Sobotka spielt im U-Ausschuss Ball an Fraktionen zurück

Wien - In der Debatte um einen Arbeitsplan für die Verlängerung des ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschusses hat der Vorsitzende, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) den Ball an die Fraktionen zurückgespielt. Sobotka appelliert an die Abgeordneten, Einvernehmen herzustellen und so der parlamentarischen Praxis zu entsprechen, damit der Ausschuss zu einem "versöhnlichen Abschluss" kommen könne.

Putin: Patriot-Lieferungen verlängern Konflikt in Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Lieferungen von Patriot-Flugabwehrraketen der USA an die Ukraine kritisiert. "Das bedeutet nur eine Verlängerung des Konflikts", sagte der 70-Jährige am Donnerstag in Jekaterinburg der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Zugleich bezeichnete er die Waffen als alt und gab sich optimistisch, dass Russland die Flugabwehr überwinden könne. "Es findet sich immer ein Gegengift", sagte er.

Maurer will vor allem Klimakrise aufhalten

Wien - Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer sieht das Abwenden der Klimakrise als "alleroberstes Ziel" der Regierungsbeteiligung ihrer Partei. "Das gute ist ja, das war früher grüne Mission, inzwischen ist es Staatsraison", sagte sie im APA-Interview. An der Koalition will sie nicht rütteln, habe man doch wieder ein produktives Jahr hinter sich. "Dass die ÖVP regelmäßig irgendwelche eigenen Probleme hat, das kann uns von unserem Kurs nicht abbringen und wird es auch nicht", so Maurer.

Toter nach Rauferei im Burgenland: Schlagring sichergestellt

Schattendorf - Im Fall des 42-jährigen Burgenländers, der am Mittwoch nach einer Rauferei in Schattendorf (Bezirk Mattersburg) im Spital gestorben ist, ist im Zuge der Ermittlungen ein Schlagring sichergestellt worden. Ob die Waffe bei der Tat benutzt wurde, ist allerdings noch Gegenstand der Untersuchungen, erklärte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Freitag der APA. Sie bestätigte, dass auch ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Mattersburg festgenommen wurde und U-Haft beantragt wurde.

Zwei Tote bei Brand in chilenischem Urlaubsort

Santiago de Chile - Bei einem Großbrand in einem Urlaubsort in Chile sind mindestens zwei Menschen getötet und etwa 400 Häuser beschädigt worden. Der Brand im Badeort Vi�a del Mar am Pazifik 120 Kilometer östlich der Hauptstadt Santiago de Chile habe bereits etwa 110 Hektar Land verbrannt und breite sich schnell aus, teilte der Nationale Notfalldienst (Onemi) am Donnerstag (Ortszeit) mit.

Eva Kaili bleibt in Untersuchungshaft

Brüssel/Straßburg/EU-weit - Die unter Korruptionsverdacht stehende EU-Parlamentsabgeordnete Eva Kaili bleibt zunächst im Gefängnis. Das zuständige Gericht in Brüssel habe die Untersuchungshaft der ehemaligen Vizepräsidentin des Europaparlaments am Donnerstag um einen Monat verlängert, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft mit. Gegen die Entscheidung kann die 44-jährige Griechin Berufung einlegen. Kaili hat bisher jede Schuld von sich gewiesen, ihr Anwalt bezeichnete sie als "unschuldig".

