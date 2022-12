Kaili legt im EU-Korruptionsskandal Teilgeständnis ab

Brüssel/Straßburg/EU-weit - Die verhaftete ehemalige Vizepräsidentin des Europaparlaments Eva Kaili hat im EU-Korruptionsskandal Medienberichten zufolge ein Teilgeständnis abgelegt. Wie die Tageszeitungen "Le Soir" und "La Repubblica" am Dienstag unter Berufung auf Ermittlungsdokumente berichteten, gab die 44 Jahre alte Griechin unter anderem zu, ihren Vater vor ihrer Festnahme angewiesen zu haben, große Mengen Bargeld zu verstecken.

Vassilakou im Chorherr-Prozess befragt

Wien - In Wien ist am Dienstag der Prozess gegen den früheren Planungssprecher der Grünen im Rathaus, Christoph Chorherr, mit dem Auftritt prominenter Zeuginnen fortgesetzt worden. Befragt werden NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger und die frühere Wiener Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou (Grüne). Letztere war von 2010 bis 2019 Stadträtin für Planung und Verkehr und somit als Regierungsmitglied auch zuständig für Widmungsverfahren.

Kosten für Strom- und Gasnetz steigen kommendes Jahr

Wien - Die Entgelte für das Strom- und Gasnetz steigen kommendes Jahr an. Beim Strom kommt es mit Jänner 2023 vor allem aufgrund der Strompreissteigerungen auf den Märkten trotz angekündigter staatlicher Abfederungsmaßnahmen zu deutlich höheren Kosten. Beim Gas kommt es auch überall außer in Tirol zu Mehrkosten, berichtete die E-Control am Dienstag. Diese fallen aber geringer aus als beim Stromnetz.

Pakistans Militär beendet Geiselnahme in Gefängnis: 26 Tote

Islamabad - Das pakistanische Militär hat eine Geiselnahme in einem Gefängnis für inhaftierte Terroristen im Nordwesten des Landes blutig beendet. Spezialkräfte töteten bei der Befreiungsaktion in der von Unruhen geprägten Provinz Khyber Pakhtunkhwa alle 26 Geiselnehmer, wie es aus Sicherheitskreisen hieß. Beim Sturm der Anlage am Dienstag seien mehrere Häftlinge, Soldaten und Kommandoeinheiten verletzt worden.

Wirtschaft wächst heuer in allen Bundesländern

Wien - Die Wirtschaft dürfte heuer in allen Bundesländern um zumindest 3,5 Prozent zulegen. Das stärkste Wachstum werden die Tourismushochburgen Tirol und Salzburg mit 7,9 bzw. 7,5 Prozent erzielen, ergab eine volkswirtschaftliche Bundesländeranalyse der Bank Austria. "In der Wintersaison 2020/21 bewirkten die Corona-Maßnahmen einen de facto Totalausfall bei den Übernachtungen. Die Lockerungen führten im vergangenen Winter zu einer starken Gegenbewegung (...)", heißt es laut Bank.

Einkommens-Kluft zwischen den Geschlechtern weiterhin groß

Wien - Frauen verdienen in Österreich weiter deutlich weniger als Männer. Das mittlere Bruttojahreseinkommen aller unselbstständig Beschäftigten lag 2021 bei 31.407 Euro, Männer verdienten 37.707 Euro und Frauen nur 24.309 Euro. Dabei war der Unterschied zwischen den Geschlechtern unter Angestellten am größten. Um über dem Durchschnitt zu verdienen, brauchten Frauen einen Uni-Abschluss, bei Männern reichte ein Fachschulabschluss. Das zeigt der Einkommensbericht des Rechnungshofes.

Ehemalige KZ-Sekretärin zu Bewährungsstrafe verurteilt

Itzehoe - Die ehemalige Sekretärin im KZ Stutthof, Irmgard F., ist der Beihilfe zum Mord in über 10.000 Fällen schuldig. Das Landgericht Itzehoe in Schleswig-Holstein verurteilte die 97-Jährige am Dienstag zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung. F. arbeitete von Juni 1943 bis April 1945 als Zivilangestellte in der Kommandantur von Stutthof bei Danzig. Damit habe sie den Verantwortlichen des Konzentrationslagers bei der systematischen Tötung Inhaftierter Hilfe geleistet.

Kiew spricht von 100.000 "verlorenen" russischen Soldaten

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Generalstab spricht von fast 100.000 "verlorenen" - also getöteten oder verwundeten - russischen Soldaten im Ukraine Krieg. Alleine im Laufe des Montags seien 430 Soldaten hinzugekommen, meldete die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform am Dienstag unter Berufung auf einen Facebook-Eintrag der Streitkräfte. Zudem seien seit Kriegsbeginn knapp 3.000 Panzer vernichtet worden. Die Kämpfe in der Ukraine gehen unvermindert weiter.

