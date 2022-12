Vassilakou im Chorherr-Prozess befragt

Wien - In Wien ist am Dienstag der Prozess gegen den früheren Planungssprecher der Grünen im Rathaus, Christoph Chorherr, mit dem Auftritt prominenter Zeuginnen fortgesetzt worden. Befragt wurden NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger und die frühere Wiener Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou (Grüne), bis 2019 als Stadträtin zuständig für Widmungsverfahren. Fast vier Stunden lang dauerte die Befragung der beiden. Weiter geht es am 23. Jänner mit einem vermutlich letzten Zeugenauftritt.

Kaili legt im EU-Korruptionsskandal Teilgeständnis ab

Brüssel/Straßburg/EU-weit - Die verhaftete ehemalige Vizepräsidentin des Europaparlaments Eva Kaili hat im EU-Korruptionsskandal Medienberichten zufolge ein Teilgeständnis abgelegt. Wie die Tageszeitungen "Le Soir" und "La Repubblica" am Dienstag unter Berufung auf Ermittlungsdokumente berichteten, gab die 44 Jahre alte Griechin unter anderem zu, ihren Vater vor ihrer Festnahme angewiesen zu haben, Bargeld zu verstecken.

Neue Fluglinie Liliair am Flughafen Klagenfurt

Klagenfurt - Die Lilihill-Group, Mehrheitseigentümerin des Klagenfurter Flughafens, hat am Dienstag Liliair, eine eigene, neue Fluglinie, präsentiert. Mit zwei Maschinen sollen ab April 2023 Frankfurt, München und Hamburg angeflogen werden. Parallel fand am Dienstag eine Sitzung der Kärntner Landesregierung statt, in der erneut ein Rückkauf der Flughafen-Anteile durch die öffentliche Hand abgelehnt wurde. Sie SPÖ hatte Koalitionspartner ÖVP erneut überstimmt.

Selenskyj überraschend an der Front in Bachmut

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Am 300. Tag des russischen Kriegs gegen die Ukraine hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ein besonderes Zeichen gesetzt: Am Dienstag besuchte er überraschend die schwer umkämpfte Stadt Bachmut im Osten des Landes. Die Hauptstadt Kiew rang derweil weiter um eine Wiederherstellung der durch russische Drohnenangriffe schwer in Mitleidenschaft gezogenen Stromversorgung. Russische Angriffe wurden am Dienstag aus den Regionen Charkiw und Sumy gemeldet.

US-Kreise: Uneinigkeit im Kreml über neue Ukraine-Offensive

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In Russland gehen nach US-Angaben die Meinungen über eine etwaige erneute Offensive in der Ukraine auseinander. "Sicher gibt es einige, die meiner Meinung nach Offensiven in der Ukraine vorantreiben wollen", sagte ein hochrangiger Vertreter des US-Außenministeriums. "Andere wiederum haben ernsthafte Zweifel an der Fähigkeit Russlands, das tatsächlich umzusetzen." Die USA hätten Hinweise auf einen "signifikanten Mangel" an Munition in Teilen der russischen Armee.

Mindestens drei Tote bei Explosion von russischer Pipeline

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In Russland hat eine Explosion die Urengoi-Pomary-Uschgorod-Pipeline erschüttert. Mindestens drei Menschen sollen dabei ums Leben gekommen sein. Das meldet Interfax unter Berufung auf Behörden der Republik Tschuwaschien 650 Kilometer östlich von Moskau. Vor dem Brand sollen Arbeiten an der Pipeline durchgeführt worden sein, hieß es. Die Umstände werden derzeit untersucht. Die Pipeline liefert Gas nach Österreich. Die Versorgung ist laut Bloomberg aber nicht beeinträchtigt.

Whats-App-Änderungen 2021 in mehreren Punkten gesetzwidrig

Wien/Dublin - Nachdem WhatsApp 2021 seine Nutzungsbedingungen geändert hat, klagte der Verein für Konsumenteninformation (VKI) im Auftrag des Sozialministeriums. Insgesamt wurden sechs Klauseln beanstandet - und das Oberlandesgericht (OLG) hat nun alle diese Klauseln für unzulässig erklärt. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig, berichtete der VKI am Dienstag. Der Onlineanbieter überlegt noch rechtliche Schritte und zeigte sich heute vom Urteil überrascht.

Ehrenzeichen mit Stern für Nobelpreisträger Anton Zeilinger

Wien - Zehn Tage nachdem er in Stockholm den Physik-Nobelpreis erhielt, wurde Anton Zeilinger am Dienstag neuerlich in Österreich geehrt: Bundespräsident Alexander Van der Bellen zeichnete den hochdekorierten Wiener Quantenphysiker mit dem "Großen Silbernen Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich" aus. An der Ehrung in der Präsidentschaftskanzlei nahmen auch Bundeskanzler Karl Nehammer und Bildungsminister Martin Polaschek (beide ÖVP) teil.

