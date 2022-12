EU: Zentrales Klimaschutzinstrument soll verschärft werden

EU-weit/Brüssel - Verbraucher und Unternehmen in der EU müssen künftig häufiger für den Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) bezahlen. Unterhändler des EU-Parlaments und der Staaten einigten sich am frühen Sonntagmorgen auf eine Reform des EU-Emissionshandels, wie die tschechische Ratspräsidentschaft mitteilte. Damit soll das wichtigste Instrument der europäischen Klimaschutzpolitik deutlich schlagkräftiger werden.

Regierung einig über Entfall der Maklergebühren für Mieter

Wien - ÖVP und Grüne haben sich nun doch auf die Reform der Maklergebühren geeinigt: Ab 1. Juli 2023 wird bei der Wohnungsvermietung das Bestellerprinzip gelten, gaben Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und Jugend-Staatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) am Sonntag bekannt. Das heißt, dass nur mehr derjenige, der einen Makler beauftragt, diesen auch bezahlen muss. Für Mieter bedeute das in Summe jährlich mehr als 55 Mio. Euro Entlastung bei Vertragsabschlüssen.

Mehrheit der Österreicher befürwortet Schengen-Veto

Wien - Die Mehrheit der Bevölkerung befürwortet Österreichs Nein zum Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien. 52 Prozent der Befragten heißen die Entscheidung im aktuellen APA/ATV-"Österreich Trend" von Peter Hajek gut. Bei 34 Prozent findet sie keine Zustimmung. Am meisten affirmiert wird das Schengen-Veto unter ÖVP- und FPÖ-Wählern. Bei der Sonntagsfrage hat die FPÖ die Nase vorn.

3. WM-Titel: Frankreich und Argentinien bestreiten Finale

Lusail - Die Fußball-WM in Katar geht am Sonntagnachmittag (16.00 Uhr/live ORF 1) mit dem Endspiel zwischen Weltmeister Frankreich und Argentinien zu Ende. Die "Equipe Tricolore" will angeführt von Kylian Mbappe im Stadion von Lusail als erste Mannschaft seit Brasilien 1962 ihren Titel erfolgreich verteidigen, während der argentinische Superstar Lionel Messi mit der "Albiceleste" den Höhepunkt seiner Karriere anpeilt. Für beide Nationen wäre es der jeweils dritte WM-Titel.

Nordkorea feuert erneut Raketen ab

Seoul/Pjöngjang - Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs erneut zwei ballistische Raketen abgefeuert. Die Geschoße seien aus dem Gebiet Tongchang-ri in der Provinz Nord-Pyongan abgeschossen worden und am Sonntag im Japanischen Meer niedergegangen, teilte der südkoreanische Generalstab mit. "Unser Militär hat die Überwachung verstärkt, während es eng mit den Vereinigten Staaten zusammenarbeitet und in Bereitschaft bleibt", erklärte der Generalstab.

Mittelschicht gerät durch Inflation zunehmend unter Druck

Wien - Österreich hat im Vergleich zu anderen Ländern eine sehr breite und wohlhabende Mittelschicht, die auch die Finanzkrise von 2008 relativ gut überstanden hat. Die Corona-Pandemie und die Inflation infolge der Energiekrise haben aber gerade die Bezieher mittlerer Einkommen spürbar getroffen, zeigt eine aktuelle Studie der wirtschaftsliberalen Denkfabrik Agenda Austria. Auch vom demografischen Wandel geht ein besonderer Druck auf die Mittelschicht aus.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red