Papst Franziskus spendet Weihnachtssegen "Urbi et Orbi"

Vatikanstadt - Nach der Christmette in der Heiligen Nacht verliest Papst Franziskus an diesem Sonntag (12.00 Uhr) seine traditionelle Weihnachtsbotschaft. Vom Balkon des Petersdoms aus spendet das Oberhaupt der Katholiken dann den Segen "Urbi et Orbi", also der Stadt und dem Erdkreis. Es wird erwartet, dass der Pontifex in seiner Ansprache Botschaften des Friedens senden wird und die Kriege auf der Welt, allen voran jenen in der Ukraine, verurteilen wird.

Arktischer Wintersturm hält die USA über Weihnachten in Atem

Washington - Der heftige arktische Wintersturm hat die USA auch am Samstag mit Schneemassen und eisigen Temperaturen von bis zu minus 40 Grad in Atem gehalten. Nach Angaben des US-Wetterdienstes NWS soll die historische Kaltfront in der Mitte und im Osten des Landes über das Weihnachtswochenende andauern. Während New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul die Nationalgarde nach Buffalo entsandte, gab US-Verkehrsminister Pete Buttigieg hinsichtlich des Flugbetriebs vorsichtige Entwarnung.

Taliban fordern Suspendierung aller NGO-Mitarbeiterinnen

Kabul - Ein Arbeitsverbot für Frauen bei Nichtregierungsorganisationen (NGOs) in Afghanistan hat international Besorgnis ausgelöst. UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres sei "zutiefst beunruhigt" über die Anordnung der radikalislamischen Taliban, teilte sein Sprecher St�phane Dujarric am Samstag in New York mit. "Diese Entscheidung wird die Arbeit zahlreicher Organisationen untergraben, die im ganzen Land den Schwächsten helfen, vor allem Frauen und Mädchen", so der Sprecher.

Asyl: Karner-Kurs für Grünen-Mair "belastend"

Innsbruck - Der Spitzenmann und Klubchef der Tiroler Grünen, Gebi Mair, übt scharfe Kritik am Asyl-Kurs der ÖVP und besonders an Innenminister Gerhard Karner. Der Kurs von Karner sei "emotional sehr belastend für mich. Ich bin mir sicher, dass das auch für die Regierungsmitglieder so ist", sagte Mair im APA-Interview und verlangte eine "Kursänderung". Die ÖVP als Koalitionspartner der Grünen müsse nun bei einigen Themen "liefern", forderte er und kritisierte zunehmende ÖVP-"Alleingänge".

Bauernhof im Bezirk St. Pölten stand in Flammen

Perschling - Ein Bauernhofbrand in Langmannersdorf in der Gemeinde Perschling (Bezirk Sankt Pölten-Land) hat am Heiligen Abend und in der Nacht auf den Christtag zehn Freiwillige Feuerwehren mit 160 Helfern gefordert. Das Objekt war nach Angaben der örtlichen Einsatzkräfte nicht bewohnt. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig und dauerten bis in die Vormittagsstunden am Sonntag an.

Mordermittlungen in England nach tödlichen Schüssen

Liverpool - Nach Schüssen in einem Pub am Heiligen Abend in der Nähe von Liverpool im Nordwesten Englands ist eine Frau gestorben. Die zuständige Polizei in Merseyside leitete am Sonntagmorgen nach eigenen Angaben Mordermittlungen ein. Der mutmaßliche Täter sei auf der Flucht. Die Polizei war den Angaben zufolge kurz vor Mitternacht (Ortszeit) zu dem gut besuchten Pub mit vielen jungen Leuten in Wallasey Village gerufen worden.

Chinas Behörden veröffentlichen keine Infektionszahlen mehr

Peking - Mitten in der Corona-Welle in China hat die nationale Gesundheitskommission die tägliche Veröffentlichung von Infektions- und Totenzahlen eingestellt. Relevante Informationen würden nun vom Zentrum für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten veröffentlicht und dienten Referenz- und Forschungszwecken, teilte die Kommission am Sonntag mit. Wie häufig dies geschehen soll, blieb offen. Auch Gründe für den Schritt wurden nicht genannt.

18 Bergleute in China nach Goldminen-Einsturz verschüttet

Peking - Beim Einsturz eines Goldbergwerks in China sind 18 Bergleute verschüttet worden. In der Region Xinjiang im Nordwesten des Landes sei "eine Rettungsaktion im Gange", um die Bergleute zu bergen, meldete die Nachrichtenagentur Xinhua am Samstag. Zum Zeitpunkt des Einsturzes arbeiteten insgesamt 40 Menschen unter Tage.

