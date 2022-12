EU: Zentrales Klimaschutzinstrument soll verschärft werden

EU-weit/Brüssel - Verbraucher und Unternehmen in der EU müssen künftig häufiger für den Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) bezahlen. Unterhändler des EU-Parlaments und der Staaten einigten sich am frühen Sonntagmorgen auf eine Reform des EU-Emissionshandels, wie die tschechische Ratspräsidentschaft mitteilte. Damit soll das wichtigste Instrument der europäischen Klimaschutzpolitik deutlich schlagkräftiger werden.

Einigung bei UNO-Artenschutzkonferenz in Sicht

Montreal - Kurz vor dem Ende der UNO-Artenschutzkonferenz haben sich führende Vertreter und Vertreterinnen der Mitgliedstaaten optimistisch hinsichtlich einer Einigung gezeigt. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir unsere Ambitionen aufrechterhalten und einen Konsens erzielen können", sagte Chinas Umweltminister Huang Runqiu im kanadischen Montreal am Samstag.

Nordkorea feuert erneut Rakete ab

Seoul/Pjöngjang - Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs mindestens eine potenziell atomwaffenfähige Rakete abgefeuert. Das "nicht identifizierte" Geschoss sei am Sonntag im Japanischen Meer niedergegangen, teilte der südkoreanische Generalstab in Seoul am Sonntag mit. Es habe sich um eine ballistische Rakete gehandelt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Bei Unfall in Kärnten aus Auto geschleudert: 15-Jährige tot

St. Paul/Lavanttal - Bei einem Verkehrsunfall auf der Südautobahn (A2) bei St. Paul (Bezirk Wolfsberg) ist am Samstagabend ein 15-jähriges Mädchen ums Leben gekommen, als es aus dem Unfallauto geschleudert wurde. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten mitteilte, war die 36-jährige Lenkerin gegen 18.50 Uhr auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern gekommen. Das Auto prallte in die Leitschiene und überschlug sich. Die Frau und zwei weitere Kinder im Alter von 21 Monaten und 12 Jahren wurden verletzt.

Peruanische Übergangspräsidentin fordert Neuwahlen

Lima - In Peru hat die amtierende Präsidentin Dina Boluarte vor dem Hintergrund andauernder Unruhen das Parlament zu Neuwahlen aufgerufen. Gleichzeitig lehnte sie am Samstag bei einer Pressekonferenz Forderung ab, zurückzutreten. Damit verlängert sich das politische Patt im lateinamerikanischen Land. Der Kongress hatte nämlich am Freitag eine Gesetzesvorlage für vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen zurückgewiesen.

Wieder Strom für sechs Millionen Menschen in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat von Fortschritten bei der Wiederherstellung der Stromversorgung nach den jüngsten russischen Angriffen berichtet. Innerhalb von 24 Stunden sei die Versorgung für sechs Millionen Menschen wieder hergestellt worden", sagte Selenskyj am Samstagabend. "Die Reparaturarbeiten werden ohne Pausen fortgesetzt nach den gestrigen Attacken der Terroristen." Russland vermeldete indes eigene Angriffe im Gebiet Donezk.

3. WM-Titel: Frankreich und Argentinien bestreiten Finale

Lusail - Die Fußball-WM in Katar geht am Sonntagnachmittag (16.00 Uhr/live ORF 1) mit dem Endspiel zwischen Weltmeister Frankreich und Argentinien zu Ende. Die "Equipe Tricolore" will angeführt von Kylian Mbappe im Stadion von Lusail als erste Mannschaft seit Brasilien 1962 ihren Titel erfolgreich verteidigen, während der argentinische Superstar Lionel Messi mit der "Albiceleste" den Höhepunkt seiner Karriere anpeilt. Für beide Nationen wäre es der jeweils dritte WM-Titel.

