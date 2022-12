Zehn Tote bei Wohnhausbrand in Frankreich

Lyon - Bei einem Brand in einem siebenstöckigen Wohnhaus in einem Vorort von Lyon sind zehn Menschen gestorben, unter ihnen fünf Kinder im Alter von drei bis 15 Jahren. Vier Menschen befanden sich in Lebensgefahr, 15 weitere seien leichter verletzt, teilte die zuständige Präfektur am Freitag mit. Innenminister G�rald Darmanin erwähnte einen Treffpunkt von Drogenhändlern in dem Wohnhaus. Die Ursache des Feuers in Vaulx-en-Velin war zunächst unklar.

RAF Camora vom Raufhandel in Wien freigesprochen

Wien - Der Rap- und Dancehall-Musiker RAF Camora sowie ein Bekannter sind am Freitag vom Vorwurf des Raufhandels freigesprochen worden. Der 38-Jährige und sein Freund mussten sich vor dem Wiener Straflandesgericht verantworten, weil sie im vergangenen Frühsommer den Angestellten eines Würstelstandes in der Leopoldstadt zusammengeschlagen haben sollen. Zeugen und das Opfer entlasteten die beiden jedoch. Der Freispruch ist bereits rechtskräftig.

Nationalbank rechnet mit leichter Rezession im Winter

Wien - Zum Jahreswechsel dürfte Österreich eine leichte Rezession erleben. Der BIP-Rückgang zum Jahreswechsel dürfte laut Nationalbank (OeNB) aber "weder lange noch tief ausfallen". So geht man für Ende 2022 von einem quartalsmäßigen Minus von 0,2 Prozent aus. Anfang 2023 soll die Wirtschaft dann nochmals um 0,3 Prozent schrumpfen, bevor es im zweiten Quartal schon wieder um 0,2 Prozent nach oben gehen soll.

RH kritisiert Reform der Sozialversicherungen

Wien - Der Rechnungshof (RH) bestätigt die Einwände gegen die von ÖVP und FPÖ durchgesetzte Reform der Sozialversicherungen mit der Zusammenlegung der Träger. In einem am Freitag veröffentlichten Bericht stellen die Prüferinnen und Prüfer fest, dass die versprochene "Patientenmilliarde" nicht zu sehen sei. Die angestrebte Harmonisierung der Versicherungsleistungen sei nur teilweise umgesetzt. Und seit der Fusion fehlen wichtige Kontrollgremien bei den Trägern und beim Dachverband.

Semperit verkauft Gummihandschuh-Sparte nach Asien

Wien/Singapur - Die Semperit AG Holding verkauft ihren Unternehmensbereich Sempermed, das bedeutet das Geschäft mit Operations- und Untersuchungshandschuhen. Die Sparte geht um 115 Mio. Euro an den südostasiatischen Handschuhproduzenten Harps Global Pte. Ltd. mit Sitz in Singapur und Produktion in Malaysia, wie der Konzern Freitagnachmittag bekanntgab. Zunächst nicht mitveräußert werde die Produktion im österreichischen Wimpassing.

Entscheidende Verhandlungen auf der UNO-Artenschutzkonferenz

Montreal - Die Verhandlungen der UN-Artenschutzkonferenz in Kanada gehen auf die Zielgerade, denn am Montag endet das Treffen. Ein Großteil der Teilnehmerstaaten in Montreal sind nun auf Ministerebene vertreten, aus Österreich reiste Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) an. Noch sind in den Texten für ein mögliches Abkommen viele Punkte als ungeklärt in Klammern gesetzt, Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping rief am Freitag daher zum Konsens auf.

Großaquarium in Berlin geplatzt - 1.500 Fische tot

Berlin - Ein Großaquarium im Berliner Sea Life nahe dem Dom mit einer Million Liter Wasser und 1.500 Fischen ist geplatzt. Dabei wurden Freitagfrüh Teile des umgebenden Hotels zerstört. Als Auslöser wird Materialermüdung vermutet. Zwei Menschen wurden nach Polizeiangaben verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Da alle Fische aus dem geplatzten Aquadom tot sind, konzentrierten sich Veterinäre auf die Rettung verbliebener Tiere im Keller des Hotelgebäudes.

Österreichs Bischöfe euphorisch nach Papst-Visite

Wien/Vatikanstadt - Österreichs Bischöfe haben sich nach dem Treffen mit Papst Franziskus am Freitag euphorisch gezeigt. Es sei eine "berührende Begegnung" gewesen, sagte der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Salzburgs Erzbischof Franz Lackner, nach dem zweistündigen Treffen, das den Höhepunkt des einwöchigen Ad-limina-Besuchs kennzeichnete. Thematisch ist es dabei nicht nur um die Situation der heimischen Kirche gegangen, sondern auch um den synodalen Prozess sowie die Ukraine.

Wiener Börse am Freitagnachmittag im Minus, ATX verliert 0,8 Prozent

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag mit Abgaben gezeigt. Der heimische Leitindex ATX verlor kurz vor 14 Uhr 0,83 Prozent auf 3.054,27 Einheiten. Mit Blick auf die Einzelwerte verloren Aktien von Lenzing zuletzt 2,2 Prozent. Der Konzern plane einen großen Jobabbau, berichteten Medien. Noch deutlichere Verluste verbuchten im Leitindex die Aktien der AT&S, die um 3,4 Prozent nachgaben. Technologietitel waren europaweit unter Druck gekommen.

