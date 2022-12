Weihnachtsfeiern im Heiligen Land - Prozession in Bethlehem

Rom/Vatikanstadt/Bethlehem - Christen aus aller Welt haben am Samstag im Heiligen Land Weihnachten gefeiert. Die traditionelle Weihnachtsprozession kam am Nachmittag in Bethlehem an. Der Wagenkonvoi, angeführt vom Oberhaupt der katholischen Kirche im Heiligen Land, Pierbattista Pizzaballa, war in Jerusalem aufgebrochen. Mit der traditionellen Christmette eröffnet Papst Franziskus am Abend die Weihnachtsfeierlichkeiten in Rom.

Nehammer und Kogler rufen zu Weihnachten zur Zuversicht auf

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) haben zu Weihnachten die Menschen aufgerufen, trotz aller Krisen mit Zuversicht in die Zukunft zu schauen. Auch FPÖ-Obmann Herbert Kickl machte den Menschen Mut. SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner mahnte gesellschaftlichen Zusammenhalt ein. Bundespräsident Alexander Van der Bellen rief zur Stärkung des gegenseitigen Vertrauens auf.

17 Tote bei Wintersturm zu Weihnachten in den USA

Washington - Weite Teile der USA erleben das kälteste Weihnachten seit Jahrzehnten. Ein Wintersturm brachte nicht nur heftige Schneefälle und Eiswinde - sondern auch Temperaturen von bis zu minus 40 Grad Celsius. In der Ostküstenmetropole New York zeigte das Thermometer am Samstagmorgen minus 14 Grad, in Chicago waren es minus 17. Die Zahl der Toten stieg in der Nacht zum Samstag (Ortszeit) auf 17, wie der Sender NBC unter Berufung auf örtliche Behörden berichtete.

Ausschreitungen nach tödlichen Schüssen auf Kurden in Paris

Paris - Nach dem tödlichen Angriff eines Mannes auf kurdische Einrichtungen in Paris ist es auch am Samstag zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen. Nach einem zunächst friedlichen Protest im Zentrum der französischen Hauptstadt wurden Autos umgeworfen und zum Teil in Brand gesetzt. Polizisten wurden mit Wurfgeschossen angegriffen, die Beamten setzten Tränengas ein. Am frühen Abend beruhigte sich die Lage.

Ukraine: 10 Tote bei russischem Beschuss von Cherson

Cherson/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei russischem Beschuss des Zentrums der ukrainischen Stadt Cherson sind nach Angaben der Präsidialverwaltung in Kiew 10 Menschen getötet und 55 weitere verletzt worden. Darunter seien 18 Schwerverletzte, teilte der Vizechef des Präsidialamtes in Kiew, Kyrylo Tymoschenko, am Samstag mit.

Taliban fordern Suspendierung aller NGO-Mitarbeiterinnen

Kabul - Die radikal-islamischen Taliban in Afghanistan schränken die Rechte von Frauen weiter ein. Mitarbeiterinnen aller nationalen und internationalen Nichtregierungsorganisationen sollen bis auf weiteres von ihrer Arbeit suspendiert werden. Das forderte das Wirtschaftsministerium des Landes am Samstag in einem Schreiben. Grund dafür sei, dass die Frauen die Vorschriften der Taliban-Führung in Bezug auf das Tragen eines Hijabs, also zumindest eines Kopftuchs, nicht einhielten.

Pkw-Absatz dürfte 2023 weltweit um 3,1 Prozent steigen

Berlin - Die Autoindustrie steuert einem Bericht zufolge nach drei Krisenjahren infolge von Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und Engpässen bei der Chipproduktion auf eine Erholung im Jahr 2023 zu. Nach einer Marktprognose des Center Automotive Research in Duisburg (CAR) werden im kommenden Jahr weltweit 74 Millionen Pkw verkauft, nach 71,8 Millionen 2022, wie die "Welt am Sonntag" berichtet. Das wäre ein Zuwachs von 3,1 Prozent.

