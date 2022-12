König Charles setzt zu Weihnachten eigene Akzente

London - Wenige Monate nach dem Tod von Queen Elizabeth II. hat ihr Sohn Charles in seiner ersten Weihnachtsansprache als König deutliche eigene Akzente gesetzt. Mit klaren Worten wandte er sich als Oberhaupt der Church of England an das britische Volk, "unabhängig davon, welchen Glauben Sie haben oder ob Sie überhaupt gläubig sind". Ins Zentrum seiner ersten Rede stellte er systemrelevante Arbeitskräfte, die gerade in Krisenzeiten "selbstlosen Einsatz" für die Gesellschaft leisteten.

Drei Tote bei Angriff auf russischen Militärflugplatz

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Drei russische Militärangehörige sind am Montag durch herabfallende Wrackteile einer ukrainischen Drohne getötet worden, die bei einem Angriff auf einen Stützpunkt in der russischen Region Saratow abgeschossen worden war. Das berichteten russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Es war der zweite Angriff auf den Militärflugplatz Engels in diesem Monat. Engels ist einer von zwei Luftwaffenstützpunkten der strategischen Nuklearstreitkräfte.

Seoul meldet Eindringen mutmaßlicher Drohnen aus Nordkorea

Pjöngjang/Seoul - Mutmaßliche Drohnen aus Nordkorea sind Militärangaben zufolge unerlaubt in den Luftraum Südkoreas eingedrungen. Südkoreas Militär habe Montag früh (Ortszeit) mehrere unbemannte Luftfahrzeuge in der Grenzregion erfasst und zunächst mit Lautsprecherdurchsagen und Warnschüssen reagiert, teilte der Generalstab in Seoul mit. Später setzte die Luftwaffe demnach Flugzeuge und Hubschrauber ein, um die Fluggeräte zu verfolgen und abzuschießen.

UNO an Taliban: NGO-Arbeitsverbot für Frauen aufheben

Kabul - Die Vereinten Nationen (UN) fordern die Aufhebung des von den radikalislamischen Taliban in Afghanistan verhängten Arbeitsverbotes für Frauen bei Nichtregierungsorganisationen (NGO). Darauf habe der Leiter des UN-Unterstützungseinsatzes in Afghanistan (UNAMA), Ramis Alakbarow, bei einem Treffen mit dem afghanischen Wirtschaftsminister Mohammad Hanif gedrängt, hieß es am Montag. "Millionen Afghanen brauchen humanitäre Hilfe, die Beseitigung von Barrieren ist lebenswichtig."

Deutscher Virologe Drosten hält Pandemie für beendet

Berlin - Die Corona-Pandemie ist nach Ansicht des Virologen Christian Drosten vorüber. "Wir erleben in diesem Winter die erste endemische Welle mit SARS-CoV-2, nach meiner Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei", sagte der Leiter der Virologie an der Berliner Universitätsklinik Charit� dem "Tagesspiegel" (Online Montag/Print Dienstag).

Mindestens elf Tote bei Überschwemmungen auf den Philippinen

Manila - Bei Überschwemmungen infolge heftiger Regenfälle sind auf den Philippinen Behördenangaben zufolge mindestens elf Menschen gestorben, zahlreiche Menschen wurden noch vermisst. In einigen Gebieten sei das Wasser am ersten Weihnachtstag, dem wichtigsten Feiertag des überwiegend katholischen Landes, "höher als Brusthöhe" angestiegen, sagte ein Mitarbeiter des Zivilschutzes am Montag. Fast 46.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

Anderl will gut zwei Milliarden an Übergewinnen abschöpfen

Wien - Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl verlangt von der Regierung stärkere Anstrengungen im Kampf gegen die Teuerung. Die Koalition müsse mehr tun "als so Kleinigkeiten", meint sie im APA-Interview. Anderl verlangt etwa ein Aussetzen der Mieterhöhungen und die Streichung der Mehrwertsteuer auf Grund-Nahrungsmittel. Finanziert werden soll das unter anderem aus Übergewinnen von Energie-Unternehmen.

Nach Lawinenabgang in Lech/Zürs - Sicherheitssuche beendet

Bregenz - Nach dem Lawinenabgang in Lech/Zürs am Sonntagnachmittag ist am Montagvormittag eine letzte Sicherheitssuche durchgeführt worden. Diese wurde zu Mittag abgeschlossen, weitere Verschüttete wurden wie erwartet nicht entdeckt. Eine Erklärung dafür, weshalb am Sonntag eine Lawine auf eine Piste abging, gab es vorerst nicht. Diese Frage soll in den nächsten Tagen geklärt werden. Bei dem Lawinenabgang wurde ein Skifahrer schwer verletzt.

