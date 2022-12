Selenskyj besucht Washington

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am Mittwoch zu seiner ersten Auslandsreise seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der US-Hauptstadt Washington erwartet. Die US-Regierung bestätigte in der Nacht auf Mittwoch entsprechende Berichte. Selenskyj werde in Washington unter anderem von US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus empfangen und vor dem US-Kongress sprechen. Er sei bereits auf dem Weg, teilte Selenskyj seinerseits mit.

Schutz für Ukrainer in Österreich wird verlängert

Wien - Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine wird in Österreich ein weiteres Jahr schnell und unkompliziert Schutz gewährt. Die Bundesregierung legt am Mittwoch per Verordnung im Ministerrat fest, dass die Gültigkeitsdauer der Vertriebenenausweise bis März 2024 verlängert wird. Die EU-Kommission hatte vor kurzem bekannt gegeben, dass das vorübergehende Aufenthaltsrecht über die Richtlinie für temporären Schutz bis mindestens März 2024 weiterbestehen wird.

Herkunftskennzeichnung für Kantinenessen kommt Mitte 2023

Wien - Die lange angekündigte verpflichtende Herkunftskennzeichnung bei Kantinenessen kommt, sie bleibt aber vage und gilt nur für Fleisch, Eier und Milch und soll bis Mitte 2023 in Kraft treten. Eine Verpflichtung für Gastronomen und Lebensmittelhersteller ist vorerst nicht vorgesehen, soll aber in einem weiteren Schritt umgesetzt werden. "Unser gemeinsames Ziel ist mehr Transparenz am Teller", so Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) und Agrarminister Norbert Totschnig (ÖVP).

Heeresgeschichtliches Museum bekommt neuen Direktor

Wien - Der Historiker Georg Hoffmann (43) wird ab 2023 neuer Direktor des Heeresgeschichtlichen Museums (HGM). Das gab das Verteidigungsministerium via Aussendung bekannt, nachdem die Ö3-Nachrichten Mittwochfrüh über die Entscheidung berichtet hatten. Amtsinhaber M. Christian Ortner wird nach 17 Jahren nicht wiederbestellt, so Ministerin Klaudia Tanner (ÖVP). Mit der Abteilungs- und Referatsleitung für Administration und Betrieb wurde zusätzlich ein neuer Posten geschaffen.

Musk stellt Rücktritt als Twitter-Chef in Aussicht

San Francisco - Twitter-Chef Elon Musk hat seinen Rücktritt von der Unternehmensspitze des Onlinedienstes in Aussicht gestellt. Er werde zurücktreten, "sobald ich jemanden finde, der töricht genug ist, den Job zu übernehmen!", schrieb Musk in dem Onlinedienst in einer Reaktion auf eine Umfrage, bei der die Mehrheit der Teilnehmer für seine Ablösung als Firmenchef stimmte. Er werde dann nur die Software- und Server-Teams bei Twitter leiten, so Musk.

Trumps Steuerunterlagen sollen bald veröffentlicht werden

Washington - Erneuter Schlag für Ex-US-Präsident Donald Trump: Ein Kongressausschuss stimmte am Dienstagabend (Ortszeit) dafür, Trumps Steuerunterlagen zumindest in Teilen öffentlich zugänglich zu machen. Trump hatte sich jahrelang mit rechtlichen Mitteln geweigert, die Unterlagen herauszugeben - und war schließlich vor dem Obersten Gericht gescheitert. Die Veröffentlichung ist nun eine empfindliche Niederlage für den 76-Jährigen und könnte neue Einblicke in dessen Finanzen gewähren.

In Peru soll 2024 neu gewählt werden

Lima - Vor dem Hintergrund der gewaltsamen Proteste im Land hat sich das Parlament in Peru am Dienstag für vorgezogene Neuwahlen im April 2024 ausgesprochen. Die Abgeordneten stimmten mit 93 Ja-Stimmen zu 30 Nein-Stimmen sowie einer Enthaltung dafür, die Wahlen von 2026 auf 2024 vorzuziehen. Es ist vorgesehen, dass die derzeitige Präsidentin Dina Boluarte dann die Macht an den Gewinner der Parlamentswahl übergibt.

VCÖ: Außergewöhnliches Jahr bei den Spritpreisen

Wien - Das heurige Jahr brachte bei den Spritpreisen zahlreiche Premieren, berichtet der VCÖ: Erstmals wurde die 2-Euro-Grenze überschritten, noch nie waren die Unterschiede zwischen Höchst- und Tiefstpreis so groß wie heuer und erstmals war Eurosuper im gesamten Jahr deutlich günstiger als Diesel. Rund 1,40 Euro kostet derzeit ein Liter Eurosuper in Österreich - und damit ist der Preis wieder dort, wo er am Beginn des Jahres war.

