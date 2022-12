Mehrere Menschen durch Schüsse in Paris verletzt

Paris - Im Zentrum von Paris sind mehrere Menschen durch Schüsse verletzt worden. Ein Mann um die 60 sei festgenommen worden, hieß es am Freitag in Polizeikreisen. "Es gab sieben oder acht Schüsse, es herrscht Panik", sagte eine Augenzeugin der Nachrichtenagentur AFP.

Wird es kalt könnten Gaseinsparungsziele verfehlt werden

Wien - Die EU-Staaten wollen von August bis März nächsten Jahres mindestens 15 Prozent weniger fossiles Gas verbrauchen als im Durchschnitt der vergangenen fünf Winter. Bisher hat Österreich das Ziel erreicht und seinen Gasverbrauch gesenkt - dies aber auch dank warmer Temperaturen. Laut Wifo könnte allerdings ein kalter Winter dazu führen, dass die Einsparungsziele künftig verfehlt werden.

Sobotka spielt im U-Ausschuss Ball an Fraktionen zurück

Wien - In der Debatte um einen Arbeitsplan für die Verlängerung des ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschusses hat der Vorsitzende, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) den Ball an die Fraktionen zurückgespielt. Sobotka appelliert an die Abgeordneten, Einvernehmen herzustellen und so der parlamentarischen Praxis zu entsprechen, damit der Ausschuss zu einem "versöhnlichen Abschluss" kommen könne.

Tote bei Monsunregen und Überschwemmungen in Malaysia

Kuala Lumpur - Nach tagelangen Monsunregenfällen ist es in großen Teilen Malaysias zu heftigen Überschwemmungen gekommen. Am Freitag wurden Notunterkünfte in drei weiteren Bundesstaaten eröffnet, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Bernama. Damit seien nun acht Bundesstaaten, besonders im Osten des Landes, betroffen. Mindestens fünf Menschen seien bisher ums Leben gekommen, darunter ein einjähriger Bub und ein zweijähriges Mädchen.

Türkis-Grün für Juncker "keine Regierung mehr"

Wien/Brüssel/Kiew (Kyjiw) - Der frühere EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat deutliche Kritik an der Europapolitik der österreichischen Regierung geübt und ihre Handlungsfähigkeit infrage gestellt. "Für mich ist das keine Regierung mehr im klassischen Sinne. Regierungen sind da, um zu regieren. Nicht um trotz größter Meinungsunterschiede im Kabinett zu bleiben", sagte Juncker der Wochenzeitung "Furche" mit Blick auf Gräben zwischen ÖVP und Grünen. "Traurig" mache ihn das Schengen-Veto.

Drei Tote nach Autobombenanschlag in Islamabad

Islamabad - Bei einem Anschlag in Pakistans Hauptstadt Islamabad sind mindestens drei Menschen getötet worden. Bei der Explosion in einem Industriegebiet Islamabads seien ein Polizist sowie die beiden mutmaßlichen Angreifer getötet worden, sagte ein Polizeibeamter am Freitag. Die Autobombe wurde demnach bei einer Straßenkontrolle gezündet. In dem Fahrzeug sollen sich ein Mann und eine Frau befunden haben. Die pakistanischen Taliban (TTP) reklamierten das Attentat für sich.

Maurer will vor allem Klimakrise aufhalten

Wien - Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer sieht das Abwenden der Klimakrise als "alleroberstes Ziel" der Regierungsbeteiligung ihrer Partei. "Das gute ist ja, das war früher grüne Mission, inzwischen ist es Staatsraison", sagte sie im APA-Interview. An der Koalition will sie nicht rütteln, habe man doch wieder ein produktives Jahr hinter sich. "Dass die ÖVP regelmäßig irgendwelche eigenen Probleme hat, das kann uns von unserem Kurs nicht abbringen und wird es auch nicht", so Maurer.

US-Kongressausschuss empfiehlt Amtsverbot für Trump

Washington - Der Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das US-Kapitol rät in seinem Abschlussbericht, Donald Trump von einer weiteren Präsidentschaft auszuschließen. Der Vorschlag ist eine von insgesamt elf Empfehlungen in dem am Donnerstagabend (Ortszeit) veröffentlichten Bericht der Gremiums, der zuvor bereits eine strafrechtliche Verfolgung Trumps empfohlen hatte. "Die zentrale Ursache des 6. Jänner war ein Mann, der ehemalige Präsident Donald Trump", heißt es in dem Bericht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red