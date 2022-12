Nationalbank rechnet mit leichter Rezession im Winter

Wien - Zum Jahreswechsel dürfte Österreich eine Rezession erleben. Laut Nationalbank (OeNB) wird das Wirtschaftswachstum in der Jahresfrist im letzten Quartal 2022 und im ersten Quartal 2023 negativ sein. Für das Gesamtjahr heuer geht die OeNB aber von einem kräftigen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 4,9 Prozent aus. Für das kommende Jahr wird dann nur ein leichtes Plus von 0,6 Prozent vorausgesagt. Die Inflation soll 2023 bei 6,5 Prozent liegen, nach 8,6 Prozent heuer.

Zehn Tote bei Wohnhausbrand in Frankreich

Lyon - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus nahe der französischen Großstadt Lyon sind in der Nacht auf Freitag zehn Menschen ums Leben gekommen, darunter fünf Kinder, wie die Präfektur mitteilte. Außerdem gab es vier Schwerverletzte. Zehn Menschen wurden leicht verletzt, davon auch zwei Feuerwehrleute. Die Ursache des Brandes in dem siebengeschossigen Wohnblock im Vorort Vaulx-en-Velin war zunächst unklar.

Teuerung im November auf 10,6 Prozent gesunken

Wien - Die Inflation in Österreich ist im November auf 10,6 Prozent leicht zurückgegangen - im Oktober hatte die Teuerungsrate im Jahresabstand 11 Prozent betragen. Gegenüber dem Vormonat Oktober stieg das durchschnittliche Preisniveau um 0,3 Prozent, teilte die Statistik Austria am Freitag mit. Grund für den Rückgang ist der abnehmende Preisdruck bei den beiden größten Inflationstreibern, Haushaltsenergie und Treibstoffen. Die Nahrungsmittelpreise steigen hingegen weiterhin.

Großaquarium in Berlin geplatzt

Berlin - Ein Großaquarium im Sea Life nahe dem Berliner Dom mit 1.000 Kubikmetern Wasser und 1.500 Fischen ist geplatzt. Dabei wurden Freitagfrüh Teile des umgebenden Hotels zerstört. Hinweise auf einen Anschlag gab es laut Polizei nicht. Zwei Menschen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Bei der Feuerwehr war um 5.43 Uhr der Alarm eines automatischen Feuermelders in dem Hotel eingegangen. Die Ursache des Vorfalls sei noch nicht bekannt, so Sprecher von Polizei und Feuerwehr.

Wieder Angriffe auf Charkiw und Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der Ukraine werden am Freitag neue Luftangriffe gemeldet. Der Bürgermeister der Stadt Charkiw berichtete von mehreren Explosionen, die in der Stadt zu hören seien. Einrichtungen der Infrastruktur würden angegriffen. In der weiter westlich liegenden Hauptstadt Kiew berichten Reuters-Reporter davon, dass das Raketenabwehrsystem im Einsatz ist. Bürgermeister Witali Klitschko erklärte, es gebe Explosionen in Kiew.

Bereits mehr als 50 Tote wegen Fusels in Indien

Patna - In Indien ist die Zahl der Toten nach dem Konsum von gepanschtem Schnaps auf mindestens 53 gestiegen. Ein Spezialteam der Polizei habe mit der Untersuchung des Falls im nordöstlichen Bundesstaat Bihar begonnen, teilte die örtliche Polizei am Freitag mit. Einige Menschen würden weiterhin ärztlich behandelt. Die ersten Opfer waren am Dienstag mit Magenkrämpfen, Erbrechen und Sehstörungen in Krankenhäuser gekommen.

Faserhersteller Lenzing will offenbar 300 Jobs streichen

Lenzing - Der Faserhersteller Lenzing AG plant anscheinend einen großen Jobabbau. Rund 300 Stellen könnten betroffen seien, berichteten die "Oberösterreichischen Nachrichten" (OÖN) am Freitag. Konzernbetriebsrat Josef Schernberger bestätigte einen bereits fertigen Sozialplan, der jedoch vom Vorstand noch nicht unterzeichnet worden sei, hieß es weiter. Grund für die Kündigungen scheint die geringe Auslastung - offenbar nur 60 Prozent - wegen der globalen Textilkrise zu sein.

Deutsche Polizei stoppt Darknet-Foren wegen Kindesmissbrauch

Frankfurt am Main/Wiesbaden - Ermittlern ist ein Schlag gegen Internetforen im Darknet mit Darstellungen des sexuellen Missbrauchs von Kindern geglückt. Dies bestätigte am Freitag ein Sprecher der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität in Hessen. Nach Recherchen des Westdeutschen und des Norddeutschen Rundfunks (WDR bzw. NDR) sind der Hauptadministrator der Plattformen aus Sachsen und zwei weitere Verdächtige im November und Dezember in Deutschland festgenommen worden.

