Nächtlicher Drohnenangriff auf Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Neue russische Drohnenangriffe haben nach ukrainischen Angaben erhebliche Schäden in der Region Kiew verursacht. Drei Gebiete in der Region, die die Hauptstadt umgibt, seien ohne Stromversorgung, sagte Gouverneur Olexiy Kuleba. Nach ukrainischen Angaben hat Russland die Ukraine am Montagmorgen mit 35 "Kamikaze"-Drohnen iranischer Fertigung angegriffen. Dabei sei wichtige Infrastruktur in und um Kiew getroffen worden.

Putin besucht Lukaschenko in Minsk

Minsk - Russlands Präsident Wladimir Putin wird am Montag bei seinem ersten Besuch in Belarus seit Jahren Machthaber Alexander Lukaschenko treffen. Unter anderem wollen die beiden Langzeit-Staatschefs über die strategische Partnerschaft der beiden Länder sprechen, die einen Unionsstaat bilden, sowie über regionale und internationalen Fragen. Putin, der seinen Kollegen zuletzt 2019 in Minsk besucht hatte, wird bei diesem Arbeitsbesuch von mehreren Regierungsmitgliedern begleitet.

UNO-Artenschutzkonferenz einigt sich auf Abschlusserklärung

Montreal - Die Staatengemeinschaft will bis 2030 mindestens 30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresflächen unter Schutz stellen. Auf dieses Ziel einigten sich am Montag nach rund zweiwöchigen Verhandlungen die rund 200 Teilnehmerstaaten des Weltnaturgipfels in Montreal. Außerdem setzten sie sich darin unter anderem das Ziel, mehr Geld für den Schutz der Artenvielfalt ausgeben zu wollen. Dafür sollen ärmere Länder bis 2025 rund 20 Milliarden Dollar jährlich bekommen.

Schon 31 Tote nach Tanklaster-Explosion in Afghanistan

Kabul - Nach der Explosion eines Tanklastwagens in Afghanistan hat sich die Zahl der Todesopfer mehr als verdoppelt. Bei dem Unfall im bekannten Salang-Tunnel erhöhte sich die Zahl der Toten am Montag auf mindestens 31, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums mit. Weitere 37 Menschen sollen verletzt worden sein. Der Tunnel im Hindukusch-Gebirge rund 90 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kabul ist die wichtigste Verkehrsachse, die den Süden mit dem Norden des Landes verbindet.

EU-Ratspräsidentschaft rechnet heute mit Gaspreis-Deckel

Brüssel - Nach monatelangem Ringen um einen Gaspreisdeckel, erwartet die tschechische EU-Ratspräsidentschaft an diesem Montag eine Einigung. "Ich sehe keinen Grund, warum wir uns heute nicht verständigen sollten", sagte der tschechische Energieminister Jozef Sikela zum Auftakt des Treffens mit seinen Amtskollegen in Brüssel. "Es wird nichts geben, was uns daran hindern wird." Österreich, Deutschland und die Niederlande fürchten indessen Versorgungsengpässe bei einem Preisdeckel.

APA/ATV-"Österreich-Trend": Unzufriedenheit mit Regierung

Wien - Die Unzufriedenheit mit der türkis-grünen Regierung ist groß. Das zeigt der aktuelle "Österreich Trend" von Meinungsforscher Peter Hajek für APA und ATV. Demnach sind nur noch 27 Prozent der Befragten mit der Regierungsarbeit sehr oder eher zufrieden, 70 Prozent sind es wenig bis gar nicht. Laut Hajek war die Ablehnung der Bevölkerung nur vor 2016 zu Zeiten der Großen Koalition von SPÖ und ÖVP vehementer.

Marineschiff vor Thailand gesunken - mindestens ein Toter

Bangkok - Im Golf von Thailand ist ein Schiff der thailändischen Marine in einen Sturm geraten und gesunken. Mindestens ein Mitglied der Besatzung sei tot, berichtete die "Bangkok Post" am Montag unter Berufung auf die Marine. 87 Menschen seien bisher aus dem Wasser gerettet worden, drei von ihnen seien schwer verletzt. Mehr als 20 Menschen würden noch vermisst, hieß es, nach ihnen werde weiter mit Schiffen und Hubschraubern gesucht.

Musk lässt auf Twitter über Rücktritt als CEO abstimmen

San Francisco/Palo Alto (Kalifornien) - Der Twitter-Neueigentümer und Tesla-Chef Elon Musk hat am Sonntag auf dem Kurznachrichtendienst eine Umfrage aufgesetzt, ob er als CEO der Social-Media-Plattform zurücktreten sollte. Er werde sich dem Abstimmungsergebnis beugen, schrieb Musk zu der Umfrage auf Twitter. Die Abstimmung soll am Montag um 13.20 Uhr MEZ enden. Der Milliardär machte keine Angaben dazu, wann er zurücktreten würde, falls die Umfrageergebnisse dies nahelegen.

