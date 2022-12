Biden sichert Selenskyj weitere Unterstützung zu

Washington - US-Präsident Joe Biden hat seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj größtmöglichen Beistand bei der Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg zugesichert. Es sei für ihn wichtig, zu wissen, "dass wir alles in unserer Macht stehende tun werden (...), um seinen Erfolg zu sichern", sagte Biden am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Weißen Haus in Washington. Er kündigte weitere finanzielle, militärische und humanitäre Unterstützung an.

Kindergärten könnten 2030 bis zu 13.700 Fachkräfte fehlen

Wien - Schon jetzt gibt es in den Kindergärten zu wenig Personal. Bis 2030 könnte sich die Situation aber noch deutlich verschärfen, zeigt eine Studie der Uni Klagenfurt und des Instituts für Berufsbildungsforschung (öibf) im Auftrag des Bildungsministeriums. Berücksichtigt man Bevölkerungsentwicklung, Betreuungsquoten sowie Personalabgänge und -nachschub, könnten demnach rund 13.700 Fachkräfte fehlen. Bei Verbesserung der Fachkraft-Kind-Verhältnisse wären es sogar 20.200.

Netanyahu bildet rechts-religiöse Regierung in Israel

Jerusalem - Israels designiertem Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu ist die Bildung einer rechts-religiösen Regierungskoalition gelungen. Dies teilte der Vorsitzende der rechtskonservativen Likud-Partei am Mittwochabend kurz vor Ablauf einer Frist dem Staatspräsidenten Izchak Herzog mit, wie ein Sprecher bestätigte. Die neue Regierung muss bis zum 2. Jänner vereidigt werden. Bis zuletzt liefen noch Verhandlungen zwischen den künftigen Koalitionspartnern.

Belgische Justiz entscheidet über Haft von Kaili

Brüssel/Straßburg/EU-weit - Im EU-Korruptionsskandal entscheidet die belgische Justiz am Donnerstag darüber, ob die ehemalige Vizepräsidentin des Europaparlaments, Eva Kaili, im Gefängnis bleiben muss. In der vergangenen Woche war die Haftprüfung auf Antrag der 44 Jahre alten Griechin kurzfristig verschoben worden. Wegen mutmaßlicher Korruption, Geldwäsche und Einflussnahme aus dem Ausland ermittelt die belgische Justiz im Umfeld des EU-Parlaments.

Österreichischer Film "Corsage" in Oscar-Vorrunde

Beverly Hills - Der österreichische Film "Corsage" hat im Oscar-Rennen eine weitere Hürde mit Erfolg genommen. Das Historiendrama von Marie Kreutzer schaffte es auf die sogenannte Shortlist von insgesamt fünfzehn Kandidaten, wie die Oscar-Akademie im kalifornischen Beverly Hills am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. 92 Länder hatten sich für 2023 um den Oscar in der Sparte "International Feature Film" beworben.

Alaba Österreichs Fußballer des Jahres 2022

Wien - Österreichs Fußballer des Jahres 2022 heißt wie in den vergangenen beiden Jahren David Alaba. Der Profi von Real Madrid setzte sich in der von der APA - Austria Presse Agentur unter den Trainern beziehungsweise Sport-Verantwortlichen der zwölf Bundesligisten durchgeführten Wahl mit 58 Punkten klar vor Marko Arnautovic (Bologna/16) sowie Konrad Laimer (Leipzig) und Gernot Trauner (Feyenoord/je 7) durch. Für Alaba ist es die insgesamt neunte Kür zum Fußballer des Jahres.

red