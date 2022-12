Weihnachtsfeiern im Heiligen Land - Prozession in Bethlehem

Rom/Vatikanstadt/Bethlehem - Christen aus aller Welt haben am Samstag im Heiligen Land Weihnachten gefeiert. Die traditionelle Weihnachtsprozession kam am Nachmittag in Bethlehem an. Der Wagenkonvoi, angeführt vom Oberhaupt der katholischen Kirche im Heiligen Land, Pierbattista Pizzaballa, war zuvor in Jerusalem aufgebrochen. Mit der traditionellen Christmette eröffnet Papst Franziskus dann am Abend die Weihnachtsfeierlichkeiten in Rom.

Vermutlich eine Viertelmilliarde Chinesen Corona-infiziert

Peking - In der massiven Infektionswelle in China haben sich nach offiziell unbestätigten internen Schätzungen im Dezember 248 Millionen Menschen oder 18 Prozent der Bevölkerung mit Corona infiziert, wie aus Notizen von einem Treffen der nationalen Gesundheitskommission in Peking am Mittwoch hervorgeht, die in sozialen Medien zirkulieren. Nach Hochrechnungen von Experten muss mit Hunderttausenden Toten gerechnet werden.

Nehammer und Kogler rufen zu Weihnachten zur Zuversicht auf

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) haben zu Weihnachten die Menschen aufgerufen, trotz aller Krisen mit Zuversicht in die Zukunft zu schauen. Auch FPÖ-Obmann Herbert Kickl machte den Menschen Mut. SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner mahnte gesellschaftlichen Zusammenhalt ein. Bundespräsident Alexander Van der Bellen rief zur Stärkung des gegenseitigen Vertrauens auf.

Russland demoliert kriegsbeschädigtes Theater von Mariupol

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russischen Behörden in der besetzten ukrainischen Stadt Mariupol haben damit begonnen, einen Großteil des beim Angriffskrieg beschädigten Theaters abzureißen. Bei einem Luftangriff im März starben nach ukrainischen Angaben Hunderte Zivilisten, die in dem Bau Schutz vor russischen Bomben gesucht hatten. Der Abriss weiter Teile des Gebäudes wird in Videos dokumentiert, die zuletzt auf Plattformen beider Kriegsparteien gepostet wurden. Die Fassade blieb dabei unangetastet.

Ukraine: Sieben Tote bei russischem Beschuss von Cherson

Cherson/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei russischem Beschuss des Zentrums der ukrainischen Stadt Cherson sind nach Angaben der Präsidialverwaltung in Kiew sieben Menschen getötet und 58 weitere verletzt worden. Darunter seien 18 Schwerverletzte, teilte der Vizechef des Präsidialamtes in Kiew, Kyrylo Tymoschenko, am Samstag mit. Zuvor hatte er von 5 Getöteten und 20 Verletzten gesprochen. Tymoschenko veröffentlichte dazu in seinem Telegram-Kanal Fotos von leblosen Menschen im Zentrum der unlängst befreiten Stadt.

Taliban untersagen NGO-Mitarbeiterinnen Gang zur Arbeit

Kabul - Die radikal-islamischen Taliban in Afghanistan schränken die Rechte von Frauen weiter ein. Das Wirtschaftsministerium wies am Samstag alle Hilfsorganisationen im Land an, ihren weiblichen Mitarbeiterinnen zu untersagen, zur Arbeit zu kommen. Das gelte für alle in- und ausländischen Nichtregierungsorganisationen, erklärte das Ministerium weiter. Erst vor wenigen Tagen hatten die Taliban Studentinnen von privaten und öffentlichen Universitäten ausgeschlossen.

17 Tote bei Wintersturm zu Weihnachten in den USA

Washington - Ein Wintersturm mit heftigen Schneefällen, Eiswinden und extremer Kälte hält große Teile der USA in Atem. Die Zahl der Toten stieg in der Nacht auf Samstag (Ortszeit) auf 17, wie der Sender NBC unter Berufung auf örtliche Behörden berichtete. Die Ursache seien in fast allen Fällen wetterbedingte Verkehrsunfälle. Auch andere Sender berichteten von einer zweistelligen Zahl an Todesopfern im Zusammenhang mit wetterbedingten Verkehrsunfällen.

Ausschreitungen nach tödlichen Schüssen auf Kurden in Paris

Paris - Nach den tödlichen Schüssen in einem kurdisch geprägten Viertel in Paris ist es am Samstag erneut zu Ausschreitungen in der französischen Hauptstadt gekommen. Am Rande einer friedlichen Demonstration von mehreren hundert Menschen zum Gedenken an die drei Toten vom Freitag gab es Zusammenstöße mit den Sicherheitskräften, wie AFP-Reporter berichteten. In der Nähe des Place de la R�publique wurden Wurfgeschosse auf Ordnungskräfte geschleudert, diese antworteten mit Tränengas.

