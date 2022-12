Vier Verletzte bei Lawinenabgang in Lech/Zürs

Bregenz - Ein Lawinenabgang in Lech/Zürs ist glimpflicher ausgegangen als zunächst befürchtet. Stundenlang war nach zehn möglicherweise Verschütteten gesucht worden. Gegen ein Uhr Früh am Montag gab die Polizei Entwarnung. Zwar wurden vier Personen verletzt, eine davon schwer, alle anderen zunächst abgängigen Personen blieben aber unverletzt. Am Montag wird es dennoch zur endgültigen Abklärung eine Sicherheitssuche geben.

Zahl der Asylwerber in der EU weiter gestiegen

Berlin - Zwischen Jänner und Oktober sind heuer in der EU fast 790.000 Asylanträge gestellt worden. Das sei ein Anstieg von 54 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, sagte die Chefin der EU-Asylbehörde (EUAA), Nina Gregori. Sie geht auch von einer weiteren Zunahme von Asylbewerbern in der Europäischen Union aus. "Es ist ziemlich klar, dass die steigenden Antragszahlen in absehbarer Zeit anhalten werden", sagte Gregori den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Explosion auf russischem Militärfluglatz

Kiew (Kjiw)/Moskau - Auf dem russischen Luftwaffenstützpunkt Engels hunderte Kilometer hinter der ukrainischen Grenze ist es laut ukrainischen und russischen Medien zu mindestens einer Explosion gekommen. Die Nachrichtenagentur RBC-Ukraine berichtet von zwei Explosionen. Die russische Nachrichtenagentur Baza berichtete unter Berufung auf Anrainer, dass Luftschutzsirenen heulten und eine Explosion zu hören war. Engels ist einer von zwei Luftwaffenstützpunkten der strategischen Nuklearstreitkräfte. Ein Zwischenfall auf dem Luftwaffenstützpunkt Engels in der russischen Region Saratow werde untersucht, aber es habe keine Schäden an der zivilen Infrastruktur gegeben, sagte ein örtlicher Gouverneur

Serbien entsendet Armeechef an die Grenze zum Kosovo

Belgrad - Der serbische Präsident Aleksandar Vucic hat am Sonntagabend den Generalstabschef der Armee an die Grenze zum Kosovo entsandt. Die Situation an der Grenze sei "kompliziert und komplex" und erfordere "in der kommenden Zeit die Präsenz der serbischen Armee", sagte General Mojsilovic dem Fernsehsender Pink nach seinem Gespräch mit Vucic in Belgrad. Zuletzt sind die Spannungen deutlich gestiegen, am Sonntag gab es in der Nähe einer KFOR-Patrouille Schüsse.

Mit giftigem Ammoniak beladener Zug in Serbien entgleist

Belgrad - Rund 50 Menschen haben in Serbien Vergiftungserscheinungen gezeigt, nachdem ein mit Ammoniak beladener Güterzug entgleist ist. "Es gibt 51 Vergiftungsfälle", sagte Bürgermeister der Stadt Pirot, Vladan Vasic, am Sonntag vor Journalisten. Sieben Menschen seien ins Krankenhaus von Nis eingeliefert worden. Das Unglück ereignete sich am Abend in der Region Pirot im Südosten des Landes. Nach Angaben des Bürgermeisters wurde der Notstand über einige Gebiete der Stadt verhängt.

Zahl der Kältewelle-Opfer in den USA auf bis zu 41 gestiegen

Washington - Die Zahl der Opfer der Kältewelle in den USA steigt. US-Medien berichteten am Sonntag, durch den Wintersturm seien deutlich mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen. Der Sender NBC berichtete unter Berufung auf eine eigene Zählung von sogar 41 Todesopfern, der Sender ABC von mindestens 39. Rettungskräfte und Behördenvertreter rechneten mit einer weiter steigenden Zahl an Opfern. Der Wintersturm am Weihnachtswochenende sorgte in weiten Teilen der USA für Chaos.

