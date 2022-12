Kämpfe um ostukrainische Stadt Bachmut dauern an

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russische Invasionstruppen und ukrainische Verteidiger haben die Gefechte um die Frontstadt Bachmut im Osten der Ukraine am Montag fortgesetzt. Dabei seien erneut mehrere Vorstöße russischer Einheiten abgeschlagen worden, teilte der Generalstab in Kiew am Montag mit. Die Stadt Bachmut gilt als sogenannter Eckpfeiler der Front im Osten der Ukraine. Ein Durchbruch an dieser Stelle würde der russischen Armee ein Vordringen tief ins Hinterland der ukrainischen Linien ermöglichen.

Selenskyj bat Indien um Unterstützung von Friedensplan

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Neu-Delhi - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit dem indischen Präsidenten Narendra Modi telefoniert. Er habe Modi eine erfolgreiche G20-Präsidentschaft gewünscht und ihn zudem gebeten, dabei zu helfen, eine "Friedensformel" für die Ukraine umzusetzen, teilte Selenskyj am Montag mit. Er hatte der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer im November einen zehn Punkte umfassenden Friedensplan zur Beendigung des Krieges präsentiert.

König Charles setzt zu Weihnachten eigene Akzente

London - Wenige Monate nach dem Tod von Queen Elizabeth II. hat ihr Sohn Charles in seiner ersten Weihnachtsansprache als König deutliche eigene Akzente gesetzt. Mit klaren Worten wandte er sich als Oberhaupt der Church of England an das britische Volk, "unabhängig davon, welchen Glauben Sie haben oder ob Sie überhaupt gläubig sind". Ins Zentrum seiner ersten Rede stellte er systemrelevante Arbeitskräfte, die gerade in Krisenzeiten "selbstlosen Einsatz" für die Gesellschaft leisteten.

China kündigt Ende der Quarantänepflicht bei Einreise an

Peking - China hat ein Ende der Quarantänepflicht für Reisende in die Volksrepublik angekündigt. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Montag mitteilte, werde die Gefahrenstufe des Coronavirus ab dem 8. Jänner herabgesenkt. Damit einhergehend müssen Reisende nach ihrer Ankunft keine Hotel-Quarantäne mehr über sich ergehen lassen, wie aus der Mitteilung hervorging.

Tödliche Schüsse in Paris: 69-Jähriger muss in Untersuchungshaft

Paris - Nach den tödlichen Schüssen auf drei Kurden in Paris hat ein Untersuchungsrichter am Montag ein offizielles Ermittlungsverfahren gegen den 69-jährigen Tatverdächtigen eingeleitet und Untersuchungshaft angeordnet. Nach Angaben aus Justizkreisen wird wegen Mordes und versuchten Mordes aus Gründen der Rasse, der ethnischen Zugehörigkeit, der Nation oder der Religion sowie wegen unerlaubten Waffenerwerbs und -besitzes ermittelt. Unterdessen haben sich am Montag hunderte Menschen zu einem Gedenkmarsch für die Todesopfer am Tatort versammelt.

Zehntausende bei Begräbnis von einflussreichem Rabbiner in Israel

Jerusalem - Zehntausende Menschen haben am Montag in Israel am Begräbnis des verstorbenen, einflussreichen Rabbiners Chaim Druckman teilgenommen. Druckman war am Sonntag im Alter von 90 Jahren gestorben. Er galt als spiritueller Anführer der religiösen zionistischen Bewegung. Er war nach einer Infektion mit dem Coronavirus im Krankenhaus behandelt worden und dort der Krankheit erlegen. Er wurde im strömenden Regen in Masu'ot Yitzhak in der Nähe der Küstenstadt Ashkelon beigesetzt.

Rettung einer in See gestürzten Bulldogge in Tirol misslang

Kramsach - Weil sie einen in den Reintaler See in Kramsach (Bez. Kufstein) gestürzten Hund retten wollten, haben sich am Montagvormittag zwei Männer auf die dünne Eisschicht des Sees begeben. Sie brachen jedoch ebenfalls ein und mussten die Rettungsaktion aufgeben. Feuerwehr und Wasserrettung gelang es, die verunglückte französische Bulldogge zu bergen, der Kampf um das Leben des Hundes ging aber verloren, informierte die Polizei. Die beiden Männer konnten selbstständig wieder ans Ufer gelangen. Sie wurden ärztlich versorgt.

