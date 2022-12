EU-Energieminister einigen sich auf Gaspreisdeckel

Brüssel - In der Europäischen Union sollen die Großhandelspreise für Gas künftig unter bestimmten Umständen gedeckelt werden. Die Energieminister der EU-Staaten einigten sich am Montag auf die Möglichkeit eines solchen Markteingriffs, wie die tschechische Ratspräsidentschaft mitteilte. Der Mechanismus kann demnach ab dem 15. Februar aktiviert werden.

Kapitol-Ausschuss für strafrechtliche Verfolgung Trumps

Washington - Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des US-Kapitols hat die Justiz zu Strafverfahren gegen Ex-Präsident Donald Trump in vier Anklagepunkten aufgerufen. Das Gremium warf Trump am Montag Anstiftung oder Beihilfe zu einem Aufstand, Behinderung eines offiziellen Vorgangs, Verschwörung zum Betrug gegen die USA sowie Verschwörung zu falschen offiziellen Angaben vor. Über ein Strafverfahren und eine mögliche Anklage muss nun das Justizministerium entscheiden.

Finanzausgleich begann mit Gipfel

Wien - Die Verhandlungen zum Finanzausgleich haben am Montagabend mit einer großen Runde aller Beteiligten begonnen. Es geht um die jährliche Verteilung von gut 90 Milliarden an Steuermitteln zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Letztere beide Gebietskörperschaften erhoben gleich die Forderung nach einem größeren Stück vom Kuchen. Finanz- und Gesundheitsminister bremsten.

3 Tote in Weiz wegen giftiger Abgase aus Heizlüfter

Weiz - Offenbar durch giftige Abgase aus einem Heizlüfter sind drei Menschen in Weiz in der Steiermark ums Leben gekommen sein. Ein Mitarbeiter eines Zustelldienstes fand die leblosen Personen am Montagvormittag in einem Einfamilienhaus und verständigte die Einsatzkräfte. Bei den Toten handelt es sich um eine 90-jährige Frau und deren beiden Söhne, hieß es seitens der LPD Steiermark.

Terror-Prozess: Erste Zeugenaussagen am Dienstag

Wien - Der Prozess gegen sechs mutmaßliche Unterstützer des Attentäters von Wien, der am 2. November 2020 in der Wiener Innenstadt vier Passanten getötet und 23 Menschen verletzt hatte, wird am Dienstag mit den ersten Zeugenbefragungen am Wiener Landesgericht fortgesetzt. Geladen sind Personen aus dem Umfeld des Fünft- und des Sechstangeklagten. Den beiden Angeklagten wird vorgeworfen, den Attentäter bei der Beschaffung von Waffen und Munition unterstützt zu haben.

Putin hat "kein Interesse" an Einverleibung von Belarus

Minsk - Russland hat nach den Worten von Präsident Wladimir Putin "kein Interesse" daran, sich das Nachbarland Belarus einzuverleiben. "Russland hat kein Interesse daran, irgendjemanden zu schlucken, das würde einfach keinen Sinn ergeben", sagte Putin am Montag bei einer Pressekonferenz in Minsk auf die Frage eines Journalisten. Putin äußerte sich nach einem Treffen mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko.

Lawrow: Selenskyj versteht den Ernst der Lage nicht

Minsk - Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj "fehlendes Verständnis für den Ernst des Moments und fehlende Besorgnis um sein Volk" vorgeworfen. "Er sprudelt nur vor Ideen", sagte Lawrow am Montag im Gespräch mit dem Fernsehsender "Belarus 1" in Minsk. Doch dieser Springbrunnen enthülle eben dieses fehlende Verständnis Selenskyjs für den Ernst der Lage und für sein Volk.

Vassilakou Zeugin im Chorherr-Prozess

Wien - In Wien wird am Dienstag der Prozess gegen den früheren Planungssprecher der Grünen im Rathaus, Christoph Chorherr, mit dem Auftritt prominenter Zeuginnen fortgesetzt. Befragt werden NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger und die frühere Wiener Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou (Grüne). Letztere war von 2010 bis 2019 Stadträtin für Planung und Verkehr und somit als Regierungsmitglied auch zuständig für Widmungsverfahren.

