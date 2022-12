Nächtlicher Drohnenangriff auf Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Neue russische Drohnenangriffe haben nach ukrainischen Angaben erhebliche Schäden in der Region Kiew verursacht. Drei Gebiete in der Region, die die Hauptstadt umgibt, seien ohne Stromversorgung, sagte Gouverneur Olexiy Kuleba. Nach ukrainischen Angaben hat Russland die Ukraine am Montagmorgen mit 35 "Kamikaze"-Drohnen iranischer Fertigung angegriffen. Dabei sei wichtige Infrastruktur in und um Kiew getroffen worden.

UNO-Artenschutzkonferenz einigt sich auf Abschlusserklärung

Montreal - Die Staatengemeinschaft will bis 2030 mindestens 30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresflächen unter Schutz stellen. Auf dieses Ziel einigten sich am Montag nach rund zweiwöchigen Verhandlungen die rund 200 Teilnehmerstaaten des Weltnaturgipfels in Montreal. Außerdem setzten sie sich darin unter anderem das Ziel, mehr Geld für den Schutz der Artenvielfalt ausgeben zu wollen. Dafür sollen ärmere Länder bis 2025 rund 20 Milliarden Dollar jährlich bekommen.

Anna Thalhammer wird "profil"-Chefredakteurin

Wien - Anna Thalhammer wird neue Chefredakteurin des Nachrichtenmagazins "profil". Sie folgt mit 1. März auf Christian Rainer, der in der Vorwoche ankündigte, den Posten nach fast 25 Jahren aus freien Stücken abzugeben. Rainer ist bis 28. Februar weiterhin als Chefredakteur als auch Herausgeber tätig, legt diese Funktionen dann aber zurück, hieß es in einer Aussendung. Wer ihm als Herausgeber folgt, ist offen.

Start zum Ringen um den Steuerkuchen

Wien - Der Steuerkuchen wird ab heute neu verteilt. Bund, Länder und Gemeinden treffen am späten Nachmittag mit ihren Spitzenvertretern zu einer Auftaktrunde in Sachen Finanzausgleich zusammen. Dabei geht es um gewaltige Summen. Blickt man auf die Zahlen des Vorjahres, waren 93 Milliarden zu verteilen. Einen größeren Anteil forderte am Vormittag der Gemeindebund.

Twitter-Nutzer stimmen für Rücktritt von Musk als Firmenchef

San Francisco/Palo Alto (Kalifornien) - Beim Kurznachrichtendienst Twitter steht der Mehrheitsanteilseigner Elon Musk vor dem Rücktritt als Unternehmenschef. In einer vom 51-Jährigen selbst eingeleiteten Twitter-Umfrage sprach sich die Mehrheit am Montag für diesen Schritt aus. Musk hatte zuvor versichert, sich an das Abstimmungsergebnis zu halten.

EU-Energieminister - Gewessler will Lösung zu Gaspreisdeckel

Brüssel - Beim heutigen Energieministertreffen könnte es nach dem monatelangen Ringen um einen Gaspreisdeckel nun zu einer Einigung kommen. Die Fronten in dem Streit waren bisher sehr starr, dennoch wird auf einen Kompromiss gehofft. Während 15 Staaten, darunter etwa Griechenland und Italien, eine strenge Obergrenze befürworten, fürchten unter anderem Österreich, Deutschland und die Niederlande um die Versorgungssicherheit. Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) hofft auf eine Lösung.

Sechs Tote bei Schusswaffenangriff in Vorort von Toronto

Toronto - Bei einem Schusswaffenangriff in einem Vorort der kanadischen Stadt Toronto sind Polizeiangaben zufolge am Sonntag sechs Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten sei auch der mutmaßliche Angreifer, sagte der örtliche Polizeichef Jim MacSween vor Journalisten. Bei dem Vorfall in einem Wohnhaus in Vaughan etwa 30 Kilometer nördlich von Toronto sei zudem ein Mensch verletzt worden.

Schon 31 Tote nach Tanklaster-Explosion in Afghanistan

Kabul - Nach der Explosion eines Tanklastwagens in Afghanistan hat sich die Zahl der Todesopfer mehr als verdoppelt. Bei dem Unfall im bekannten Salang-Tunnel erhöhte sich die Zahl der Toten am Montag auf mindestens 31, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums mit. Weitere 37 Menschen sollen verletzt worden sein. Der Tunnel im Hindukusch-Gebirge rund 90 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kabul ist die wichtigste Verkehrsachse, die den Süden mit dem Norden des Landes verbindet.

