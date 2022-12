Schallenberg: Österreich wegen Schengen-Veto nicht isoliert

Wien/Sofia/Bukarest - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) sieht Österreich durch das umstrittene Veto gegen ein Beitritt Rumäniens und Bulgariens zum Schengen-Raum innerhalb der EU nicht isoliert. Er stehe voll hinter der Entscheidung der ÖVP-Grünen-Bundesregierung, betonte Schallenberg in einem Gespräch mit der APA. "Das ist ein ganz normaler Diskussionsprozess". Wenn Österreich als ein Staat "inmitten des Kontinents" die höchsten Asylantragszahlen in Europa habe, "dann läuft was falsch".

Österreich auf UNO-Artenschutzkonferenz für mutiges Ergebnis

Montreal/Wien - Auf der UNO-Artenschutzkonferenz (CBD COP15) in Montreal in Kanada hat eine "High Ambition Coalition for Nature and People" aus 116 Staaten, darunter Österreich, am Freitag (Ortszeit) alle Teilnehmerländer zu einem "mutigen" Ergebnis aufgefordert. Die Koalition machte sich besonders für die Umsetzung des 30-Prozent Schutzziels stark. Dieses sieht vor, dass bis 2030 weltweit 30 Prozent der Meeres- und Landesfläche unter Schutz gestellt werden, berichtete das Umweltministerium.

Selenskyj fordert Luftabwehrsysteme

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Angesichts des erneuten massiven Beschusses der Infrastruktur seines Landes verstärkt der ukrainische Präsident seine Forderung nach Lieferung von Luftabwehrsystemen. Der Westen müsse gegenüber Russland "den Druck erhöhen", sagte der Staatschef in der Nacht zum Samstag in seiner täglichen Videoansprache. Sein Land benötige dringend Luftabwehrraketen. In der Ukraine wurde wieder landesweit Luftalarm ausgelöst, auch in der Hauptstadt Kiew.

Christiane Hörbiger wird am Wiener Zentralfriedhof beerdigt

Wien - Die Ende November verstorbene Schauspiellegende Christiane Hörbiger wird am Samstag am Wiener Zentralfriedhof zur letzten Ruhe gebettet. Bevor die im Alter von 84 Jahren verschiedene Künstlerin in einem Ehrengrab beigesetzt wird, sind ihre sterblichen Überreste ab 9.30 Uhr in der Karl-Borromäus-Kirche aufgebahrt. Hier kann die Öffentlichkeit vom Publikumsliebling Abschied nehmen und sich in ein Kondolenzbuch eintragen.

Twitter-Konten von Journalisten wieder freigeschaltet

San Francisco - Nach massiver internationaler Kritik hat Twitter-Chef Elon Musk die Sperrung von Nutzer-Konten mehrerer US-Journalisten bei dem Kurznachrichtendienst wieder aufgehoben. Der US-Milliardär und Tesla-Gründer begründete dies am Samstag mit dem Ergebnis einer kurzfristigen Umfrage auf Twitter, bei der sich den Angaben zufolge eine Mehrheit von knapp 59 Prozent der Teilnehmer für eine sofortige Freischaltung der kürzlich gesperrten Konten aussprach.

50-Jähriger in Oberösterreich von Güterzug getötet

Vöcklamarkt - Ein 50-Jähriger ist beim Bahnhof Vöcklamarkt (Bezirk Vöcklabruck) Freitagnacht von einem Güterzug überfahren worden. Der Mann war um 23.20 Uhr zu Fuß auf dem Heimweg von einem Lokalbesuch, hatte sich auf das Gleis gesetzt und den Zug übersehen. Er wurde tödlich verletzt, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Samstag. Die Westbahnstrecke war für etwa eine Stunde gesperrt.

Parlamentswahlen in Tunesien am Jahrestag der Massenproteste

Tunis - In Tunesien ist die Wahl für ein neues Parlament angelaufen. Mehr als 9,2 Millionen Wählerinnen und Wähler sind am Samstag zur Abstimmung über die Volksvertretung aufgerufen, die deutlich weniger Macht haben wird als die frühere. Das Interesse der Bevölkerung an der Wahl scheint gering. In der Früh gingen nach Angaben der Wahlkommission nur wenige Menschen zur Abstimmung.

Zwei verletzte Jugendliche bei Großbrand im Bezirk Amstetten

St. Georgen am Ybbsfelde - In St. Georgen am Ybbsfelde (Bezirk Amstetten) sind am späten Freitagabend bei einem Großbrand zwei Jugendliche verletzt worden. Nach Aussagen von Philipp Gutlederer vom Notruf NÖ war bei der Alarmierung auch von einer Explosion im Obergeschoß eines Wohnhauses die Rede. Die zwei Teenager im Alter von 16 und 17 Jahren erlitten Rauchgasvergiftungen, wie es in einer Mitteilung in der Nacht auf Samstag hieß. Einer der beiden zog sich zudem schwere Verbrennungen zu.

