US-Kongress bejubelt Selenskyj

Washington - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei seinem Besuch in den USA um weitere Unterstützung gebeten und die Hilfen in einen globalen Zusammenhang gerückt. "Ihre Gelder sind keine Almosen. Sie sind eine Investition in die globale Sicherheit und Demokratie", sagte Selenskyj am Mittwoch in einer Rede bei einer gemeinsamen Sitzung des US-Senats und des Repräsentantenhauses. Abgeordnete sprangen während der Rede wiederholt auf und bejubelten Selenskyj.

Kindergärten könnten 2030 bis zu 13.700 Fachkräfte fehlen

Wien - Schon jetzt gibt es in den Kindergärten zu wenig Personal. Bis 2030 könnte sich die Situation aber noch deutlich verschärfen, zeigt eine Studie der Uni Klagenfurt und des Instituts für Berufsbildungsforschung (öibf) im Auftrag des Bildungsministeriums. Berücksichtigt man Bevölkerungsentwicklung, Betreuungsquoten sowie Personalabgänge und -nachschub, könnten demnach rund 13.700 Fachkräfte fehlen. Bei Verbesserung der Fachkraft-Kind-Verhältnisse wären es sogar 20.200.

Linz benennt vier Straßen mit belasteten Namensgebern um

Linz - In Linz werden vier Straßen mit historisch belasteten Namen geändert: Porscheweg, Gföllnerstraße, Pfitznerstraße sowie der Reslweg sollen neue Bezeichnungen bekommen. Das hat der Stadtsenat am Donnerstag aufgrund einer Empfehlung einer Expertenkommission mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP und Grünen, nicht aber der FPÖ beschlossen. Kosten, die Bürgern oder Unternehmen daraus erwachsen, übernimmt die Stadt.

Mitarbeiter kritisieren Arbeitsbedingungen bei Wiener Linien

Wien - In einem anonymen Schreiben übt eine "größere Gruppe" des Personals der Wiener Linien Kritik am Arbeitgeber, berichtet der ORF Wien. Demnach seien die Arbeitsbedingungen schuld daran, warum viele das Unternehmen rasch wieder verlassen. Die Folge seien zu wenig Personal und lange "Öffi"-Wartezeiten. Die Fluktuation sei hoch, wenige blieben länger als drei Jahre bei den Wiener Linien. Grund sei die hohe Verantwortung im Fahrdienst. Die Wiener Linien verstehen die Verärgerung.

Mann stach Ehefrau in oö. Fitnessstudio nieder

Vöcklabruck - Ein 27-Jähriger hat Mittwochnachmittag in Vöcklabruck seine 25-jährige Ehefrau in einem Fitnessstudio, in dem sie arbeitet, mit einem Messer niedergestochen und schwer verletzt. Der Täter wurde wenig später dank einer guten Beschreibung festgenommen, bestätigten die oberösterreichische Polizei und die Staatsanwaltschaft Wels.

Unternehmen bekommen Energiekosten-Zuschuss 2 bis Ende 2023

Wien - Wegen der gestiegenen Preise für Strom, Erdgas und Treibstoffe hat die Regierung beschlossen, den Energiekostenzuschuss für energieintensive Unternehmen zu verlängern und zu erweitern. Der Energiekostenzuschuss 1 wird mit einer eigenen Antragsphase bis Ende des Jahres verlängert. Der Energiekostenzuschuss 2 gilt für das gesamte Jahr 2023. Pro Unternehmen können zwischen 3.000 und 150 Mio. Euro ausbezahlt werden.

Energieeffizienzgesetz geht in Begutachtung

Wien - Das lange angekündigte Energieeffizienzgesetz wird nun doch noch konkret und geht jetzt in Begutachtung. Es sieht laut Angaben der Bundesregierung vom Donnerstag "umfangreiche Ziele für die Energieeinsparung in Österreich vor". Das Energiesparen soll mit 190 Mio Euro jährlich bis 2030 unterstützt werden. Für Bundesgebäude soll im Sinne der Energieeffizienz eine verbindliche Sanierungsquote von 3 Prozent kommen.

Pflegefälle in Salzburger Spitalsbetten sollen mitzahlen

Salzburg - Die heimischen Spitäler werden derzeit nicht nur durch Personalmangel und die Dreifachbelastung aus Corona, Influenza und RS-Virus belastet: Viele Betten werden von Patientinnen und Patienten belegt, die zwar als austherapiert gelten, aber nicht entlassen werden können - etwa, weil sie keinen Heimplatz haben oder nicht zu Hause betreut werden können. Die Salzburger Landeskliniken (SALK) wollen diese sogenannten "Langlieger" nun stärker als bisher an den Kosten beteiligen.

