Selenskyj besucht Washington

Washington - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu einem Kurzbesuch in den USA aufgebrochen - es ist seine erste Auslandsreise seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor knapp zehn Monaten. Am Abend wird Selenskyj in Washington unter anderem von US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus empfangen und vor dem US-Kongress sprechen. Ziel sei eine Stärkung der Stabilität und Verteidigungsfähigkeit seines Landes, schrieb er am Mittwochmorgen auf Twitter.

Russische Kräfte fassen Fuß in umkämpfter Stadt Bachmut

London/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russische Kräfte sind nach britischer Einschätzung in die seit Monaten umkämpfte Stadt Bachmut in der Ostukraine eingedrungen. "Die russische Infanterie hat jetzt wahrscheinlich in den östlichen Industriegebieten der Stadt Fuß gefasst und ist zeitweise in die Wohnviertel der Stadt vorgedrungen", teilte das Verteidigungsministerium in London am Mittwoch mit. Der russische Präsident Wladimir Putin will indes in Moskau eine Zwischenbilanz des Krieges ziehen.

Stefan Bachmann wird neuer Burgtheater-Direktor

Wien - Der Schweizer Stefan Bachmann (56) wird neuer Burgtheater-Direktor. Er übernimmt das Haus am Ring mit der Spielzeit 2024/25, teilte Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) am Mittwoch mit. Er habe "im Bewerbungsverfahren herausragend überzeugt". Bachmann folgt damit auf Martin Kušej, der gestern überraschend seine Bewerbung für eine zweite Amtszeit zurückgezogen hat. Bachmann ist seit 2013 Intendant am Schauspiel Köln und leitete davor das Theater Basel.

ADNOC kauft OMV-Anteile von Staatsfonds Mubadala

Wien/Abu Dhabi - Beim teilstaatlichen Öl- und Gaskonzern OMV kommt es zu einem Aktionärswechsel. Der langjährige Kernaktionär aus Abu Dhabi, der Staatsfonds Mubadala, verkauft seinen Anteil innerhalb des Emirats an die Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), gab der emiratische Ölkonzern am Mittwoch auf seiner Webseite bekannt. Das Staatsholding ÖBAG teilte via Aussendung mit, über den Eigentümerwechsel informiert worden zu sein.

Wegen geänderter Zählweise keine neuen Corona-Toten in China

Peking - Nach Änderungen der Kriterien zur Erfassung von Corona-Toten hat China am Mittwoch trotz hoher Ansteckungszahlen keinen einzigen neuen Todesfall durch das Virus gemeldet. Am Vortag hatten die Behörden erklärt, künftig werde nur noch als Corona-Toter gezählt, wer direkt an durch das Virus verursachtem Atemversagen gestorben sei. Zuvor waren wie in anderen Ländern alle Menschen als Corona-Tote gezählt worden, die während einer Corona-Infektion an einer Erkrankung starben.

Schallenberg und Fajon auf EU-Krisenmission in Montenegro

Podgorica - Angesichts der schweren innenpolitischen Krise in Montenegro reisen Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) und seine slowenische Amtskollegin Tanja Fajon am heutigen Mittwoch nach Podgorica. Die Visite finde im Auftrag des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell statt, teilte der Auswärtige Dienst der EU mit. Schallenberg und Fajon werden Präsident Milo Đukanović, Premier Dritan Abazović und Parlamentschefin Danijela Đurović treffen. Danach ist eine Pressekonferenz geplant.

Musk stellt Rücktritt als Twitter-Chef in Aussicht

San Francisco - Twitter-Chef Elon Musk hat seinen Rücktritt von der Unternehmensspitze des Onlinedienstes in Aussicht gestellt. Er werde zurücktreten, "sobald ich jemanden finde, der töricht genug ist, den Job zu übernehmen!", schrieb Musk in dem Onlinedienst in einer Reaktion auf eine Umfrage, bei der die Mehrheit der Teilnehmer für seine Ablösung als Firmenchef stimmte. Er werde dann nur die Software- und Server-Teams bei Twitter leiten, so Musk.

Heeresgeschichtliches Museum bekommt neuen Direktor

Wien - Der Historiker Georg Hoffmann (43) wird ab 2023 neuer Direktor des Heeresgeschichtlichen Museums (HGM). Das gab das Verteidigungsministerium via Aussendung bekannt, nachdem die Ö3-Nachrichten Mittwochfrüh über die Entscheidung berichtet hatten. Amtsinhaber M. Christian Ortner wird nach 17 Jahren nicht wiederbestellt, so Ministerin Klaudia Tanner (ÖVP). Mit der Abteilungs- und Referatsleitung für Administration und Betrieb wurde zusätzlich ein neuer Posten geschaffen.

