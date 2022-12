Selenskyj besucht Washington

Washington - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu einem Kurzbesuch in den USA aufgebrochen - es ist seine erste Auslandsreise seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor knapp zehn Monaten. Am Abend wird Selenskyj in Washington unter anderem von US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus empfangen und vor dem US-Kongress sprechen. Ziel sei eine Stärkung der Stabilität und Verteidigungsfähigkeit seines Landes, schrieb er am Mittwochmorgen auf Twitter.

Putin weiterhin überzeugt von russischem Sieg in der Ukraine

Moskau - Kremlchef Wladimir Putin hat sich bei einer Rede vor der Militärführung überzeugt gezeigt, dass Russland seinen Angriffskrieg in der Ukraine gewinnt. "Ich bin sicher, dass wir Schritt für Schritt alle unsere Ziele erreichen", sagte er am Mittwoch in einer vom Fernsehen übertragenen Sitzung des russischen Verteidigungsministeriums. Zugleich kündigte er an, die "Kampfbereitschaft" der Atomstreitkräfte zu verbessern. Die Armee soll auf 1,5 Millionen Mann aufgestockt werden.

Russische Kräfte fassen Fuß in umkämpfter Stadt Bachmut

London/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russische Kräfte sind nach britischer Einschätzung in die seit Monaten umkämpfte Stadt Bachmut in der Ostukraine eingedrungen. "Die russische Infanterie hat jetzt wahrscheinlich in den östlichen Industriegebieten der Stadt Fuß gefasst und ist zeitweise in die Wohnviertel der Stadt vorgedrungen", teilte das Verteidigungsministerium in London am Mittwoch mit. Der russische Präsident Wladimir Putin will indes in Moskau eine Zwischenbilanz des Krieges ziehen.

Keine Chance auf Weiße Weihnachten in den Landeshauptstädten

Wien - Weiße Weihnachten wird es für die meisten wohl nur in ihren Träumen geben - denn in den Landeshauptstädten gibt es diesbezüglich Null Chance, zerstörte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Mittwoch alle Hoffnungen. In den Niederungen Österreichs ist es zwar aktuell noch stellenweise weiß, aber vor allem unterhalb von 1.000 Metern Seehöhe wird sich der Schnee größtenteils nicht bis Weihnachten halten können.

Wasserkraftwerke leiden weiter unter Dürre im Sommer

Wien - Die Wasserkraftwerke des Verbunds leiden weiter unter der Jahrhundertdürre diesen Sommer. "Diese niedrige Wasserführung hält immer noch an", sagte Verbund-Chef Michael Strugl am Mittwoch im Klub der Wirtschaftspublizisten in Wien. Das börsennotierte Unternehmen, das zu 51 Prozent der Republik Österreich und zu 30 Prozent den Landesenergieversorgern von Wien, Niederösterreich und Tirol gehört, will sich breiter aufstellen und mehr Strom aus Wind und Sonne erzeugen.

Luftstreitkräfte erhielten ersten "Leonardo-Hubschrauber"

Wien/Langenlebarn - Der erste der neuen Mehrzweckhubschrauber "Leonardo AW169M" ist am Mittwoch am Fliegerhorst Brumowski im niederösterreichischen Langenlebarn an die Luftstreitkräfte übergeben worden. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) bezeichnete ihn als Symbol für die Modernisierung der Luftstreitkräfte und unterschrieb beim Festakt eine Vereinbarung für weitere 18 Maschinen. Insgesamt werden somit bis 2028 36 neue Hubschrauber angeschafft.

Erstes "Wissenschaftsbarometer" zeigt Skepsis und Interesse

Wien - Ein vielschichtiges Bild zu Sichtweisen auf und Einstellungen zur Wissenschaft zeichnet das erste "Wissenschaftsbarometer" der Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Zwar haben 30 Prozent der Befragten wenig Vertrauen in den Bereich, fast 60 Prozent bekunden jedoch Interesse an der Materie. Den "gesunden Menschenverstand" ziehen aber immerhin 37 Prozent der Studienteilnehmer wissenschaftlichen Erkenntnissen vor. Gut medial informiert sehen sich wiederum ebenfalls nur 37 Prozent.

Rekord bei Grippe-Erkrankungen in Österreich

Wien - Die Grippewelle hat Österreich heuer besonders früh und besonders hart getroffen. In Wien kletterten die Infektionen laut Hochrechnung des Grippemeldedienstes auf über 33.950. Bereits in der ersten Dezemberwoche war ein Rekordwert von 25.200 Fällen von Influenza bzw. grippeähnlichen Erkrankungen vermeldet worden. Für ganz Österreich errechnete die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) zuletzt eine Inzidenz von 4.338 derartigen Infekten pro 100.000 Einwohner.

Wiener Börse legt am Nachmittag zu, Ölwerte gesucht

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwochnachmittag zugelegt. Der ATX stieg bis 14.30 Uhr um 1,44 Prozent auf 3.105,15 Punkte. Auch andere wichtige Börsenindizes in Euro legten um die ein Prozent zu. Der Handel verlief ruhig, im Vorfeld der Feiertage dürfte die Handelsaktivität schon merklich zurück gehen. Gut gesucht waren Ölwerte. Schoeller-Bleckmann stiegen um 2,8 Prozent. OMV legten nach der Meldung eines Kernaktionärswechsels 2,4 Prozent zu.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red