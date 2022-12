Anderl will gut zwei Milliarden an Übergewinnen abschöpfen

Wien - Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl verlangt von der Regierung stärkere Anstrengungen im Kampf gegen die Teuerung. Die Koalition müsse mehr tun "als so Kleinigkeiten", meint sie im APA-Interview. Anderl verlangt etwa ein Aussetzen der Mieterhöhungen und die Streichung der Mehrwertsteuer auf Grund-Nahrungsmittel. Finanziert werden soll das unter anderem aus Übergewinnen von Energie-Unternehmen.

Lawinenabgang in Lech/Zürs - alle Vermissten aufgetaucht

Bregenz - Der Lawinenabgang in Lech/Zürs am Sonntagnachmittag ist mit einem "Weihnachtswunder" zu Ende gegangen. Nach Befürchtungen, wonach bis zu zehn Personen von den Schneemassen begraben worden sein könnten, wurde am späten Sonntagabend Entwarnung gegeben. Gegen 23.00 Uhr meldeten sich auch die letzten beiden Vermissten, der Such- und Rettungseinsatz wurde eingestellt. Aus Sicherheitsgründen wurde am frühen Montagvormittag noch eine letzte Sicherheitssuche durchgeführt.

Drei Tote bei Angriff auf russischen Militärflugplatz

Moskau - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf einen russischen Luftwaffenstützpunkt sollen drei Soldaten ums Leben gekommen sein. "Ein ukrainisches unbemanntes Luftfahrzeug wurde in geringer Höhe abgeschossen, als es sich dem Militärflugplatz Engels in der Region Saratow näherte", meldeten die Nachrichtenagenturen. "Durch den Absturz der Wrackteile der Drohne wurden drei russische Soldaten getötet." Engels liegt hunderte Kilometer hinter der ukrainischen Grenze.

UNO an Taliban: NGO-Arbeitsverbot für Frauen aufheben

Kabul - Die Vereinten Nationen (UN) fordern die Aufhebung des von den radikal-islamischen Taliban in Afghanistan verhängten Arbeitsverbotes für Frauen bei Nichtregierungsorganisationen (NGO). Darauf habe der Leiter des UN-Unterstützungseinsatzes in Afghanistan (UNAMA), Ramis Alakbarow, bei einem Treffen mit dem afghanischen Wirtschaftsminister Mohammad Hanif gedrungen, teilte UNAMA am Montag mit.

Seoul meldet Eindringen mutmaßlicher Drohnen aus Nordkorea

Seoul - Mutmaßliche Drohnen aus Nordkorea sind Militärangaben zufolge unerlaubt in den Luftraum Südkoreas eingedrungen. Südkoreas Militär habe Montag früh (Ortszeit) mehrere unbemannte Luftfahrzeuge in der Grenzregion erfasst und zunächst mit Lautsprecherdurchsagen und Warnschüssen reagiert, teilte der Generalstab in Seoul mit. Später setzte die Luftwaffe demnach Flugzeuge und Hubschrauber ein, um die Fluggeräte zu verfolgen und abzuschießen.

Weiter steigende Zahl an Asylbewerbern in der EU

Brüssel - Zwischen Jänner und Oktober sind heuer in der EU fast 790.000 Asylanträge gestellt worden. Das sei ein Anstieg von 54 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, sagte die Chefin der EU-Asylbehörde, Nina Gregori. Sie geht auch von einer weiteren Zunahme von Asylbewerbern in der Europäischen Union aus. Die meisten Asyl-Antragsteller kommen aus Syrien, Afghanistan und der Türkei. Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine müssen in der EU kein langwieriges Asylverfahren durchlaufen.

Tod von rund 180 Rohingya im Indischen Ozean befürchtet

Yangon - Die Angehörigen von seit Wochen auf einem Boot im Indischen Ozean treibenden rund 180 Rohingya-Flüchtlingen gehen von deren Tod aus. "Die Verwandten haben den Kontakt verloren. Wir hoffen (...), dass dies nicht der Fall ist", erklärte das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Sonntag. Das Boot soll im vergangenen Monat ausgelaufen sein und trieb Berichten zufolge nahe Thailand, Malaysia, Indonesien, den indischen Andamanen und der Straße von Malacca - einer der meist befahrenen Schiffsrouten der Welt.

17 Tote durch Schneefälle in Japan in den vergangenen zehn Tagen

Tokio - Durch heftige Schneefälle in weiten Teilen Japans sind in den vergangenen zehn Tagen 17 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Regierung am Montag mitteilte, wurden seit dem 17. Dezember zudem Dutzende weitere Menschen verletzt. Tausende Haushalte waren den Behörden zufolge ohne Strom. In einigen Gebieten, etwa in der Stadt Oguni in der nordöstlichen Region Yamagata, fiel lokalen Medien zufolge binnen 24 Stunden fast ein Meter Schnee.

pin/nw