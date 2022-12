Ex-Vizepräsident Pence gegen Anklage von Trump

Washington - Der ehemalige US-Vizepräsident Mike Pence hat eine Anklage gegen seinen früheren Chef Donald Trump wegen dessen Rolle beim Sturm auf das US-Kapitol abgelehnt. "Das würde unheimlich spalten in einem Land und zu einer Zeit, wenn das amerikanische Volk sehen will, dass wir heilen", sagte Pence am Montag in einem Interview mit dem konservativen Nachrichtensender "Fox News". "Ich hoffe, dass das Justizministerium sich das genau überlegt", sagte Pence.

Chorherr-Prozess mit Zeugin Meinl-Reisinger fortgesetzt

Wien - In Wien ist am Dienstag der Prozess gegen den früheren Planungssprecher der Grünen im Rathaus, Christoph Chorherr, mit dem Auftritt prominenter Zeuginnen fortgesetzt worden. Befragt werden NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger und die frühere Wiener Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou (Grüne). Letztere war von 2010 bis 2019 Stadträtin für Planung und Verkehr und somit als Regierungsmitglied auch zuständig für Widmungsverfahren.

Kiew spricht von 100.000 "verlorenen" russischen Soldaten

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Generalstab spricht von fast 100.000 "verlorenen" - also getöteten oder verwundeten - russischen Soldaten im Ukraine Krieg. Alleine im Laufe des Montags seien 430 Soldaten hinzugekommen, meldete die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform am Dienstag unter Berufung auf einen Facebook-Eintrag der Streitkräfte. Zudem seien seit Kriegsbeginn knapp 3.000 Panzer vernichtet worden. Die Kämpfe gehen unterdessen unvermindert weiter.

Ehemalige KZ-Sekretärin zu Bewährungsstrafe verurteilt

Itzehoe - Die ehemalige Sekretärin im KZ Stutthof, Irmgard F., ist der Beihilfe zum Mord in über 10.000 Fällen schuldig. Das Landgericht Itzehoe in Schleswig-Holstein verurteilte die 97-Jährige am Dienstag zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung. F. arbeitete von Juni 1943 bis April 1945 als Zivilangestellte in der Kommandantur von Stutthof bei Danzig. Damit habe sie den Verantwortlichen des Konzentrationslagers bei der systematischen Tötung Inhaftierter Hilfe geleistet.

Schuldspruch gegen Harvey Weinstein in mehreren Punkten

Los Angeles - Harvey Weinstein sitzt seit 2020 bereits eine langjährige Haft wegen Sexualstraftaten ab - jetzt kommen weitere Jahre hinter Gitter dazu: zwölf Geschworene in Kalifornien haben den ehemaligen Hollywood-Mogul in drei Anklagepunkten, darunter Vergewaltigung, schuldig gesprochen. Nach mehr als 40-stündigen Beratungen über zehn Tage hinweg gab die Jury am Montag (Ortszeit) im Gericht in Los Angeles das Urteil bekannt.

Einkommens-Kluft zwischen den Geschlechtern weiterhin groß

Wien - Frauen verdienen in Österreich weiter deutlich weniger als Männer. Das mittlere Bruttojahreseinkommen aller unselbstständig Beschäftigten lag 2021 bei 31.407 Euro, Männer verdienten 37.707 Euro und Frauen nur 24.309 Euro. Dabei war der Unterschied zwischen den Geschlechtern unter Angestellten am größten. Um über dem Durchschnitt zu verdienen, brauchten Frauen einen Uni-Abschluss, bei Männern reichte ein Fachschulabschluss. Das zeigt der Einkommensbericht des Rechnungshofes.

Whats-App-Änderungen 2021 in mehreren Punkten gesetzwidrig

Wien/Dublin - Nachdem WhatsApp 2021 seine Nutzungsbedingungen geändert hat, klagte der Verein für Konsumenteninformation (VKI) im Auftrag des Sozialministeriums. Insgesamt wurden sechs Klauseln beanstandet - und das Oberlandesgericht (OLG) hat nun alle diese Klauseln für unzulässig erklärt. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig, berichtete der VKI am Dienstag. Der Grund ist Intransparenz: Die Nutzer sollten Änderungen zustimmen ohne konkrete Angaben zu den Änderungen zu erhalten.

Inflation trübt Tourismus-Aussichten auf die Wintersaison

Wien - Die hohe Inflation und die Verwerfungen auf den Energiemärkten trüben die Umsatz-Aussichten der Tourismus-Betriebe für die Wintersaison und sorgen dafür, dass sich viele Menschen beim Reisen zurücknehmen. Laut Umfragen wollen lediglich 70 Prozent der heimischen bzw. zwei Drittel der deutschen Befragten diesen Winter definitiv verreisen, schreibt das Wifo in einer Analyse. Viele wollen auch billiger verreisen und vor allem bei Einkäufen, Gastronomie und der Unterkunft sparen.

