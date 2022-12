Papst feiert Christmette im Petersdom

Rom/Vatikanstadt/Bethlehem - Mit der traditionellen Christmette eröffnet Papst Franziskus am Samstag die Weihnachtsfeierlichkeiten in Rom. Die Messe an Heiligen Abend (19.30 Uhr) im Petersdom dürfte nach zwei Jahren Corona-Einschränkungen wieder an Feiern aus der Zeit vor der Pandemie erinnern. Durch den Krieg in der Ukraine aber ist die Stimmung beim Oberhaupt der katholischen Kirche getrübt; der Papst sprach zuletzt bereits von "traurigen Weihnachten".

Vermutlich eine Viertelmilliarde Chinesen Corona-infiziert

Peking - In der massiven Infektionswelle in China haben sich nach offiziell unbestätigten internen Schätzungen im Dezember 248 Millionen Menschen oder 18 Prozent der Bevölkerung mit Corona infiziert, wie aus Notizen von einem Treffen der nationalen Gesundheitskommission in Peking am Mittwoch hervorgeht, die in sozialen Medien zirkulieren. Nach Hochrechnungen von Experten muss mit Hunderttausenden Toten gerechnet werden.

Selenskyj warnt vor russischen Angriffen an den Feiertagen

London/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor möglichen russischen Angriffen an den kommenden Feiertagen und während der Urlaubszeit gewarnt. "Mit der nahenden Ferienzeit könnten die russischen Terroristen wieder aktiv werden", sagte Selenskyj am Freitagabend in seiner täglichen Videoansprache. "Sie verachten christliche Werte und jegliche Werte im Allgemeinen."

Deutschland wieder mit meisten Asylanträgen, Österreich 4.

Wien/Brüssel - Deutschland bleibt auch heuer EU-Spitzenreiter bei Asylanträgen. Das geht aus einem vertraulichen Bericht zur Migration und Flüchtlingslage der EU-Kommission hervor, den die Zeitung "WELT" am Samstag zitiert. Demnach haben 190.749 Personen seit Anfang des Jahres in Deutschland Asyl beantragt. Es folgen Frankreich (115.820), Spanien (111.220), Österreich (106.554) und Italien (78.897). Kaum voran kommt der EU-Solidaritätsmechanismus zur Entlastung der Mittelmeerländer.

Wallner will Grunderwerbssteuer-Verzicht bei erstem Eigentum

Bregenz/Wien - Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) schlägt vor, bei der Schaffung des ersten Eigentums auf die Grunderwerbsteuer zu verzichten. "Wir haben einfach unerträglich hohe Preise", sagte er im Interview mit der APA. Für junge Familien in Westösterreich sei Eigentum fast nicht mehr finanzierbar. Ebenfalls abgeschafft sehen möchte Wallner beim ersten Eigentum die Eintragungsgebühr ins Grundbuch. In Sachen Steuerautonomie kann sich Wallner "praktisch alles" vorstellen.

Wintersturm sorgt zu Weihnachten für Chaos in den USA

Washington - Ein heftiges Sturmtief sorgt am Weihnachtswochenende in weiten Teilen der USA für Chaos. Extreme Kälte, heftige Schneefälle und Eiswind führten zu Stromausfällen in mehr als 1,2 Millionen US-Haushalten, wie die Webseite PowerOutage am Freitagabend (Ortszeit) zeigte. Medienberichten zufolge starben mindestens acht Menschen bei Verkehrsunfällen. Auf vielen Straßen kam der Verkehr komplett zum Erliegen. Eis und Schnee brachten die Pläne vieler Reisenden durcheinander.

20 Tote bei Brand in Altenheim in Sibirien

20 Menschen sind nach Angaben des russischen Zivilschutzes bei einem Brand in einem Altenheim in der westsibirischen Stadt Kemerowo ums Leben gekommen. Das Feuer brach in der Nacht auf Samstag in dem barackenähnlichen Gebäude in einem Viertel der Industriestadt aus, wie die Behörden mitteilten. Ermittelt wird wegen Verstoßes gegen die Brandschutzvorschriften in der in einem Privatgebäude eingerichteten Unterkunft für sozial Schwache.

