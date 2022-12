US-Kongress bejubelt Selenskyj

Washington - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei seinem Besuch in den USA um weitere Unterstützung gebeten und die Hilfen in einen globalen Zusammenhang gerückt. "Ihre Gelder sind keine Almosen. Sie sind eine Investition in die globale Sicherheit und Demokratie", sagte Selenskyj am Mittwoch in einer Rede bei einer gemeinsamen Sitzung des US-Senats und des Repräsentantenhauses. Abgeordnete sprangen während der Rede wiederholt auf und bejubelten Selenskyj.

Energieeffizienzgesetz geht in Begutachtung

Wien - Das lange angekündigte Energieeffizienzgesetz wird nun doch noch konkret und geht jetzt in Begutachtung. Es sieht laut Angaben der Bundesregierung vom Donnerstag "umfangreiche Ziele für die Energieeinsparung in Österreich vor". Das Energiesparen soll mit 190 Mio Euro jährlich bis 2030 unterstützt werden. Für Bundesgebäude soll im Sinne der Energieeffizienz eine verbindliche Sanierungsquote von 3 Prozent kommen.

Unternehmen bekommen Energiekosten-Zuschuss 2 bis Ende 2023

Wien - Wegen der gestiegenen Preise für Strom, Erdgas und Treibstoffe hat die Regierung beschlossen, den Energiekostenzuschuss für energieintensive Unternehmen zu verlängern und zu erweitern. Der Energiekostenzuschuss 1 wird mit einer eigenen Antragsphase bis Ende des Jahres verlängert. Der Energiekostenzuschuss 2 gilt für das gesamte Jahr 2023. Pro Unternehmen können zwischen 3.000 und 150 Mio. Euro ausbezahlt werden.

Netanyahu bildet rechts-religiöse Regierung in Israel

Jerusalem - Israels designierter Ministerpräsident Benjamin Netanyahu strebt eine rasche Vereidigung seiner neuen rechts-religiösen Regierung an. Sein Ziel sei es, dies noch in der kommenden Woche zu schaffen, sagte der 73-jährige Vorsitzende der rechtskonservativen Likud-Partei dem Staatspräsidenten Yitzhak Herzog am späten Mittwochabend. Formell muss dies spätestens bis zum 2. Jänner geschehen.

Kindergärten könnten 2030 bis zu 13.700 Fachkräfte fehlen

Wien - Schon jetzt gibt es in den Kindergärten zu wenig Personal. Bis 2030 könnte sich die Situation aber noch deutlich verschärfen, zeigt eine Studie der Uni Klagenfurt und des Instituts für Berufsbildungsforschung (öibf) im Auftrag des Bildungsministeriums. Berücksichtigt man Bevölkerungsentwicklung, Betreuungsquoten sowie Personalabgänge und -nachschub, könnten demnach rund 13.700 Fachkräfte fehlen. Bei Verbesserung der Fachkraft-Kind-Verhältnisse wären es sogar 20.200.

Rund 15 Prozent Wiener Schulen mit Maskenpflicht

Wien - Die Winter-Infektionswelle bringt die Maske wieder an Schulen. Wie Wiens Bildungsdirektor Heinrich Himmer in "Österreich" ausführte, hätten zehn bis 20 Prozent der Schulen in der Bundeshauptstadt temporäre Maskenpflicht angeordnet. Etliche hätten dies aber bloß für gemeinsame Feiern eingeführt.

Kryptobörsen-Gründer Bankman-Fried an die USA ausgeliefert

Washington/Nassau - Die Schlinge um den unter Betrugsverdacht stehenden Gründer und Ex-Chef der inzwischen bankrotten Kryptobörse FTX, Sam Bankman-Fried, zieht sich weiter zu. Im Zusammenhang mit der Pleite bekannten sich zwei Top-Manager wegen Betrugs schuldig, teilte die US-Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Bankman-Fried ist unterdessen von den Bahamas an die USA ausgeliefert worden.

Österreichischer Film "Corsage" in Oscar-Vorrunde

Beverly Hills - Der österreichische Film "Corsage" hat im Oscar-Rennen eine weitere Hürde mit Erfolg genommen. Das Historiendrama von Marie Kreutzer schaffte es auf die sogenannte Shortlist von insgesamt fünfzehn Kandidaten, wie die Oscar-Akademie im kalifornischen Beverly Hills am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. 92 Länder hatten sich für 2023 um den Oscar in der Sparte "International Feature Film" beworben.

