Nehammer und Kogler rufen zu Weihnachten zur Zuversicht auf

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) haben zu Weihnachten die Menschen aufgerufen, trotz aller Krisen mit Zuversicht in die Zukunft zu schauen. Zuversicht und Vertrauen könnten die Menschen haben, wenn sie sehen, was in den letzten Monaten und Jahren geleistet wurde, erklärte Nehammer in der 50. ORF-Sendung "Licht ins Dunkel". Kogler verwies ebenfalls auf das bisher Geleistete. Auch FPÖ-Obmann Herbert Kickl machte den Menschen Mut.

Weihnachtsfeiern im Heiligen Land begonnen

Rom/Vatikanstadt/Bethlehem - Die Zeremonien zum Weihnachtsfest haben am Samstag im Heiligen Land begonnen. Die traditionelle Prozession nach Bethlehem brach zu Mittag (Ortszeit) in Jerusalem auf. Der Wagenkonvoi wurde vom Oberhaupt der katholischen Kirche im Heiligen Land, Pierbattista Pizzaballa, angeführt. Mit der traditionellen Christmette eröffnet Papst Franziskus am Abend die Weihnachtsfeierlichkeiten in Rom.

Fünf Tote bei russischem Beschuss von Cherson

Cherson/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei russischem Beschuss des Zentrums der ukrainischen Stadt Cherson sind nach Angaben der Präsidialverwaltung in Kiew fünf Menschen getötet und 20 weitere verletzt worden. Der Vizechef des Präsidialamtes in Kiew, Kyrylo Tymoschenko, veröffentlichte dazu am Samstag in seinem Kanal des Nachrichtendienstes Telegram Fotos von leblosen Menschen im Zentrum der unlängst von der russischen Besatzung befreiten Stadt.

Vermutlich eine Viertelmilliarde Chinesen mit Corona infiziert

Peking - In der massiven Infektionswelle in China haben sich nach offiziell unbestätigten internen Schätzungen im Dezember 248 Millionen Menschen oder 18 Prozent der Bevölkerung mit Corona infiziert, wie aus Notizen von einem Treffen der nationalen Gesundheitskommission in Peking am Mittwoch hervorgeht, die in sozialen Medien zirkulieren. Nach Hochrechnungen von Experten muss mit Hunderttausenden Toten gerechnet werden.

Nach Schüssen in Paris Festgenommener nennt sich Rassist

Paris - Der mutmaßliche Täter des tödlichen Angriffs bei einem kurdischen Gemeindezentrum in Paris bezeichnet sich Medienberichten zufolge als Rassist. Der Sender France Info berichtete am Samstag unter Verweis auf informierte Kreise, dass der Mann dies als Grund für seine Tat angab. Der Sender BFMTV schrieb zudem, der Mann habe der Polizei gesagt, dass er gezielt die kurdische Gemeinde habe angreifen wollen.

17 Tote bei Wintersturm zu Weihnachten in den USA

Washington - Ein heftiges Sturmtief sorgt am Weihnachtswochenende in weiten Teilen der USA für Chaos. Extreme Kälte, heftige Schneefälle und Eiswind führten zu Stromausfällen in mehr als 1,2 Millionen US-Haushalten, wie die Webseite PowerOutage am Freitagabend (Ortszeit) zeigte. Die Zahl der Toten stieg in der Nacht auf Samstag (Ortszeit) auf 17, wie der Sender NBC berichtete. Die Ursache seien in fast allen Fällen wetterbedingte Verkehrsunfälle, hieß es.

Deutschland wieder mit meisten Asylanträgen, Österreich 4.

Wien/Brüssel - Deutschland bleibt auch heuer EU-Spitzenreiter bei Asylanträgen. Das geht aus einem vertraulichen Bericht zur Migration und Flüchtlingslage der EU-Kommission hervor, den die Zeitung "WELT" am Samstag zitiert. Demnach haben 190.749 Personen seit Anfang des Jahres in Deutschland Asyl beantragt. Es folgen Frankreich (115.820), Spanien (111.220), Österreich (106.554) und Italien (78.897). Kaum voran kommt der EU-Solidaritätsmechanismus zur Entlastung der Mittelmeerländer.

Zehn Tote bei Explosion eines Tankwagens in Südafrika

Johannesburg - Bei der Explosion eines Tankwagens in Südafrika sind Samstagfrüh mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Weitere 50 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer, wie die Regionalregierung von Gauteng mitteilte. In Folge des Unglück seien auch zwei Häuser abgebrannt und ein nahe gelegenes Krankenhaus sei beschädigt worden, erklärte William Tladi, der Sprecher der lokalen Einsatzkräfte.

