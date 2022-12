Putin erörtert Lage in Ostukraine - Selenskyj will Befreiung

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Dienstag in Moskau mit den von ihm eingesetzten Besatzungschefs der ostukrainischen Regionen Luhansk und Donezk die aktuelle Lage an der Front besprochen. Wie schon tags zuvor hob Putin die extrem schwierige Lage in den beiden Regionen hervor, wie die staatliche Nachrichtenagentur TASS berichtete. Ukraine Präsident Wolodymyr Selenskyj bekräftigte unterdessen den Willen zur vollständigen Befreiung aller russisch besetzten Gebiete.

Putin will am Mittwoch militärische Ziele für 2023 festlegen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin trifft sich nach Kreml-Angaben am Mittwoch mit hochrangigen Militärvertretern, um knapp neun Monate nach Beginn der Offensive in der Ukraine die Ziele seiner Armee für 2023 festzulegen. Bei dem Treffen, an dem rund 15.000 Menschen per Videokonferenz teilnehmen, soll Verteidigungsminister Sergej Schoigu demnach "über den Stand der militärischen Spezialoperation" in der Ukraine und über Waffenlieferungen an die Streitkräfte informieren.

Kaili legt im EU-Korruptionsskandal Teilgeständnis ab

Brüssel/Straßburg/EU-weit - Die verhaftete ehemalige Vizepräsidentin des Europaparlaments Eva Kaili hat im EU-Korruptionsskandal Medienberichten zufolge ein Teilgeständnis abgelegt. Wie die Tageszeitungen "Le Soir" und "La Repubblica" am Dienstag unter Berufung auf Ermittlungsdokumente berichteten, gab die 44 Jahre alte Griechin unter anderem zu, ihren Vater vor ihrer Festnahme angewiesen zu haben, Bargeld zu verstecken.

Stefan Bachmann soll Burgtheater-Direktor werden

Wien - Der Schweizer Stefan Bachmann (56), seit 2013 Intendant des Schauspiel Köln, soll morgen, Mittwoch, als Burgtheater-Direktor ab 2024 vorgestellt werden. Das hat die "ZiB 2" am Dienstagabend berichtet. Entsprechende Gerüchte kursierten bereits am Nachmittag, nachdem zunächst der amtierende Direktor Martin Kušej seine Bewerbung zurückzog und kurz danach die Bekanntgabe der Entscheidung von Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) für morgen avisiert wurde.

Trumps Steuerunterlagen könnten bald veröffentlicht werden

Washington - Die Steuerunterlagen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump könnten möglicherweise bald veröffentlicht werden. Ein von den Demokraten kontrollierter Kongressausschuss wollte Medienberichten zufolge am Dienstagnachmittag (Ortszeit) über den weiteren Umgang mit den Steuerunterlagen beraten. Es wurde erwartet, dass der Ausschuss über eine Veröffentlichung der Dokumente abstimmt.

EU-Kommission genehmigt deutsche Milliardenhilfen für Uniper

Brüssel/Düsseldorf - Die EU-Kommission hat deutsche Milliardenhilfen für den angeschlagenen Gasimporteur Uniper genehmigt. Berlin darf das Unternehmen mit bis zu 34,5 Milliarden Euro unterstützen, wie die Wettbewerbshüter Dienstagabend mitteilten. Bereits am Freitag hatte die Kommission der Verstaatlichung des Unternehmens unter fusions- und kartellrechtlichen Aspekten zugestimmt. Damit ist der Weg für die Verstaatlichung frei.

Taliban schließen Studentinnen von Unis aus

Kabul - Die islamistischen Taliban haben in Afghanistan Frauenrechte erneut drastisch beschnitten: Frauen dürfen ab sofort keine Universitäten mehr besuchen. In einer Regierungserklärung wurden alle privaten und öffentlichen Universitäten angewiesen, das Bildungsverbot bis auf weiteres durchzusetzen. Die Mitteilung wurde vom Ministerium für Höhere Bildung am Dienstag geteilt und lag der dpa vor. Unterzeichnet wurde die Erklärung vom amtierenden Minister Scheich Neda Mohammed Nadim.

Totschnig reist nach Israel und in den Libanon

Wien - Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) besucht am Mittwoch und Donnerstag Israel und den Libanon. Schwerpunkte der Reise sind die Themen Digitalisierung in der Landwirtschaft vor dem Hintergrund des Klimawandels sowie der Einsatz österreichischer Mittel für das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP).

