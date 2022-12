Mbappe-Triple zu wenig: Messis Argentinien Weltmeister

Lusail - Argentinien ist neuer Fußballweltmeister. 26 Tage nach der 1:2-Auftaktschmach gegen Saudi-Arabien ließ sich die "Albiceleste" in einem völlig verrückten Endspiel in Lusail auch von einem Triple Kylian Mbappes (80./Elfer, 81., 118./Elfer) nicht beeindrucken und besiegte Titelverteidiger Frankreich im Elferschießen mit 4:2 (3:3,2:2,2:0). Mann des Spiels war Altmeister Lionel Messi, der zwei Tore schoss und sich damit spät den Traum vom WM-Titel erfüllte.

Putin besucht Lukaschenko in Minsk

Minsk - Russlands Präsident Wladimir Putin wird am Montag bei seinem ersten Besuch in Belarus seit Jahren Machthaber Alexander Lukaschenko treffen. Unter anderem wollen die beiden Langzeit-Staatschefs über die strategische Partnerschaft der beiden Länder sprechen, die einen Unionsstaat bilden, sowie über regionale und internationalen Fragen. Putin, der seinen Kollegen zuletzt 2019 in Minsk besucht hatte, wird bei diesem Arbeitsbesuch von mehreren Regierungsmitgliedern begleitet.

Erneut Explosionen in Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In Kiew und in der Region um die ukrainische Hauptstadt sind am frühen Montag mehrere laute Explosionen zu hören gewesen, berichten Zeugen der Nachrichtenagentur Reuters berichten. Der Gouverneur der Region Kiew, Oleksij Kuleba, erklärt, es gebe einen Drohnenangriff. Es war nicht sofort klar, ob es sich bei den Explosionen um Luftabwehrsysteme handelte, die die Drohnen zerstörten, oder um Einschläge.

Selenskyj würde mit Putin in den Ring steigen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (44) würde gerne und jederzeit für einen Zweikampf mit Kremlchef Wladimir Putin (70) in der Ring steigen. "Immer, immer", sagte er am Sonntag auf eine entsprechende Frage in einem Interview mit dem französischen TV-Sender TF1. "Ein echter Mann, wenn er jemandem etwas sagen will, oder wenn er - wie sagt man das, ihm eine in die Fresse hauen will - dann macht er das selber, und schickt nicht irgendwelche Mittelsleute."

Start zum Ringen um den Steuerkuchen

Wien - Der Steuerkuchen wird ab Montag neu verteilt. Bund, Länder und Gemeinden treffen am späten Nachmittag mit ihren Spitzenvertretern zu einer Auftaktrunde in Sachen Finanzausgleich zusammen. Dabei geht es um gewaltige Summen. Blickt man auf die Zahlen des Vorjahres, waren 93 Milliarden zu verteilen.

Siebenfach-Lotto-Jackpot zweimal geknackt: Je 5,2 Mio. Euro

Wien - Auch der dritte Siebenfachjackpot in den mehr als 36 Jahren Lotto ist geknackt: Zwei Spielteilnehmer beendeten mit ihren Sechsern diese nicht alltägliche Jackpot-Serie. Sie erhalten für ihren Sechser jeweils exakt 5.199.031,70 Euro, wie die Österreichischen Lotterien in einer Aussendung am Sonntagabend mitteilten. Die Gewinner kommen aus Niederösterreich und dem Burgenland.

