Karlspreis 2023 geht an Selenskyj

Aachen - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und das ukrainische Volk bekommen den Karlspreis 2023 für Verdienste um Europa. Das teilten das Karlspreisdirektorium und die Stadt Aachen am Freitag mit. Zur Begründung hieß es, dass das ukrainische Volk unter Selenskyjs Führung nicht nur die Souveränität seines Landes und das Leben seiner Bürger verteidige, "sondern auch Europa und die europäischen Werte". Mit der Verleihung unterstreiche man, dass die Ukraine Teil Europas sei.

RAF Camora vom Raufhandel in Wien freigesprochen

Wien - Der Rap- und Dancehall-Musiker RAF Camora sowie ein Bekannter sind am Freitag vom Vorwurf des Raufhandels freigesprochen worden. Der 38-Jährige und sein Freund mussten sich vor dem Wiener Straflandesgericht verantworten, weil sie im vergangenen Frühsommer den Angestellten eines Würstelstandes in der Leopoldstadt zusammengeschlagen haben sollen. Zeugen und das Opfer entlasteten die beiden jedoch. Der Freispruch ist bereits rechtskräftig.

Nationalbank rechnet mit leichter Rezession im Winter

Wien - Zum Jahreswechsel dürfte Österreich eine leichte Rezession erleben. Der BIP-Rückgang zum Jahreswechsel dürfte laut Nationalbank (OeNB) aber "weder lange noch tief ausfallen". So geht man für Ende 2022 von einem quartalsmäßigen Minus von 0,2 Prozent aus. Anfang 2023 soll die Wirtschaft dann nochmals um 0,3 Prozent schrumpfen, bevor es im zweiten Quartal schon wieder um 0,2 Prozent nach oben gehen soll.

Österreichs Bischöfe euphorisch nach Papst-Visite

Wien/Vatikanstadt - Österreichs Bischöfe haben sich nach dem Treffen mit Papst Franziskus am Freitag euphorisch gezeigt. Es sei eine "berührende Begegnung" gewesen, sagte der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Salzburgs Erzbischof Franz Lackner, nach dem zweistündigen Treffen, das den Höhepunkt des einwöchigen Ad-limina-Besuchs kennzeichnete. Thematisch ist es dabei nicht nur um die Situation der heimischen Kirche gegangen, sondern auch um den synodalen Prozess sowie die Ukraine.

Raketenangriffe auf ukrainische Städte

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat am Freitag zahlreiche Regionen der Ukraine mit den schwersten Raketenangriffen seit Wochen überzogen. In weiten Teilen des Landes herrschte Luftalarm. Auch in der Hauptstadt Kiew gab es nach dem Einsatz der Flugabwehr Berichte über Explosionen. Bürgermeister Vitali Klitschko bestätigte die Angriffe im Nachrichtendienst Telegram und rief die Menschen auf, Schutz zu suchen.

Innenminister sagt für Kindberg mehr Polizei zu

Graz/Kindberg/Spielfeld - Wenige Stunden vor einer Kundgebung mit FPÖ-Chef Herbert Kickl im obersteirischen Kindberg hat Innenminister Gerhard Karner gegenüber dem steirischen Landeshauptmann Christopher Drexler (beide ÖVP) versichert, dass nicht mehr als 250 Asylwerber im ehemaligen Landespflegezentrum untergebracht werden. Der Informationsfluss soll verbessert werden und die Versorgung der Flüchtlinge nicht zu Lasten der Bevölkerung in der Kleinstadt sein, so Karner bei einem Pressegespräch in Graz.

Faserhersteller Lenzing will offenbar 300 Jobs streichen

Lenzing - Der Faserhersteller Lenzing AG plant anscheinend einen großen Jobabbau. Rund 300 Stellen könnten betroffen sein, berichteten die "Oberösterreichischen Nachrichten" (OÖN) am Freitag. Konzernbetriebsrat Josef Schernberger bestätigte einen bereits fertigen Sozialplan, der jedoch vom Vorstand noch nicht unterzeichnet worden sei, hieß es weiter. Grund für die Kündigungen scheint die geringe Auslastung - offenbar nur 60 Prozent - wegen der globalen Textilkrise zu sein.

Semperit verkauft Gummihandschuh-Sparte nach Asien

Wien/Singapur - Die Semperit AG Holding verkauft ihren Unternehmensbereich Sempermed, das bedeutet das Geschäft mit Operations- und Untersuchungshandschuhen. Die Sparte geht um 115 Mio. Euro an den südostasiatischen Handschuhproduzenten Harps Global Pte. Ltd. mit Sitz in Singapur und Produktion in Malaysia, wie der Konzern Freitagnachmittag bekanntgab. Zunächst nicht mitveräußert werde die Produktion in Wimpassing (Burgenland).

