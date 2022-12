Zehn Tote bei Wohnhausbrand in Frankreich

Lyon - Bei einem Brand in einem siebenstöckigen Wohnhaus in einem Vorort von Lyon sind zehn Menschen gestorben, unter ihnen fünf Kinder im Alter von drei bis 15 Jahren. Vier Menschen befanden sich in Lebensgefahr, 15 weitere seien leichter verletzt, teilte die zuständige Präfektur am Freitag mit. Innenminister G�rald Darmanin erwähnte einen Treffpunkt von Drogenhändlern in dem Wohnhaus. Die Ursache des Feuers in Vaulx-en-Velin war zunächst unklar.

RAF Camora vom Raufhandel in Wien freigesprochen

Wien - Der Rap- und Dancehall-Musiker RAF Camora sowie ein Bekannter sind am Freitag vom Vorwurf des Raufhandels freigesprochen worden. Der 38-Jährige und sein Freund mussten sich vor dem Wiener Straflandesgericht verantworten, weil sie im vergangenen Frühsommer den Angestellten eines Würstelstandes in der Leopoldstadt zusammengeschlagen haben sollen. Zeugen und das Opfer entlasteten die beiden jedoch. Der Freispruch ist bereits rechtskräftig.

Nationalbank rechnet mit leichter Rezession im Winter

Wien - Zum Jahreswechsel dürfte Österreich eine leichte Rezession erleben. Der BIP-Rückgang zum Jahreswechsel dürfte laut Nationalbank (OeNB) aber "weder lange noch tief ausfallen". So geht man für Ende 2022 von einem quartalsmäßigen Minus von 0,2 Prozent aus. Anfang 2023 soll die Wirtschaft dann nochmals um 0,3 Prozent schrumpfen, bevor es im zweiten Quartal schon wieder um 0,2 Prozent nach oben gehen soll.

RH kritisiert Reform der Sozialversicherungen

Wien - Der Rechnungshof (RH) bestätigt die Einwände gegen die von ÖVP und FPÖ durchgesetzte Reform der Sozialversicherungen mit der Zusammenlegung der Träger. In einem am Freitag veröffentlichten Bericht stellen die Prüferinnen und Prüfer fest, dass die versprochene "Patientenmilliarde" nicht zu sehen sei. Die angestrebte Harmonisierung der Versicherungsleistungen sei nur teilweise umgesetzt. Und seit der Fusion fehlen wichtige Kontrollgremien bei den Trägern und beim Dachverband.

Großaquarium in Berlin geplatzt - 1.500 Fische tot

Berlin - Ein Großaquarium im Berliner Sea Life nahe dem Dom mit einer Million Liter Wasser und 1.500 Fischen ist geplatzt. Dabei wurden Freitagfrüh Teile des umgebenden Hotels zerstört. Als Auslöser wird Materialermüdung vermutet. Zwei Menschen wurden nach Polizeiangaben verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Da alle Fische aus dem geplatzten Aquadom tot sind, konzentrierten sich Veterinäre auf die Rettung verbliebener Tiere im Keller des Hotelgebäudes.

Raketenangriffe auf ukrainische Städte

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat am Freitag zahlreiche Regionen der Ukraine mit den schwersten Raketenangriffen seit Wochen überzogen. In weiten Teilen des Landes herrschte Luftalarm. Auch in der Hauptstadt Kiew gab es nach dem Einsatz der Flugabwehr Berichte über Explosionen. Bürgermeister Vitali Klitschko bestätigte die Angriffe im Nachrichtendienst Telegram und rief die Menschen auf, Schutz zu suchen.

Teuerung im November in Österreich und EU gesunken

Wien - Die Inflation geht leicht zurück. In Österreich ist sie im November auf 10,6 Prozent gefallen - im Oktober hatte die Teuerungsrate im Jahresabstand 11 Prozent betragen. In der gesamten Eurozone haben sich die Preise im November im Vergleich zum Vorjahresmonat um 10,1 Prozent erhöht, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Im Vormonat Oktober hatte die Teuerung in der Eurozone mit 10,6 Prozent ein Rekordhoch markiert.

Twitter sperrt Konten von einigen Journalisten

San Francisco/Brüssel/Wien - Der US-Kurzbotschaftendienst Twitter hat die Konten von mehreren Journalisten gesperrt, die über das Unternehmen und seinen neuen Chef Elon Musk berichtet hatten. Betroffen war am Donnerstag (Ortszeit) mehr als ein halbes Dutzend Journalisten. Einige von ihnen hatten noch am Vortag über die Sperrung eines Nutzerkontos berichtet, auf dem alle Flüge von Musk dokumentiert wurden. Die EU drohte Musk mit Sanktionen.

