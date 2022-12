Kapitol-Ausschuss für strafrechtliche Verfolgung Trumps

Washington - Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des US-Kapitols im Jänner 2021 hat die Justiz zu einem Strafverfahren gegen Ex-Präsident Donald Trump in vier Anklagepunkten aufgerufen. Das Gremium warf Trump am Montag einstimmig Anstiftung oder Beihilfe zu einem Aufstand, Behinderung eines offiziellen Vorgangs, Verschwörung zum Betrug gegen die USA sowie Verschwörung zu falschen offiziellen Angaben vor.

Inflation trübt Tourismus-Aussichten auf die Wintersaison

Wien - Die hohe Inflation und die Verwerfungen auf den Energiemärkten trüben die Umsatz-Aussichten der Tourismus-Betriebe für die Wintersaison und sorgen dafür, dass sich viele Menschen beim Reisen zurücknehmen. Laut Umfragen wollen lediglich 70 Prozent der heimischen bzw. zwei Drittel der deutschen Befragten diesen Winter definitiv verreisen, schreibt das Wifo in einer Analyse. Viele wollen auch billiger verreisen und vor allem bei Einkäufen, Gastronomie und der Unterkunft sparen.

Israelische Raketen um Hauptstadt Damaskus abgefangen

Damaskus - Syrien hat Medienberichten zufolge in der Nacht auf Dienstag israelische Raketen in der Region um die Hauptstadt Damaskus abgefangen. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur Sana am Dienstag unter Berufung auf eine syrische Militärquelle und berichtete von "Explosionen in der Nähe von Damaskus". Zwei Soldaten seien verletzt worden.

Spaniens Verfassungsgericht stoppt Gesetzgebungsverfahren

Madrid - In einer ungewöhnlichen Entscheidung hat das spanische Verfassungsgericht Medienberichten zufolge ein laufendes Gesetzgebungsverfahren der linken Regierung gestoppt. Die konservative Mehrheit der Richter gab am Montag nach über zehnstündigen Beratungen mit sechs zu fünf Stimmen einem Eilantrag der konservativen Oppositionspartei PP auf vorläufigen Rechtsschutz statt, wie der staatliche TV-Sender RTVE und andere Medien Montagabend berichteten.

Schuldspruch gegen Harvey Weinstein in mehreren Punkten

Los Angeles - Harvey Weinstein sitzt seit 2020 bereits eine langjährige Haft wegen Sexualstraftaten ab - jetzt kommen weitere Jahre hinter Gitter dazu: zwölf Geschworene in Kalifornien haben den ehemaligen Hollywood-Mogul in drei Anklagepunkten, darunter Vergewaltigung, schuldig gesprochen. Nach mehr als 40-stündigen Beratungen über zehn Tage hinweg gab die Jury am Montag (Ortszeit) im Gericht in Los Angeles das Urteil bekannt.

Terror-Prozess: Erste Zeugenaussagen am Dienstag

Wien - Der Prozess gegen sechs mutmaßliche Unterstützer des Attentäters von Wien, der am 2. November 2020 in der Wiener Innenstadt vier Passanten getötet und 23 Menschen verletzt hatte, wird am Dienstag mit den ersten Zeugenbefragungen am Wiener Landesgericht fortgesetzt. Geladen sind Personen aus dem Umfeld des Fünft- und des Sechstangeklagten. Den beiden Angeklagten wird vorgeworfen, den Attentäter bei der Beschaffung von Waffen und Munition unterstützt zu haben.

Taiwan will Kooperation mit Europa ausbauen

Taipeh - Taiwan will seine Kooperation mit der Europäischen Union ausbauen. Präsidentin Tsai Ing-wen sagte am Dienstag bei einem Treffen mit europäischen Parlamentsabgeordneten in Taipeh, die demokratische Inselrepublik wolle den Wirtschaftsaustausch erweitern, die Lieferketten stärken und Fortschritte auf dem Weg zu einem Investitionsabkommen machen. Taiwan und die EU seien wichtige Handelspartner. Trotz der Pandemie sei der Handel im vergangenen Jahr um 32 Prozent angestiegen.

Forderung nach kürzerer Entscheidungsfrist für Studentenvisa

Wien - Die Ombudsstelle für Studierende schlägt die Verkürzung der Entscheidungsfrist für die Aufenthaltsbewilligung von Studentinnen und Studenten aus Drittstaaten auf acht Wochen ab Antragstellung vor. Das Verfahren soll außerdem - sofern möglich und zweckmäßig - auf digitalisiertem Weg abgehandelt werden. Derzeit würde oft der Postweg für Verzögerungen sorgen, heißt es im Tätigkeitsbericht 2021/22 der Ombudsstelle.

