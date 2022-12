EU: Zentrales Klimaschutzinstrument soll verschärft werden

EU-weit/Brüssel - Die EU-Staaten und das Europäische Parlament haben sich auf eine Verschärfung der Regeln für den Emissionshandel zur Bekämpfung der Erderwärmung verständigt. Der Ausstoß von Treibhausgasen soll bis 2030 um 62 Prozent gemessen am Stand des Jahres 2005 reduziert werden, teilten die EU-Institutionen am Sonntag mit. Verbraucher und Unternehmen in der EU müssen künftig häufiger für den Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) bezahlen.

Klimaaktivisten ließen in Wien Luft aus Reifen von SUVs

Wien - Klimaaktivisten haben nach Polizeiangaben in Wien-Döbling in den vergangenen Tagen offenbar mehrmals Luft aus den Reifen von Luxus-Geländewagen abgelassen. Eine dieser Aktionen führte am Samstag laut einem Betroffenen zu einem gefährlichen Zwischenfall. Die Aktivisten hatten zwar einen Zettel hinterlassen, er habe diesen aber nicht bemerkt und fuhr los, berichtete der Lenker der APA. Er schlitterte auf einen Gehsteig und touchierte einen Fußgänger, der unverletzt blieb.

Regierung einig über Entfall der Maklergebühren für Mieter

Wien - ÖVP und Grüne haben sich doch auf die Reform der Maklergebühren geeinigt: Ab 1.7.2023 wird bei der Wohnungsvermietung das Bestellerprinzip gelten, gaben Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und Jugend-Staatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) am Sonntag bekannt. Das heißt, dass nur mehr derjenige, der einen Makler beauftragt, diesen auch bezahlen muss. Für Mieter bedeute das in Summe jährlich gut 55 Mio. Euro Entlastung bei Vertragsabschlüssen. Kritik kam aus der Immo-Wirtschaft.

Heizungssysteme in Kiew weitgehend wiederhergestellt

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Zwei Tage nach den russischen Raketenangriffen ist die Wärmeversorgung in Kiew nach Behördenangaben weitgehend wiederhergestellt. Die kommunale Wohnungsverwaltung werde im Laufe des Tages noch in einzelnen Häusern arbeiten, wo Probleme auftauchen könnten, teilte Bürgermeister Witali Klitschko am Sonntag in seinem Telegram-Kanal mit. Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat unterdessen seinen Truppen in der Ukraine einen Besuch abgestattet.

"Bahnboom" sorgt auch für Beschwerderekord bei ÖBB

Wien - Die Agentur für Passagier und Fahrgastrechte (apf) sieht bei den Österreichischen Bundesbahnen einen Rückstau bei der Beschwerdebearbeitung bei der ÖBB-Personenverkehr AG. Heuer gibt es mit bisher 839 Schlichtungsverfahren nach Kunden-Beschwerden auch schon mehr als im gesamten bisherigen Rekordjahr 2019 mit 704, berichtete die ORF-"ZiB1" am Samstagabend. Die ÖBB bestätigen gegenüber der APA einen Rückstau bei Anfragen, der Servicelevel sei aber schon verbessert worden.

Mehrheit der Österreicher befürwortet Schengen-Veto

Wien - Die Mehrheit der Bevölkerung befürwortet Österreichs Nein zum Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien. 52 Prozent der Befragten heißen die Entscheidung im aktuellen APA/ATV-"Österreich Trend" von Peter Hajek gut. Bei 34 Prozent findet sie keine Zustimmung. Am meisten affirmiert wird das Schengen-Veto unter ÖVP- und FPÖ-Wählern. Bei der Sonntagsfrage hat die FPÖ die Nase vorn.

Spritztour zweier Zwölfjähriger in Tirol endete mit Unfall

Telfs - Eine Spritztour mit dem Wagen der Mutter in Telfs (Bez. Innsbruck-Land) hat Sonntagfrüh für einen Zwölfjährigen und seinen gleichaltrigen Cousin mit einem Spitalsaufenthalt geendet. Sie verursachten um 1.10 Uhr einen Unfall mit vier beschädigten Fahrzeugen und laut Polizei "enormem Sachschaden". Die zwei Heranwachsenden flüchteten vom Unfallort, konnten anhand von Zeugenaussagen aber ausgeforscht werden. Sie wurden mit Verletzungen in die Klinik nach Innsbruck gebracht.

Mittelschicht gerät durch Inflation zunehmend unter Druck

Wien - Österreich hat im Vergleich zu anderen Ländern eine sehr breite und wohlhabende Mittelschicht, die auch die Finanzkrise von 2008 relativ gut überstanden hat. Die Corona-Pandemie und die Inflation infolge der Energiekrise haben aber gerade die Bezieher mittlerer Einkommen spürbar getroffen, zeigt eine aktuelle Studie der wirtschaftsliberalen Denkfabrik Agenda Austria. Auch vom demografischen Wandel geht ein besonderer Druck auf die Mittelschicht aus.

red