Edtstadler will Amtsgeheimnis-Entwurf ändern

Wien - Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) geht weiter "fix davon aus", dass das Informationsfreiheitsgesetz in dieser Legislaturperiode umgesetzt wird und kündigt im APA-Interview Anpassungen des Entwurfs zur Abschaffung des Amtsgeheimnisses an. Die Änderung der Weisungsspitze in der Justiz wird es indes nur geben, wenn gleichzeitig die Beschuldigtenrechte ausgebaut werden. "Besorgt" ist Edtstadler über den Umfragenerfolg der "extremen" FPÖ.

Diskussion nach Aussage Drostens zu Corona-Endemie

Wien - Die Aussage des deutschen Virologen Christian Drosten in einem Interview, dass die Corona-Pandemie nach seiner Ansicht vorbei sei, hat eine Diskussion ausgelöst. Forderung nach Lockerungen der Sicherheitsmaßnahmen wurden laut. Doch das Beratungsgremium Gecko warnte bereits vor Weihnachten, dass man Corona auch beim Übergang in eine Endemie nicht unterschätzen sollte. Selbst dann könnte es "zu massiven Beeinträchtigungen" kommen, die lokale Maßnahmen nötig machen würden.

Moskau stoppt Ölexporte an Länder mit Preisdeckel ab Februar

Moskau - Russland verbietet ab 1. Februar den Verkauf von Öl in Länder, die einen Ölpreisdeckel beschlossen haben. Der Schritt der EU, G7 und Co war als Reaktion auf die russische Offensive in der Ukraine erfolgt. "Die Lieferung von russischem Öl und russischen Ölprodukten an ausländische juristische Einheiten und andere Privatpersonen ist verboten", wenn diese den Preisdeckel anwenden, hieß es in einem am Dienstag von Präsident Wladimir Putin unterzeichneten Dekret.

Mehr als 50 Tote nach Wintersturm in den USA

Buffalo - Mindestens 50 Menschen sind in den vergangenen Tagen bei extremer Kälte und starkem Schneefall in den USA gestorben. Allein im Bezirk Erie County im Bundesstaat New York kamen mindestens 27 Menschen ums Leben, wie Marc Poloncarz, der Verantwortliche des Bezirks, mitteilte. Die Behörden rechneten am Dienstag mit weiteren Opfern. "Leider bergen wir noch immer Tote", sagte der Polizeichef der am stärksten betroffenen Stadt Buffalo, im Westen des Bundesstaates New York.

Reform des Pensionssplittings weiter ausständig

Wien - Neben anderen Maßnahmen zur Bekämpfung der Altersarmut steht auch eine Reform des Pensionssplittings im türkis-grünen Regierungsprogramm - diese ist aber nach wie vor ausständig. Die freiwillige Aufteilung der Pensionsansprüche zwischen Elternteilen ist immer noch ein Minderheitenprogramm, laut Ö1-"Morgenjournal" am Dienstag haben sich heuer 1.033 Paare dafür entschieden. Die ÖVP drängt auf ein automatisches Pensionssplitting, die Grünen wollen aber ein größeres Paket.

Auftakt zur Sternsingeraktion 2023 bei Kardinal Schönborn

Wien - Mit dem traditionellen Auftaktbesuch bei Kardinal Christoph Schönborn ist am Dienstag die heurige Sternsingeraktion gestartet, wie Kathpress meldet. Fünf Kinder aus der Pfarre Votivkirche hatten den Wiener Erzbischof besucht - stellvertretend für rund 14.000 Kinder, die allein in der Erzdiözese Wien in den kommenden eineinhalb Wochen unterwegs sein werden, um für Menschen in Not zu sammeln und den Segen in die Häuser und Wohnungen zu tragen.

Alpinpolizei nahm Ermittlungen zum Lawinenabgang in Lech auf

Bregenz - Nach dem Lawinenabgang in Lech/Zürs am Sonntagnachmittag mit zehn Beteiligten lief am Dienstag die Ermittlungsarbeit der Alpinpolizei auf Hochtouren. In den Händen der Alpinpolizisten liegt es, das Lawinenunglück mit einem Schwerverletzten möglichst genau zu erfassen, zu vermessen und zu ergründen. Der Lawinenabgang in Lech/Zürs hat besondere Brisanz, weil die Wintersportler auf einer geöffneten Skipiste von den Schneemassen erfasst wurden.

Müll-Sammelmenge sinkt wegen Konsumrückgangs

Wien - Die Müll-Sammelmenge ist heuer aufgrund des Konsumrückgangs gesunken. Österreichs Haushalte haben 2022 über 1 Million Tonnen Verpackungen und Altpapier gesammelt, um 3,5 Prozent weniger als im Vorjahr, zeigt die Sammelbilanz der Altstoff Recycling Austria (ARA). "Die gesunkene Sammelmenge ist vor allem auf die durch den Ukrainekrieg ausgelöste Teuerungskrise zurückzuführen: Die Menschen konsumieren insgesamt weniger", heißt es am Dienstag laut ARA.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red