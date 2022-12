SPÖ macht Druck für Mietpreisbremse

Wien - Die hohe Inflation und die Energiekrise treiben Mieterinnen und Mieter zusehends in die Enge. In zahlreichen Mietverträgen werden Wertsicherungsklauseln schlagend, hinzu kommen stark steigende Betriebskosten. Richtwert- und Kategoriemieten legen im Ausmaß der Inflation zu. Die Teuerung erreichte zuletzt 10,6 Prozent (November). Die SPÖ macht nun Druck für ein Einfrieren der Mieten. Danach sollen sich Erhöhungen am Leitzinssatz statt am Verbraucherpreisindex (VPI) orientieren.

Selenskyj bezeichnet 2023 als "entscheidendes Jahr"

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet im kommenden Jahr eine Entscheidung im Verteidigungskrieg gegen Russland. "Wir werden weiterhin die Streitkräfte und die Sicherheit der Ukraine für nächstes Jahr vorbereiten. Es ist ein entscheidendes Jahr", sagte Selenskyj am Dienstagabend nach Beratungen mit der Militärführung. "Wir begreifen die Risiken des Winters. Wir verstehen, was im Frühjahr getan werden muss", fügte er hinzu.

Frauen-Unterdrückung: UNO-Sicherheitsrat verurteilt Taliban

New York/Kabul - Der UNO-Sicherheitsrat hat die drastische Einschränkung von Frauenrechten durch die Taliban-Regierung in Afghanistan verurteilt. Das Gremium forderte in einer gemeinsamen Erklärung am Dienstag die Führung in Afghanistan dazu auf, Frauen und Mädchen eine komplette und gleichberechtigte Teilhabe zu gewährleisten. Vor wenigen Tagen hatten die Taliban mit sofortiger Wirkung alle Studentinnen von privaten und öffentlichen Universitäten ausgeschlossen.

US-Höchstgericht bestätigt umstrittene Abschieberegelung

Washington - Der Oberste Gerichtshof der USA hat die Abschaffung einer umstrittenen Abschieberegelung gestoppt, die im Jahr 2020 vom damaligen Präsidenten Donald Trump erlassen worden war. Mit einer Mehrheit von fünf zu vier Richtern gab der Oberste Gerichtshof der USA am Dienstag einem Antrag von 19 US-Bundesstaaten statt, die erklärt hatten, ihnen würde im Fall einer Aufhebung der unter dem Namen Title 42 bekannten Regelung ein Ansturm von Migranten bevorstehen.

Trumps Steuerunterlagen werden am Freitag veröffentlicht

Vancouver/Washington - Demokraten im US-Kongress wollen am Freitag teilweise geschwärzte Steuererklärungen des ehemaligen Präsidenten Donald Trump veröffentlichen. Dies teilte der Finanzausschuss des Repräsentantenhauses am Dienstag mit. Es wurde erwartet, dass die Unterlagen den Zeitraum von 2015 bis 2021 abdecken, also zur Präsidentschaft des Republikaners und dem Wahlkampf davor. Eine Stellungnahme von Trump lag zunächst nicht vor.

USA wollen Einreisevorschriften für China verschärfen

Washington - Die USA erwägen Regierungsangaben zufolge Corona-Maßnahmen für Reisende aus China. "In der internationalen Gemeinschaft wächst die Besorgnis über den anhaltenden Anstieg der Corona-Infektionen in China und den Mangel an transparenten Daten, einschließlich genomischer Sequenzdaten, die aus der VR China gemeldet werden", sagten Regierungsbeamte am Mittwoch. Japan, Indien und Malaysia haben bereits verschärfte Vorschriften für Reisende aus China angekündigt.

