Etwa zehn Verschüttete bei Lawinenabgang in Lech/Zürs

Bregenz - Bei einem Lawinenabgang im Skigebiet von Lech/Zürs sind am Sonntagnachmittag nach bisherigen Erkenntnissen etwa zehn Wintersportler verschüttet worden. Die genaue Anzahl der Verschütteten stand nach einer aktuellen Information der Polizei um 18.30 Uhr noch nicht fest. Ein Mensch wurde verletzt geborgen. Der Bergungs- und Sucheinsatz wurde auch in der Dunkelheit fortgeführt, der Einsatz mehrerer Hubschrauber wurde mittlerweile allerdings eingestellt.

Putin: Russland zu Verhandlungen mit allen Parteien bereit

Kiew (Kyjiw)/Cherson - Russland ist nach den Worten seines Präsidenten Wladimir Putin zu Verhandlungen mit allen im Ukraine-Konflikt beteiligten Parteien bereit. Allerdings hätten die Führung in Kiew und ihre westlichen Unterstützer Gespräche verweigert, sagte Putin in einem Interview, das am Sonntag im Staatsfernsehen Rossija 1 ausgestrahlt wurde. Dem widersprach die Ukraine umgehend. Kiew meldete, die Streitkräfte hätten in der Region Cherson eine russische Kommandostelle außer Gefecht gesetzt.

Busunfall in Spanien fordert fünf Menschenleben

Vigo/Madrid - Bei einem Busunfall sind in Galicien im Nordwesten des Landes mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Nach dem Sturz des Fahrzeugs in den Fluss L�rez am späten Samstagabend galten zudem zwei der Passagiere am Sonntag als vermisst, wie der spanische Notdienst mitteilte. Drei der Leichen wurden den Angaben zufolge erst im Laufe des Sonntags geborgen. Der Bus sei inzwischen leer, hieß es. Zunächst wurden keine Angaben zur Identität der Todesopfer gemacht.

Mindestens sechs Soldaten bei Anschlägen in Pakistan getötet

Islamabad - Bei mehreren Anschlägen im Südwesten Pakistans sind am Sonntag mindestens sechs pakistanische Soldaten getötet worden. Mehrere Zivilisten seien zudem verletzt worden, hieß es nach Angaben des Militärs. Es handelte sich demnach um drei separate Vorfälle in der südwestlichen Provinz Baluchistan, an denen verschiedene militante Gruppen beteiligt waren.

Taliban wollen NGO-Mitarbeiterinnen Arbeit verbieten

Kabul - Als Reaktion auf ein von den Taliban gefordertes Arbeitsverbot für Frauen bei Nichtregierungsorganisationen (NGOs) in Afghanistan haben mehrere Hilfsorganisation in dem bitterarmen Land ihre Arbeit eingestellt. "Wir können Kinder, Frauen und Männer in dringender Not nicht ohne unsere weiblichen Angestellten erreichen", teilten die Hilfsorganisationen Care, Save the Children und die Norwegische Flüchtlingshilfe am Sonntag gemeinsam mit.

Weihnachten bei der Royal Family ohne Harry und mit Andrew

Sandringham - Mit Skandalprinz Andrew, aber ohne den entfremdeten Prinzen Harry hat die königliche Familie das erste Weihnachtsfest ohne die Queen gefeiert. Mit König Charles III. an der Spitze erschienen die Royals am ersten Weihnachtstag erstmals seit der Pandemie wieder zum traditionellen Gottesdienst nahe ihrer Residenz Sandringham in Ostengland. In seiner ersten Weihnachtsansprache als König sprach Charles III. Familien in Not sein Mitgefühl aus.

