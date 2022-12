Drei Tote nach Schüssen bei kurdischem Zentrum in Paris

Paris - Bei einem kurdischen Kulturzentrum in Paris sind am Freitag drei Menschen erschossen worden. Drei weitere Menschen wurden verwundet, einer davon lebensgefährlich. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Bürgermeisterin Anne Hidalgo bezeichnete den mutmaßlichen Angreifer als einen "rechtsextremen Aktivisten". Präsident Emmanuel Macron sprach von einem absichtlichen Angriff auf Kurden. Der festgenommene 69-Jährige hatte Medienberichten zufolge schon mehrmals Migranten angegriffen.

Papst feiert Christmette im Petersdom

Rom/Vatikanstadt/Bethlehem - Mit der traditionellen Christmette eröffnet Papst Franziskus am Samstag die Weihnachtsfeierlichkeiten in Rom. Die Messe an Heiligen Abend (19.30 Uhr) im Petersdom dürfte nach zwei Jahren Corona-Einschränkungen wieder an Feiern aus der Zeit vor der Pandemie erinnern. Durch den Krieg in der Ukraine aber ist die Stimmung beim Oberhaupt der katholischen Kirche getrübt; der Papst sprach zuletzt bereits von "traurigen Weihnachten".

US-Kongress verabschiedet neues Rekordbudget

Washington - Der US-Kongress hat den Haushalt für das eigentlich bereits laufende Fiskaljahr verabschiedet und dabei eine Rekordsumme für die Verteidigung sowie weitere Militärhilfe für die Ukraine bewilligt. Am Freitag stimmte das noch von den Demokraten beherrschte Repräsentantenhaus wenige Stunden vor der Ablauf der Frist für das Paket mit einem Volumen von knapp 1,7 Billionen Dollar (1,60 Billionen Euro).

Wintersturm in den USA: Tote bei Unfällen

Washington - Extremer Frost, Schneestürme und Eiswind: Die USA werden über die Weihnachtstage von einer Kältewelle heimgesucht. Mehr als 200 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner seien am Vorweihnachtstag von Unwetterwarnungen betroffen, meldete der US-Wetterdienst. "Von Küste zu Küste" drohten Gefahren durch drastische Temperaturstürze, eiskalte Winde und massiven Schneefall.

Selenskyj warnt vor russischen Angriffen an den Feiertagen

London/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor möglichen russischen Angriffen an den kommenden Feiertagen und während der Urlaubszeit gewarnt. "Mit der nahenden Ferienzeit könnten die russischen Terroristen wieder aktiv werden", sagte Selenskyj am Freitagabend in seiner täglichen Videoansprache. "Sie verachten christliche Werte und jegliche Werte im Allgemeinen."

US-Kongressausschuss empfiehlt Amtsverbot für Trump

Washington - Der Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das US-Kapitol rät in seinem Abschlussbericht, Donald Trump von einer weiteren Präsidentschaft auszuschließen. Der Vorschlag ist eine von insgesamt elf Empfehlungen in dem am Donnerstagabend (Ortszeit) veröffentlichten Bericht der Gremiums, der zuvor bereits eine strafrechtliche Verfolgung Trumps empfohlen hatte. "Die zentrale Ursache des 6. Jänner war ein Mann, der ehemalige Präsident Donald Trump", heißt es in dem Bericht.

