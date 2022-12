Mbappe-Triple zu wenig: Messis Argentinien Weltmeister

Lusail - Argentinien ist neuer Fußballweltmeister. 26 Tage nach der 1:2-Auftaktschmach gegen Saudi-Arabien ließ sich die "Albiceleste" in einem völlig verrückten Endspiel in Lusail auch von einem Triple Kylian Mbappes (80./Elfer, 81., 118./Elfer) nicht beeindrucken und besiegte Titelverteidiger Frankreich im Elferschießen mit 4:2 (3:3,2:2,2:0). Mann des Spiels war Altmeister Lionel Messi, der zwei Tore schoss und sich damit spät den Traum vom WM-Titel erfüllte.

Heizungssysteme in Kiew weitgehend wiederhergestellt

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Zwei Tage nach den russischen Raketenangriffen ist die Wärmeversorgung in Kiew nach Behördenangaben weitgehend wiederhergestellt. Die kommunale Wohnungsverwaltung werde im Laufe des Tages noch in einzelnen Häusern arbeiten, wo Probleme auftauchen könnten, teilte Bürgermeister Witali Klitschko am Sonntag in seinem Telegram-Kanal mit. Beim Beschuss der nahe der Grenze zur Ukraine gelegenen Grenzregion Belgorod hat es nach Behördenangaben einen Toten und acht Verletzte gegeben.

ÖGB-Chef Katzian drängt auf Wärmepaket und Mietpreisdeckel

Wien - ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian drängt angesichts der massiven Teuerung weiter auf ein Wärmepaket und inflationsdämpfende Deckel bei Mieten und Gütern des täglichen Bedarfs. Finanziert werden sollte dies über die Übergewinnsteuer - und zwar eine umfassendere als das "Light"-Modell der Regierung, sagte Katzian am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Mit den Herbst-Lohnabschlüssen ist er zufrieden, im Jänner bereitet sich die Gewerkschaft auf die Frühjahrsrunde vor.

Regierung einig über Entfall der Maklergebühren für Mieter

Wien - ÖVP und Grüne haben sich doch auf die Reform der Maklergebühren geeinigt: Ab 1.7.2023 wird bei der Wohnungsvermietung das Bestellerprinzip gelten, gaben Justizministerin Alma Zadic (Grüne) und Jugend-Staatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) am Sonntag bekannt. Das heißt, dass nur mehr derjenige, der einen Makler beauftragt, diesen auch bezahlen muss. Für Mieter bedeute das jährlich gut 55 Mio. Euro Entlastung bei Vertragsabschlüssen. Kritik kam aus der WKÖ, der Branche und SPÖ.

Entwurf für Abkommen bei UNO-Artenschutzkonferenz vorgelegt

Montreal - Bei der UNO-Artenschutzkonferenz in Kanada liegt seit Sonntag der Entwurf für ein Abkommen zur Biodiversität auf dem Tisch. Der von China vorgelegte Plan sieht vor, dass reiche Staaten ihre finanzielle Unterstützung für Entwicklungsländer für die Artenvielfalt bis 2025 auf mindestens 20 Milliarden Dollar pro Jahr erhöhen. Bis 2030 solle die Summe auf 30 Milliarden Dollar anwachsen. Auch sollen dem Entwurf zufolge 30 Prozent der Erdoberfläche zu Schutzgebieten erklärt werden.

Transit: Salvini verschärft Ton gegenüber Österreich

Rom/Wien/Berlin - Der italienische Verkehrsminister Matteo Salvini verschärft seinen Ton zu den Tiroler Fahrverboten. Bei einer Ansprache beim Frächterverband Confartigianato Trasporti am Samstag beklagte er "die völlig unzureichende Zusammenarbeit der österreichischen Behörden bei den äußerst restriktiven Verfahren für den grenzüberschreitenden Zugang von Lastkraftwagen". Er drohte Österreich mit einem Vertragsverletzungsverfahren in Brüssel. In Tirol zeigte man sich unbeeindruckt.

Mann zerstach in Vorarlberg Reifen aus Frust über Autofahrer

Bregenz - Aus Frustration über die von ihm erlebte Rücksichtslosigkeit von Autofahrern gegenüber Fahrradfahrern hat ein 32-jähriger Vorarlberger im November und Dezember an 28 Pkw die Reifen zerstochen. Er wurde am Sonntag auf frischer Tat ertappt, informierte die Polizei. Der 32-Jährige war zu den Vorwürfen geständig, die Fahrzeuge habe er zufällig ausgewählt. Der angerichtete Schaden wurde mit zumindest 6.000 Euro beziffert.

Aufräumarbeiten um geplatztes Riesenaquarium in Berlin

Berlin - Zwei Tage nach dem Platzen des riesigen Aquariums in einem Berliner Hotel ist das erste große Chaos beseitigt - viele Fragen aber sind geblieben. "Die Aufräumarbeiten im Außenbereich sind soweit abgeschlossen", teilte Fabian Hellbusch, Sprecher des Gebäudeeigentümers Union Investment, am Sonntag mit. "In der Tiefgarage finden weiterhin Absaugearbeiten statt, wobei die Firma da sehr weit vorangekommen ist." Überlebende Fische wurden auf andere Aquarien verteilt.

