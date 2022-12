EU-Gipfel berät zu Ukraine-Krieg und Gaspreisdeckel

Brüssel - Die EU-Staats- und Regierungschefs sind am Donnerstag in Brüssel zu ihrem voraussichtlich letzten EU-Gipfel heuer zusammengekommen. Eine Einigung über einen EU-Gaspreisdeckel blieb aus, die Entscheidung sollen die EU-Energieminister am Montag treffen, wie ein EU-Beamter mitteilte. Polen machte indes offenbar den Weg frei für Milliarden-Hilfen für die Ukraine. Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) will Migration thematisieren, Bulgarien und Rumänien das Schengen-Veto Österreichs.

ÖVP plädiert für Zäune an EU-Außengrenze

Brüssel/Wien - Die ÖVP-Regierungsmitglieder machen sich angesichts der hohen Migrationszahlen in Österreich für mehr Zäune an der EU-Außengrenze stark. "Wir müssen endlich das Tabu Zäune brechen", sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) im Vorfeld des EU-Gipfels am Donnerstag in Brüssel. Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) sprach bereits am Mittwochabend auf krone.tv von der Notwendigkeit "physischer Barrieren" für den Außengrenzschutz. Die Grünen äußerten sich indes skeptisch.

Boris Becker aus Gefängnis entlassen

London - In Freiheit: Ex-Tennisstar Boris Becker ist einem Bericht der Nachrichtenagentur PA zufolge nach mehr als sieben Monaten aus einem britischen Gefängnis entlassen worden und nach Deutschland ausgereist. Das teilte sein Anwalt Christian-Oliver Moser am Donnerstag mit. "Damit hat er seine Strafe verbüßt und ist in Deutschland keinerlei strafrechtlichen Restriktionen unterworfen", sagte Moser.

Wohnhaus in Dornbirn nach Sprengstofffund evakuiert

Bregenz/Dornbirn - In Dornbirn ist am Donnerstag ein Gebäude nach dem Fund von Waffen und Sprengstoff teilweise evakuiert worden. Die Polizei und die Feuerwehr sperrten die Gegend um das mehrstöckige Wohngebäude großräumig ab. Die Bewohner des geräumten Hausteils können vorerst nicht in ihre Wohnungen zurück, der Einsatz werde am Freitag wohl noch den ganzen Tag beanspruchen, so ein Polizeisprecher am Nachmittag, denn die Sprengstofffachleute müssten sehr vorsichtig vorgehen.

3G-Regel in Spitälern und Pflegeheimen endet

Wien - Die 3G-Regel für Besucher und Mitarbeiter in Spitälern, Alten- und Pflegeheimen bzw. anderen Gesundheitseinrichtungen fällt ab morgen, Freitag. Das kündigte das Gesundheitsministerium in einer Aussendung an. Eine entsprechende Novelle der Covid-19-Basismaßnahmenverordnung soll noch am Donnerstag kundgemacht werden. Weiter aufrecht bleibt dagegen die Maskenpflicht in diesen Einrichtungen. Einzelne Bundesländer oder Gesundheitseinrichtungen dürfen strengere Maßnahmen vorsehen.

Neuer Verdacht gegen Kaili wegen Betrugs mit EU-Geldern

Rom/Brüssel/Straßburg - Gegen die frühere EU-Vizeparlamentspräsidentin Eva Kaili sind neue Vorwürfe wegen Betrugs mit EU-Haushaltsmitteln laut geworden. Die Europäische Staatsanwaltschaft in Luxemburg beantragte am Donnerstag die Aufhebung der Immunität von Kaili und ihrer griechischen Kollegin Maria Spyraki, die beide Mitglieder im Europaparlament sind. Wie es in einer Erklärung der Staatsanwaltschaft weiter hieß, geht es um den Verdacht des "Betrugs zum Schaden des EU-Haushalts".

EZB hebt Zins nicht mehr so kräftig an - Plus 0,50 Punkte

Frankfurt - Die Euro-Währungshüter sehen sich im Kampf gegen die hohe Inflation im Euroraum auch nach der vierten Zinserhöhung in Folge noch nicht am Ende. Der EZB-Rat gehe "aufgrund der erheblich nach oben korrigierten Inflationsaussichten" davon aus, dass er die Leitzinsen im Währungsraum weiter erhöhen werde, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag mit. Die EZB hat die Zinsen um 0,5 Prozentpunkte angehoben, der Leitzins liegt nun bei 2,5 Prozent.

Wiener Börse mit deutlichen Abschlägen

Wien - Die Wiener Börse hat den Handel am Donnerstag mit deutlichen Abschlägen beendet. Der ATX schloss mit einem satten Minus von 1,94 Prozent auf 3.080 Punkte. International ging es mit den Aktienmärkten nach den jüngsten Notenbankentscheidungen deutlich ins Minus. Sowohl die US-Notenbank als auch die EZB erhöhten die Leitzinsen und kündigten weitere Zinsschritte nach oben an. Damit wurde die Stimmung der Anleger getrübt. Die Kursverlusten gingen quer durch die Branchen.

