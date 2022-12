Vassilakou im Chorherr-Prozess befragt

Wien - In Wien ist am Dienstag der Prozess gegen den früheren Planungssprecher der Grünen im Rathaus, Christoph Chorherr, mit dem Auftritt prominenter Zeuginnen fortgesetzt worden. Befragt wurden NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger und die frühere Wiener Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou (Grüne), bis 2019 als Stadträtin zuständig für Widmungsverfahren. Fast vier Stunden lang dauerte die Befragung der beiden. Weiter geht es am 23. Jänner mit einem vermutlich letzten Zeugenauftritt.

Kaili legt im EU-Korruptionsskandal Teilgeständnis ab

Brüssel/Straßburg/EU-weit - Die verhaftete ehemalige Vizepräsidentin des Europaparlaments Eva Kaili hat im EU-Korruptionsskandal Medienberichten zufolge ein Teilgeständnis abgelegt. Wie die Tageszeitungen "Le Soir" und "La Repubblica" am Dienstag unter Berufung auf Ermittlungsdokumente berichteten, gab die 44 Jahre alte Griechin unter anderem zu, ihren Vater vor ihrer Festnahme angewiesen zu haben, Bargeld zu verstecken.

Vor Ministerrat Rufe nach neuem Energiekostenzuschuss

Wien - Der Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Georg Knill, sieht in der gestrigen Einigung zum EU-Gaspreisdeckel eine "Obergrenze um spekulative Elemente aus der Preisbildung raus zu nehmen aber keinen Gaspreisdeckel wie wir ihn uns erwarten oder vorstellen". Er hofft - wie auch AK und ÖGB in einer Aussendung -, dass sich die Bundesregierung bis zum morgigen Ministerrat zu einem "Energiekostenzuschuss II" durchringt.

Ehemalige KZ-Sekretärin zu Bewährungsstrafe verurteilt

Itzehoe - Im möglicherweise letzten Prozess zur Aufarbeitung der nationalsozialistischen Massenmorde hat das Landgericht Itzehoe in Schleswig-Holstein eine ehemalige Sekretärin im KZ Stutthof zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Die Kammer sprach die 97 Jahre alte Irmgard F. am Dienstag der Beihilfe zum Mord in mehr als 10.000 Fällen schuldig.

Erste Zeugenaussagen im Terror-Prozess

Wien - Der Prozess gegen sechs mutmaßliche Unterstützer des Attentäters von Wien, der am 2. November 2020 in der Wiener Innenstadt vier Passanten getötet und 23 Menschen verletzt hatte, wurde am Dienstag mit den ersten Zeugenbefragungen am Wiener Landesgericht fortgesetzt. Geladen waren ehemalige Mithäftlinge des Sechstangeklagten und Bekannte des Fünftangeklagten.

Selenskyj überraschend an der Front in Bachmut

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist überraschend in die seit Monaten zwischen russischen und ukrainischen Truppen hart umkämpfte ostukrainische Stadt Bachmut gereist. "Er hat die vordersten Positionen besucht, Kämpfer mit Orden und wertvollen Geschenken ausgezeichnet", teilte Selenskyjs Sprecher mit. Danach habe der 44-jährige Staatschef die Kleinstadt im Donezker Gebiet wieder verlassen. Die Kämpfe toben unterdessen unvermindert weiter.

Pakistans Militär beendet Geiselnahme in Gefängnis: 35 Tote

Islamabad - Das pakistanische Militär hat eine Geiselnahme in einem Gefängnis für inhaftierte Terroristen blutig beendet. Spezialkräfte töteten bei der Befreiungsaktion in der von Unruhen geprägten nordwestlichen Provinz Khyber Pakhtunkhwa 33 Geiselnehmer, wie Verteidigungsminister Khawaja Asif im Parlament erklärte. Beim Sturm der Anlage am Dienstag seien auch zwei Kommandosoldaten getötet sowie mehrere Häftlinge und Sicherheitskräfte verletzt worden.

Holger Bonin soll neuer IHS-Chef werden

Wien - Der deutsche Wirtschaftswissenschafter Holger Bonin soll neuer Chef des Wiener Instituts für Höhere Studien (IHS) werden. Das IHS-Kuratorium habe beschlossen, mit Bonin Verhandlungen über die Neubesetzung der wissenschaftlichen Leitung aufzunehmen, teilte das IHS am Dienstag mit. Bonin war einer der Bewerber für den seit fast zwei Jahren vakanten Chefposten.

Wiener Börse tendiert im Verlauf leicht schwächer

Wien - Der heimische Leitindex ATX notierte am frühen Dienstagnachmittag leicht um 0,24 Prozent schwächer bei 3.059,35 Zählern. Nach klar tieferem Beginn konnte der ATX im Gleichklang mit dem europäischen Umfeld seine Verluste großteils aufholen. Im Frühhandel hatte ein überraschender Strategiewechsel der Bank of Japan noch für Verunsicherung an den Märkten gesorgt. Sie entschied überraschend, die Spanne zu lockern, in der sich die langfristige Anleiherendite bewegt.

