Vassilakou im Chorherr-Prozess befragt

Wien - In Wien ist am Dienstag der Prozess gegen den früheren Planungssprecher der Grünen im Rathaus, Christoph Chorherr, mit dem Auftritt prominenter Zeuginnen fortgesetzt worden. Befragt wurden NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger und die frühere Wiener Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou (Grüne), bis 2019 als Stadträtin zuständig für Widmungsverfahren. Fast vier Stunden lang dauerte die Befragung der beiden. Weiter geht es am 23. Jänner mit einem vermutlich letzten Zeugenauftritt.

Kaili legt im EU-Korruptionsskandal Teilgeständnis ab

Brüssel/Straßburg/EU-weit - Die verhaftete ehemalige Vizepräsidentin des Europaparlaments Eva Kaili hat im EU-Korruptionsskandal Medienberichten zufolge ein Teilgeständnis abgelegt. Wie die Tageszeitungen "Le Soir" und "La Repubblica" am Dienstag unter Berufung auf Ermittlungsdokumente berichteten, gab die 44 Jahre alte Griechin unter anderem zu, ihren Vater vor ihrer Festnahme angewiesen zu haben, große Mengen Bargeld zu verstecken.

Holger Bonin soll neuer IHS-Chef werden

Wien - Der deutsche Wirtschaftswissenschafter Holger Bonin soll neuer Chef des Wiener Instituts für Höhere Studien (IHS) werden. Das IHS-Kuratorium habe beschlossen, mit Bonin Verhandlungen über die Neubesetzung der wissenschaftlichen Leitung aufzunehmen, teilte das IHS am Dienstag mit. Bonin war einer der Bewerber für den seit fast zwei Jahren vakanten Chefposten.

Ehemalige KZ-Sekretärin zu Bewährungsstrafe verurteilt

Itzehoe - Im möglicherweise letzten Prozess zur Aufarbeitung der nationalsozialistischen Massenmorde hat das Landgericht Itzehoe in Schleswig-Holstein eine ehemalige Sekretärin im KZ Stutthof zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Die Kammer sprach die 97 Jahre alte Irmgard F. am Dienstag der Beihilfe zum Mord in mehr als 10.000 Fällen schuldig.

Erste Zeugenaussagen im Terror-Prozess

Wien - Der Prozess gegen sechs mutmaßliche Unterstützer des Attentäters von Wien, der am 2. November 2020 in der Wiener Innenstadt vier Passanten getötet und 23 Menschen verletzt hatte, wurde am Dienstag mit den ersten Zeugenbefragungen am Wiener Landesgericht fortgesetzt. Geladen waren ehemalige Mithäftlinge des Sechstangeklagten und Bekannte des Fünftangeklagten.

Einkommens-Kluft zwischen den Geschlechtern weiterhin groß

Wien - Frauen verdienen in Österreich weiter deutlich weniger als Männer. Das mittlere Bruttojahreseinkommen aller unselbstständig Beschäftigten lag 2021 bei 31.407 Euro, Männer verdienten 37.707 Euro und Frauen nur 24.309 Euro. Dabei war der Unterschied zwischen den Geschlechtern unter Angestellten am größten. Um über dem Durchschnitt zu verdienen, brauchten Frauen einen Uni-Abschluss, bei Männern reichte ein Fachschulabschluss. Das zeigt der Einkommensbericht des Rechnungshofes.

Kiew spricht von 100.000 "verlorenen" russischen Soldaten

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Generalstab spricht von fast 100.000 "verlorenen" - also getöteten oder verwundeten - russischen Soldaten im Ukraine Krieg. Alleine im Laufe des Montags seien 430 Soldaten hinzugekommen, meldete die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform am Dienstag unter Berufung auf einen Facebook-Eintrag der Streitkräfte. Zudem seien seit Kriegsbeginn knapp 3.000 Panzer vernichtet worden. Die Kämpfe in der Ukraine gehen unvermindert weiter.

Wiener Polizei hofft auf Hinweise bei getötetem Schulwart

Wien - Im Fall eines im vergangenen März an seinem Arbeitsplatz in Wien-Simmering getöteten Schulwartes hofft die Polizei nun auf die Belebung ihrer Ermittlungen durch die Auslobung einer Belohnung. 30.000 Euro winken der- oder demjenigen, der sachdienliche Hinweise in dem Fall geben kann. Solche fehlen bisher, denn der Ermittlungsstand ist in wesentlichen Teilen noch immer der Gleiche wie wenige Tage nach der Bluttat.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red