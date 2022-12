Landesweiter Luftalarm in Ukraine ausgelöst

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der Ukraine herrscht wieder landesweiter Luftalarm. Auch in Kiew heulen die Sirenen. Laut Berichten in sozialen Medien wurde der Luftalarm ausgelöst, nachdem russische Kampfjets von Stützpunkten im benachbarten Belarus aufgestiegen seien. Zuvor waren aus der südukrainischen Stadt Cherson neue Angriffe gemeldet worden. Die russischen Streitkräfte hätten dort in den 24 Stunden bis Mittwochfrüh 33 Raketen auf zivile Ziele abgefeuert, teilt der ukrainische Generalstab mit.

Selenskyj: Wiederaufbau größtes Wirtschaftsprojekt Europas

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Wiederaufbau der Ukraine als größtes Wirtschaftsprojekt Europas bezeichnet. Bei einer Rede am Mittwoch im Parlament in Kiew forderte Selenskyj die Abgeordneten Medien zufolge zur Ausarbeitung von Gesetzen auf, die Unternehmer und Investoren anlocken. Nach Angaben der Präsidialverwaltung hielt Selenskyj zum Thema Wiederaufbau des Landes auch eine Videokonferenz mit dem Chef der Investmentgesellschaft Blackrock, Larry Fink.

Gaspreis auf tiefstem Stand seit Beginn des Ukraine-Kriegs

Frankfurt - Weitere Entspannung am Gasmarkt: Der Preis für europäisches Erdgas hat seine Abwärtstendenz der vergangenen Handelstage fortgesetzt. Am Mittwoch fiel der Terminkontrakts TTF für niederländisches Erdgas bis auf 76,18 Euro je Megawattstunde. So günstig war europäisches Erdgas zuletzt im Februar, vor dem Beginn des Kriegs in der Ukraine. Seit mittlerweile acht Handelstagen in Folge ist der Gaspreis gefallen.

Annäherung zwischen Türkei und Syrien bei Treffen in Moskau

Damaskus/Moskau - Nach Jahren der diplomatischen Eiszeit zwischen der Türkei und Syrien haben sich die Verteidigungsminister beider Länder in Moskau getroffen. An den Gesprächen hätten auch der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu sowie die Geheimdienstchefs aller drei Länder teilgenommen, teilte das Verteidigungsministerium in Ankara am Mittwoch mit. Der Bürgerkrieg in Syrien dauert mittlerweile schon mehr als elf Jahre an.

Gesundheitszustand Benedikts XVI. löst Besorgnis aus

Vatikanstadt/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Gesundheitszustand des emeritierten Papstes Benedikt XVI. hat große Besorgnis ausgelöst. Papst Franziskus rief am Mittwochvormittag bei der Generalaudienz zum Gebet für seinen Vorgänger auf. "Ich möchte Sie alle um ein besonderes Gebet für den emeritierten Papst Benedikt bitten, der in der Stille die Kirche unterstützt", sagte Franziskus. "Schließen wir uns alle diesem Gebet an!", twitterte Kardinal Christoph Schönborn laut Kathpress.

Russland unterstützt Serbien im Konflikt mit dem Kosovo

Belgrad/Prishtina (Pristina)/Moskau - Im Konflikt mit dem Kosovo hat Russland Serbien seine Unterstützung zugesichert. "Wir haben sehr enge Beziehungen als Verbündete mit Serbien, historische und spirituelle", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch in Moskau. "Wir unterstützen Belgrad bei all seinen Maßnahmen, die ergriffen werden." Russland verfolge sehr aufmerksam, was im Kosovo passiere "und wie die Rechte der Serben (dort) gewahrt werden", fügte Peskow hinzu.

Mehr Geburten im zweiten Coronajahr 2021

Wien - Das Jahr 2021, das zweite der Corona-Pandemie, brachte in Österreich ein Geburtenplus von 2,4 Prozent. Das geht aus der Studie "Familien in Zahlen 2022" hervor, in dem das österreichische Instituts für Familienforschung wie in den Jahren zuvor die wichtigsten Eckdaten zu Österreichs Familien zusammengefasst hat. Auch die Zahl der Eheschließungen ging 2021 hinauf.

Bereits 26 Tote nach Tanklaster-Explosion in Südafrika

Johannesburg - Vier Tage nach der Explosion eines Tanklasters in Südafrika ist die Zahl der Todesopfer auf 26 gestiegen. Binnen 48 Stunden seien acht weitere Menschen ihren schweren Verletzungen erlegen, teilte der Regierungschef der Provinz Gauteng, Panyaza Lesufi, am Mittwoch am Rande eines Treffens mit Hinterbliebenen mit. Der mit Flüssiggas gefüllte Tanklastwagen war am Samstag in Boksburg östlich der Millionenstadt Johannesburg explodiert.

