Schäden durch Drohnenangriffe auf Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Neue russische Drohnenangriffe haben nach ukrainischen Angaben erhebliche Schäden in der Region Kiew verursacht. Drei Gebiete in der Region, die die Hauptstadt umgibt, seien ohne Stromversorgung, sagte Gouverneur Olexiy Kuleba. Nach ukrainischen Angaben hat Russland die Ukraine Montagfrüh mit 35 "Kamikaze"-Drohnen iranischer Fertigung angegriffen. Dabei sei wichtige Infrastruktur in und um Kiew getroffen worden.

Start zum Ringen um den Steuerkuchen

Wien - Der Steuerkuchen wird ab heute neu verteilt. Bund, Länder und Gemeinden treffen am späten Nachmittag mit ihren Spitzenvertretern zu einer Auftaktrunde in Sachen Finanzausgleich zusammen. Dabei geht es um gewaltige Summen. Blickt man auf die Zahlen des Vorjahres, waren 93 Milliarden zu verteilen. Einen größeren Anteil forderte am Vormittag der Gemeindebund.

UNO-Artenschutzkonferenz einigt sich auf Abschlusserklärung

Montreal - Die Staatengemeinschaft will bis 2030 mindestens 30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresflächen unter Schutz stellen. Auf dieses Ziel einigten sich am Montag nach rund zweiwöchigen Verhandlungen die rund 200 Teilnehmerstaaten des Weltnaturgipfels in Montreal. Außerdem setzten sie sich darin unter anderem das Ziel, mehr Geld für den Schutz der Artenvielfalt ausgeben zu wollen. Dafür sollen ärmere Länder bis 2025 rund 20 Milliarden Dollar jährlich bekommen.

Österreich verbrauchte im November weniger Strom

Wien - Österreich hat im November erneut weniger Strom verbraucht als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Mit 4.898 Gigawattstunden (GWh) lag der Bedarf um 4 Prozent unter dem November-Durchschnitt der vergangen fünf Jahre, teilte der Übertragungsnetzbetreiber APG (Austrian Power Grid) am Montag mit. Bereits im Oktober hatte sich eine Einsparung von 5 Prozent ergeben. Gegenüber Oktober sei der Stromverbrauch dennoch um 10 Prozent gestiegen.

Sberbank Europa hat alle Bankgeschäfte abgewickelt

Wien/Moskau - Die Abwicklung der Sberbank Europe AG in Liquidation, der Tochter der russischen Bankengruppe Sberbank mit Sitz in Wien, ist abgeschlossen. Die Bank hat alle ihre Bankgeschäfte abgewickelt und ihre Bankkonzession zurückgelegt. Die Konzession sei mit 15. Dezember rechtswirksam erloschen, teilte die Finanzmarktaufsicht (FMA) am Montag mit. Der im März bestellte Regierungskommissär, Gerd Konezny, wurde abberufen.

Integrationsrat ortet Deutsch-Defizite in der Schule

Wien - Der Wiener Integrationsrat - ein von der Stadt ins Leben gerufenes beratendes Gremium - ortet unzureichende Deutschkenntnisse bei zahlreichen Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund. Dies betrifft sowohl kürzlich zugewanderte Personen als auch Menschen aus länger ansässigen Familien. Die Stadt will nun mit weiteren Maßnahmen gegensteuern. Zugleich hat der Integrationsrat konstatiert, dass sich Deutsch als Verkehrssprache in den Schulen immer mehr durchsetzt.

Italien will Rettungseinsätze von NGOs einschränken

Rom - Die italienische Regierung um Giorgia Meloni will noch bis Ende dieses Jahres ein Dekret verabschieden, mit dem die Landung von Rettungsschiffen in Süditalien erschwert wird. Das Kabinett will systematische Rettungsaktionen seitens der NGO-Schiffe, die Migranten nach Italien bringen, einschränken. Gerettete Flüchtlinge sollen laut Medienberichten vom Montag an Bord der Rettungsschiffe ihren Asylantrag einreichen, der von dem Flaggenstaat des Schiffes übernommen werden soll.

