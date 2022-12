Regierung will das Jahr mit Energieeffizienz abschließen

Wien - Mit dem Versuch einer positiven Jahresbilanz der Koalition sind Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Mittwoch nach dem Ministerrat vor die Medien getreten. Er sei Zeuge vieler Koalitionen gewesen, ein so vertrauensvolles Miteinander habe er noch nicht erlebt, lobte der Kanzler das Koalitionsklima. Präsentiert wurden geleistete Maßnahmen und weitere Vorhaben. Noch heuer soll das lange erwartete Energieeffizienzgesetz präsentiert werden.

Selenskyj besucht Washington

Washington - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu einem Kurzbesuch in den USA aufgebrochen - es ist seine erste Auslandsreise seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor knapp zehn Monaten. Am Abend wird Selenskyj in Washington unter anderem von US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus empfangen und vor dem US-Kongress sprechen. Ziel sei eine Stärkung der Stabilität und Verteidigungsfähigkeit seines Landes, schrieb er am Mittwochmorgen auf Twitter.

ADNOC kauft OMV-Anteile von Staatsfonds Mubadala

Wien/Abu Dhabi - Beim teilstaatlichen Öl- und Gaskonzern OMV kommt es zu einem Aktionärswechsel. Der langjährige Kernaktionär aus Abu Dhabi, der Staatsfonds Mubadala, verkauft seinen Anteil innerhalb des Emirats an die Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), gab der emiratische Ölkonzern am Mittwoch auf seiner Webseite bekannt. Das Staatsholding ÖBAG teilte via Aussendung mit, über den Eigentümerwechsel informiert worden zu sein.

Reiselust heuer im Sommer deutlich erhöht

Wien - Heuer im Sommer ließen die Urlauber Corona weit hinter sich - die Reisetätigkeit zog spürbar an. Zwischen Juli und September haben die Österreicher 9,09 Millionen Reisen mit mindestens einer Übernachtung unternommen, wie vorläufige Daten der Statistik Austria von heute, Mittwoch, zeigen. Das waren sogar um 29 Prozent mehr als im Sommer 2019, vor der Pandemie, und um 14 Prozent mehr als im Vorjahr. Berücksichtigt wurden dabei auch Verwandten- und Bekanntenbesuche.

Luftstreitkräfte erhielten ersten "Leonardo-Hubschrauber"

Wien/Langenlebarn - Der erste der neuen Mehrzweckhubschrauber "Leonardo AW169M" ist am Mittwoch am Fliegerhorst Brumowski im niederösterreichischen Langenlebarn an die Luftstreitkräfte übergeben worden. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) bezeichnete ihn als Symbol für die Modernisierung der Luftstreitkräfte und unterschrieb beim Festakt eine Vereinbarung für weitere 18 Maschinen. Insgesamt werden somit bis 2028 36 neue Hubschrauber angeschafft.

Keine Chance auf Weiße Weihnachten in den Landeshauptstädten

Wien - Weiße Weihnachten wird es für die meisten wohl nur in ihren Träumen geben - denn in den Landeshauptstädten gibt es diesbezüglich Null Chance, zerstörte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Mittwoch alle Hoffnungen. In den Niederungen Österreichs ist es zwar aktuell noch stellenweise weiß, aber vor allem unterhalb von 1.000 Metern Seehöhe wird sich der Schnee größtenteils nicht bis Weihnachten halten können.

Rekord bei Grippe-Erkrankungen in Österreich

Wien - Die Grippewelle hat Österreich heuer besonders früh und besonders hart getroffen. In Wien kletterten die Infektionen laut Hochrechnung des Grippemeldedienstes auf über 33.950. Bereits in der ersten Dezemberwoche war ein Rekordwert von 25.200 Fällen von Influenza bzw. grippeähnlichen Erkrankungen vermeldet worden. Für ganz Österreich errechnete die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) zuletzt eine Inzidenz von 4.338 derartigen Infekten pro 100.000 Einwohner.

Schallenberg und Fajon auf EU-Krisenmission in Montenegro

Podgorica - Angesichts der schweren innenpolitischen Krise in Montenegro reisen Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) und seine slowenische Amtskollegin Tanja Fajon am Mittwoch nach Podgorica. Die Visite finde im Auftrag des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell statt, teilte der Auswärtige Dienst der EU mit. Schallenberg und Fajon werden Präsident Milo Đukanović, Premier Dritan Abazović und Parlamentschefin Danijela Đurović treffen. Danach ist eine Pressekonferenz geplant.

