Landesweiter Luftalarm in Ukraine ausgelöst

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der Ukraine herrscht wieder landesweiter Luftalarm. Auch in Kiew heulen die Sirenen. Laut Berichten in sozialen Medien wurde der Luftalarm ausgelöst, nachdem russische Kampfjets von Stützpunkten im benachbarten Belarus aufgestiegen seien. Zuvor waren aus der südukrainischen Stadt Cherson neue Angriffe gemeldet worden. Die russischen Streitkräfte hätten dort in den 24 Stunden bis Mittwochfrüh 33 Raketen auf zivile Ziele abgefeuert, teilt der ukrainische Generalstab mit.

Staat investierte 2022 fast 1 Mrd. Euro in Breitbandausbau

Wien - Die staatlichen Investitionen in den Breitbandausbau belaufen sich heuer auf 900 Mio. Euro. Damit sind Investitionen von über zwei Milliarden ausgelöst worden, rechnete heute Florian Tursky (ÖVP), Staatssekretär für Digitalisierung, vor. Zuletzt seien 150 Mio. Euro durch das Förderprogramm "Access" ausbezahlt worden. Das meiste Geld davon floss in die Steiermark und nach Niederösterreich.

Mehr als 50 Tote nach Schneesturm in den USA

Buffalo - Der heftige Schneesturm über weiten Teilen der USA hat weiterhin verheerende Auswirkungen. Mehr als 50 Menschen kamen bisher landesweit durch die Schneemassen und die extreme Kälte ums Leben. Allein im Landkreis Erie im besonders betroffenen Bundesstaat New York meldeten die Behörden 28 Todesopfer. Auch am Dienstag fielen infolge des Sturms tausende Flüge aus. US-Präsident Joe Biden bewilligte Notstandshilfen des Bundes für den Staat New York.

AUA fliegt China nach Quarantäne-Ende öfter an

Frankfurt/Basel/Schwechat - Das angekündigte Ende der Quarantäne-Pflicht für Reisende nach China könnte bald zu mehr Flügen nach Europa führen. Der Lufthansa-Konzern, zu dem die Austrian Airlines gehören, prüft derzeit, wie der Flugplan angepasst werden könne. Die AUA hatte bereits vor der Lockerung bekanntgegeben, ab 16. Jänner 2 Mal statt bisher ein Mal pro Woche von Wien nach Shanghai zu fliegen. Daran ändere sich nach der Ankündigung nichts, wie eine Sprecherin der APA auf Anfrage bestätigte.

Wifo: Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft merklich gesunken

Wien - Die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft ist signifikant gesunken, geht aus dem aktuellen Wettbewerbs-Radar des Wifo hervor. Österreich fiel im Durchschnitt über alle Indikatoren um 4,3 Prozentpunkte zurück. "Damit schnitt Österreich zwar gleich gut oder besser ab als über 60 Prozent der europäischen Vergleichsländer, fiel jedoch weiter hinter das obere Drittel zurück", so die Wirtschaftsforscher. Besonders schlecht steht Österreich bei Vollzeitjobs da.

Österreicher gehen skeptisch und besorgt ins neue Jahr

Wien/Linz - Die Österreicherinnen und Österreicher blicken mit Skepsis und Sorge ins neue Jahr. Lediglich 26 Prozent sehen der Zukunft mit Zuversicht entgegen, 32 Prozent sind skeptisch, 35 machen sich Sorgen. Eine Phase einer solchen negativen Stimmung gab es seit 1972 nicht, noch nie sei die Zuversicht bei drei Messungen hintereinander unter 30 Prozent gelegen, resümierte das IMAS-Institut, das diesen Report zum Jahreswechsel seit 1972 durchführt.

red