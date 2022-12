EU: Zentrales Klimaschutzinstrument soll verschärft werden

EU-weit/Brüssel - Verbraucher und Unternehmen in der EU müssen künftig häufiger für den Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) bezahlen. Unterhändler des EU-Parlaments und der Staaten einigten sich am frühen Sonntagmorgen auf eine Reform des EU-Emissionshandels, wie die tschechische Ratspräsidentschaft mitteilte. Damit soll das wichtigste Instrument der europäischen Klimaschutzpolitik deutlich schlagkräftiger werden.

Heizungssysteme in Kiew weitgehend wiederhergestellt

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Zwei Tage nach den russischen Raketenangriffen ist die Wärmeversorgung in Kiew nach Behördenangaben weitgehend wiederhergestellt. Die kommunale Wohnungsverwaltung werde im Laufe des Tages noch in einzelnen Häusern arbeiten, wo Probleme auftauchen könnten, teilte Bürgermeister Witali Klitschko am Sonntag in seinem Telegram-Kanal mit. Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat unterdessen seinen Truppen in der Ukraine einen Besuch abgestattet.

Regierung einig über Entfall der Maklergebühren für Mieter

Wien - ÖVP und Grüne haben sich nun doch auf die Reform der Maklergebühren geeinigt: Ab 1. Juli 2023 wird bei der Wohnungsvermietung das Bestellerprinzip gelten, gaben Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und Jugend-Staatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) am Sonntag bekannt. Das heißt, dass nur mehr derjenige, der einen Makler beauftragt, diesen auch bezahlen muss. Für Mieter bedeute das in Summe jährlich mehr als 55 Mio. Euro Entlastung bei Vertragsabschlüssen.

Nordkorea feuert erneut Raketen ab

Seoul/Pjöngjang - Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs erneut zwei ballistische Raketen abgefeuert. Die Geschoße seien aus dem Gebiet Tongchang-ri in der Provinz Nord-Pyongan abgeschossen worden und am Sonntag im Japanischen Meer niedergegangen, teilte der südkoreanische Generalstab mit. "Unser Militär hat die Überwachung verstärkt, während es eng mit den Vereinigten Staaten zusammenarbeitet und in Bereitschaft bleibt", erklärte der Generalstab.

Mehrheit der Österreicher befürwortet Schengen-Veto

Wien - Die Mehrheit der Bevölkerung befürwortet Österreichs Nein zum Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien. 52 Prozent der Befragten heißen die Entscheidung im aktuellen APA/ATV-"Österreich Trend" von Peter Hajek gut. Bei 34 Prozent findet sie keine Zustimmung. Am meisten affirmiert wird das Schengen-Veto unter ÖVP- und FPÖ-Wählern. Bei der Sonntagsfrage hat die FPÖ die Nase vorn.

Mittelschicht gerät durch Inflation zunehmend unter Druck

Wien - Österreich hat im Vergleich zu anderen Ländern eine sehr breite und wohlhabende Mittelschicht, die auch die Finanzkrise von 2008 relativ gut überstanden hat. Die Corona-Pandemie und die Inflation infolge der Energiekrise haben aber gerade die Bezieher mittlerer Einkommen spürbar getroffen, zeigt eine aktuelle Studie der wirtschaftsliberalen Denkfabrik Agenda Austria. Auch vom demografischen Wandel geht ein besonderer Druck auf die Mittelschicht aus.

Lichtermeer für Inklusion Sonntagabend am Wiener Ring

Wien - Heute, Sonntag, ab 19 Uhr soll die Wiener Ringstraße aufleuchten. Die zivilgesellschaftliche Initiative "#YesWeCare" um Daniel Landau und Roman Scamoni organisiert ein "Lichtermeer für das Recht auf Inklusion". Eine zentrale Forderung ist ein Rechtsanspruch auf ein elftes und zwölftes Schuljahr für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf. "Wir glauben, dass wir das Miteinander und Füreinander dringend brauchen", sagte Landau am Donnerstag gegenüber der Kathpress.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red