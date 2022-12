Neuer milliardenschwerer Energiezuschuss für die Wirtschaft

Wien - Der deutsche "Doppel-Wumms" beim staatlichen Ausgleich der hohen Energiepreise beschert nun auch Österreichs Wirtschaft ein weiteres milliardenschweres Hilfspaket, das sich am Nachbarland orientiert. Den Staatshaushalt wird dies mit einem mittleren bis hohen einstelligen Milliardenbetrag belasten, genaue Kosten lassen sich noch nicht beziffern, so Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP), der diesbezüglich auch einen Nachtragshaushalt nicht ausschließt.

Energieeffizienzgesetz geht in Begutachtung

Wien - Neben einem milliardenschweren Energiepaket für die Wirtschaft hat die Regierung heute auch ankündigt, das Energieeffizienzgesetz in Begutachtung zu schicken. Das Energiesparen soll mit 190 Mio Euro jährlich bis zum Jahr 2030 unterstützt werden. Für Bundesgebäude soll eine verbindliche Sanierungsquote von drei Prozent kommen. Und Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) sieht auch die Länder in der Pflicht.

Zweite Festnahme nach tödlicher Rauferei im Burgenland

Schattendorf - Im Fall des 42-jährigen Burgenländers, der am Mittwoch nach einer Rauferei in Schattendorf (Bezirk Mattersburg) im Spital gestorben ist, ist nach APA-Informationen ein zweiter Verdächtiger festgenommen worden. In der Nacht auf Donnerstag wurde ein 16-Jähriger ausgeforscht, der, ebenso wie der bereits inhaftierte 18-Jährige, an der Auseinandersetzung vor einem Lokal am vergangenen Wochenende beteiligt gewesen sein soll, wie die "Kronen Zeitung" berichtete.

Kindergärten könnten 2030 bis zu 13.700 Fachkräfte fehlen

Wien - Schon jetzt gibt es in den Kindergärten zu wenig Personal. Bis 2030 könnte sich die Situation aber noch deutlich verschärfen, zeigt eine Studie der Uni Klagenfurt und des Instituts für Berufsbildungsforschung (öibf) im Auftrag des Bildungsministeriums. Berücksichtigt man Bevölkerungsentwicklung, Betreuungsquoten sowie Personalabgänge und -nachschub, könnten demnach rund 13.700 Fachkräfte fehlen. Bei Verbesserung der Fachkraft-Kind-Verhältnisse wären es sogar 20.200.

Mann stach Ehefrau in oö. Fitnessstudio nieder

Vöcklabruck - Ein 27-Jähriger hat am Mittwoch in Vöcklabruck seine Frau in einem Fitnessstudio mit einem Messer niedergestochen und schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde wenig später festgenommen, bestätigten Polizei und Staatsanwaltschaft Wels. Kurz vor dem Angriff hatte die 25-Jährige noch den Notruf gewählt, weil sie sich bedroht fühlte, und den Rat erhalten, Anzeige zu erstatten. Der Mann hatte offenbar unerlaubt eine Einrichtung, in der er eine Suchttherapie macht, verlassen.

2022 unter den drei wärmsten Jahren der Messgeschichte

Wien - Das Jahr 2022 hat viele deutlich zu warme Phasen mit sich gebracht und sich daher bei der Klimabilanz in den Rekordlisten weit vorne eingereiht. Es gehört zu den drei wärmsten Jahren der Messgeschichte, berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in ihrer vorläufigen Bilanz am Donnerstag. Auch bei den trockensten und sonnigsten Jahren seit Messbeginn findet sich 2022 im Spitzenfeld wieder.

Zwei Stromausfälle in rund 12.000 Haushalten in NÖ

Mödling/Baden - In Teilen von Niederösterreich ist am Donnerstagvormittag zweimal der Strom ausgefallen. Die Hotspots lagen in den Bezirken Mödling und Baden. Betroffen waren laut einem Sprecher der Wiener Netze jeweils 12.000 Haushalte sowie mehrere Gewerbebetriebe. Im Fall der ersten Störung sei offensichtlich ein technisches Gebrechen vorgelegen. Beim zweiten Stromausfall habe es sich um einen Folgeschaden gehandelt, wurde betont.

Twitter sperrte Wiener FPÖ-Chef Nepp

Wien/San Francisco - Der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp wurde von der Social Media Plattform Twitter gesperrt. Die Sperre sei lebenslänglich, und er dürfe auch keine neuen Accounts erstellen, berichtete die Tageszeitung "Heute". Grund dafür sei, dass er die "Regel gegen Hass schürendes Verhalten" verletzt habe. "Dieser Regelverstoß wurde durch verschiedene Meldungen festgestellt, die zu seinem Verhalten eingereicht wurden", zitiert die Zeitung das Unternehmen. Nepp nannte die Sperre "absurd".

Wiener Börse mit Zuwächsen

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag weiterhin etwas höher tendiert. Der ATX gewann 0,44 Prozent auf 3.133 Punkte und weitete damit seine deutlichen Vortageszuwächse aus. Am Mittwoch war der heimische Leitindex um 1,9 Prozent hochgesprungen. An den europäischen Leitbörsen gab es vor den näher rückenden Weihnachtsfeiertagen keinen klaren Richtungstrend zu beobachten. Am heimischen Aktienmarkt gestaltete sich die Meldungslage sehr dünn. OMV gewannen 2,8 Prozent.

