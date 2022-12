Finanzausgleich begann mit Gipfel

Wien - Die Verhandlungen zum Finanzausgleich haben am Montagabend mit einer großen Runde aller Beteiligten begonnen. Es geht um die jährliche Verteilung von gut 90 Milliarden an Steuermitteln zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Letztere beide Gebietskörperschaften erhoben gleich die Forderung nach einem größeren Stück vom Kuchen. Finanz- und Gesundheitsminister bremsten.

EU-Energieminister einigen sich auf Gaspreisdeckel

Brüssel - Nach monatelangem Ringen haben sich die EU-Staaten auf einen Gaspreis-Deckel geeinigt. Danach kann der Deckel ab einem Preis von 180 Euro pro Megawattstunde ausgelöst werden, hieß es in dem von den EU-Energieministern am Montag in Brüssel gefassten Beschluss. Der Mechanismus kann demnach ab dem 15. Februar aktiviert werden. Moskau bezeichnete diesen als "inakzeptabel". Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sprach von einer "Verletzung des Prozesses der Preisbildung auf dem Markt."

Schäden durch Drohnenangriffe auf Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Neue russische Drohnenangriffe haben nach ukrainischen Angaben erhebliche Schäden in der Region Kiew verursacht. Drei Gebiete in der Region, die die Hauptstadt umgibt, seien ohne Stromversorgung, sagte Gouverneur Olexiy Kuleba. Nach ukrainischen Angaben hat Russland die Ukraine Montagfrüh mit 35 "Kamikaze"-Drohnen iranischer Fertigung angegriffen. Dabei sei wichtige Infrastruktur in und um Kiew getroffen worden.

Lukaschenko will enger mit Russland kooperieren

Minsk - Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat sich bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin für eine engere militärische Zusammenarbeit beider Länder ausgesprochen. In diesen "schwierigen Zeiten" müsse die Kooperation vertieft werden, sagte Lukaschenko am Montag zu Beginn des Gesprächs mit Putin in Minsk laut russischen Medien. Beide Länder seien offen für einen Dialog mit dem Westen.

Twitter-Nutzer stimmen für Rücktritt von Musk als Firmenchef

San Francisco/Palo Alto (Kalifornien) - Die Tage von Elon Musk als Firmenchef von Twitter könnten gezählt sein - wenn sich der Multimilliardär an die Ergebnisse einer Umfrage hält, die er selbst am Sonntagabend gestartet hat. 17,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer stimmten ab. Und das Ergebnis fiel deutlich aus: 57,5 Prozent votierten für einen Rücktritt Musks als "Head of Twitter". 42,5 Prozent stimmten für einen Verbleib des 51-Jährigen auf dem Chefsessel.

Zweite Frau starb nach Gedränge bei Konzert in London

London - Nach dem Gedränge während eines Konzerts in London ist eine zweite Frau gestorben. Die 23-Jährige sei am Montag in der Früh ihren schweren Verletzungen erlegen, teilte die Londoner Polizei mit. Sie hatte als Sicherheitsmitarbeiterin bei dem Konzert des nigerianischen Sängers Asake am Donnerstagabend gearbeitet. Eine 21 Jahre alte Frau befinde sich weiterhin in kritischem Zustand.

"Fortnite"-Entwickler zahlt 520 Millionen Dollar Strafe

Washington - Der Videospielentwickler Epic Games ("Fortnite") zahlt wegen Verstößen gegen Kinder- und Datenschutzgesetze in den USA eine hohe Strafe. Das Unternehmen bestätigte einen Vergleich über insgesamt 520 Mio. Dollar (490 Mio Euro) mit US-Behörden. Die Verbraucherschutzaufsicht FTC warf Epic vor, unerlaubt Daten von "Fortnite"-Nutzern unter 13 Jahren gesammelt und sie - ohne die Eltern zu benachrichtigen - zu unbeabsichtigten Transaktionen in dem Online-Spiel verleitet zu haben.

Mann in Graz mit schwerer Stichverletzung im Spital

Graz - Ein Streit zwischen zwei Männern in Graz hat bereits Samstagabend mit einer blutigen Auseinandersetzung geendet: Ein 49-Jähriger soll einen 29-jährigen Portugiesen mit einer noch nicht näher bekannten Stichwaffe schwer verletzt haben. Ein Nachbar half offenbar dem Opfer, ehe dieses ins LKH Graz gebracht wurde. Der Mann musste sofort operiert werden, sein Zustand sei nun aber stabil, hieß es am Montag seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red