Drei Tote nach Schüssen bei kurdischem Zentrum in Paris

Paris - Bei einem kurdischen Kulturzentrum in Paris sind am Freitag drei Menschen erschossen worden. Drei weitere Menschen wurden verwundet, einer davon lebensgefährlich. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Bürgermeisterin Anne Hidalgo bezeichnete den mutmaßlichen Angreifer als einen "rechtsextremen Aktivisten". Präsident Emmanuel Macron sprach von einem absichtlichen Angriff auf Kurden. Der festgenommene 69-Jährige hatte Medienberichten zufolge schon mehrmals Migranten angegriffen.

Kiew: Russland bringt zur Verstärkung neue Truppen an Front

London/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russischen Streitkräfte bringen nach Erkenntnissen der ukrainischen Aufklärung Verstärkung für ihre Truppen an die Fronten im Osten und Süden der Ukraine. "Der Feind hat den Umfang des Bahntransports von Truppen, Technik und Munition in die Kampfgebiete erhöht", teilte der Generalstab in Kiew am Freitag mit. Als Kampfgebiete galten vor allen die Umgebung der Frontstadt Bachmut im Osten, ebenso wie die Ortschaften Awdijiwka, Kupjansk und Limansk in der Region Donbass.

Handelsverband: Guter Endspurt im Weihnachtsgeschäft

Wien - Der Handelsverband zieht eine halbwegs positive erste Bilanz des Weihnachtsgeschäfts: Nach einem "durchwachsenem Start" seien die Händler nun mit dem Endspurt zufrieden. Das hohe Gutscheinvolumen lasse auf gute Geschäfte im Jänner hoffen. Zu den bevorzugten Waren zählten bisher Gutscheine, gefolgt von Bekleidung, Spielzeug, Bücher, Süßigkeiten und Parfum sowie Kosmetikprodukten.

Wintersturm in den USA: Tote bei Unfällen

Washington - Extremer Frost, Schneestürme und Eiswind: Die USA werden über die Weihnachtstage von einer Kältewelle heimgesucht. Mehr als 200 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner sind am Vorweihnachtstag von Unwetterwarnungen betroffen. "Von Küste zu Küste" drohten Gefahren durch Temperaturstürze, eiskalte Winde und massiven Schneefall. In Denver im US-Bundesstaat Colorado seien die Temperaturen beim Durchzug der arktischen Kaltfront innerhalb von 24 Stunden um rund 40 Grad gefallen.

US-Kongressausschuss empfiehlt Amtsverbot für Trump

Washington - Der Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das US-Kapitol rät in seinem Abschlussbericht, Donald Trump von einer weiteren Präsidentschaft auszuschließen. Der Vorschlag ist eine von insgesamt elf Empfehlungen in dem am Donnerstagabend (Ortszeit) veröffentlichten Bericht der Gremiums, der zuvor bereits eine strafrechtliche Verfolgung Trumps empfohlen hatte. "Die zentrale Ursache des 6. Jänner war ein Mann, der ehemalige Präsident Donald Trump", heißt es in dem Bericht.

Weihnachtlicher Bahnverkehr planmäßig angelaufen

Wien - Der Start in den weihnachtlichen Bahnverkehr ist laut Angaben der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) gut verlaufen. "Derzeit läuft alles planmäßig", sagte ein Sprecher auf Anfrage der APA. Heuer wurde ein besonders reisestarker Vortag zum Heiligen Abend erwartet, da der 23. Dezember auf einen Freitag fällt. Über die Feiertage - von heute bis inklusive Stefanitag am Montag - gibt es 36.000 zusätzliche Sitzplätze im ÖBB-Fernverkehr.

Corona-Lage in Österreich vor Weihnachten stabil

Wien - Die Corona-Lage in Österreich hat sich am Freitag vor den Weihnachtsfeiertagen stabil gezeigt. 4.606 Neuinfektionen wurden laut AGES am Vortag gemeldet. Das liegt ziemlich genau im Wochenschnitt von 4.666 positiven Tests täglich. 1.194 SARS-CoV-2-Infizierte lagen am Freitagvormittag im Spital, das bedeutet ein Minus von 53 zu Donnerstag, aber ein Plus von 17 im Wochenvergleich. 61 Covid-Kranke befanden sich auf einer Intensivstation, genauso viele wie vor 24 Stunden.

Streiks in Großbritannien weiten sich aus

London - Flugreisende in Großbritannien müssen sich wegen Streiks beim Personal der Passkontrolle auf Verspätungen auf den Flughäfen einstellen. Die Gewerkschaft PCS erklärte am Freitag, dass mehr als 1.000 beim Staat angestellte Beschäftigte der Grenzbehörde die Arbeit - mit Ausnahme des 27. Dezembers - noch bis Neujahr niederlegen dürften. Sie folgen damit Krankenschwestern und -pflegern, Sanitätern und Angestellten im Bahn- und Postsektor.

